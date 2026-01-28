ETV Bharat / state

बिहार का एक रहस्यमय मंदिर, लगता है 'भूतों' का सुप्रीम कोर्ट, राजपुरोहित हरसू पांडे से जुड़ा है इतिहास

कैमूर में स्थित हरसू ब्रह्म बाबा का मंदिर एक रहस्यमयी स्थान है, जिसे मान्यताओं के अनुसार 'भूतों' का सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है. पढ़ें

Harsu Brahm Dham Chainpur
श्री हरसू ब्रह्म धाम मंदिर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 28, 2026 at 3:41 PM IST

5 Min Read
कैमूर: बिहार के कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत चैनपुर बाजार में स्थित श्री हरसू ब्रह्म धाम में मंगलवार को श्री हरसू ब्रह्म जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया. इस जन्मोत्सव पर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड सहित कई राज्यों से श्रद्धालु पहुंचे, जिनके द्वारा पूजा अर्चना करते हुए आयोजित भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया गया है और हरसू ब्रह्म बाबा का आशीर्वाद लिया गया.

कैमूर में भूतों का सुप्रीम कोर्ट: कैमूर जिले में स्थित हरसू ब्रह्म बाबा के मंदिर को लोकमान्यताओं के अनुसार भूतों का सुप्रीम कोर्ट माना जाता है. यह रहस्यमयी मंदिर भभुआ के चैनपुर में स्थित है.

श्री हरसू ब्रह्म जी का जन्मोत्सव (ETV Bharat)

पौराणिक मान्यता के अनुसार: पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि लगभग 650 साल पहले हरसू पांडे नाम के एक राजपुरोहित थे. वह राजा शालिवाहन के राजपुरोहित थे. राज अपने सारे शुभ काम हरसू बाबा के आदेश के बाद ही कराते थे. श्राप के कारण राजा का वंश आगे नहीं बढ़ रहा था तो उन्होंने राजपुरोहित हरसू बाबा से इसका निदान पूछा. उन्होंने राजा को दूसरी शादी की सलाह दी. राजा ने छत्तीसगढ़ के राजा भूदेव सिंह की बेटी ज्ञान कुंवर से शादी कर ली. इससे दुखी होकर राजा की पहली रानी हरसू बाबा को प्रताड़ित करने लगीं.

रानी ने राजपुरोहित के महल को ध्वस्त करा दिया. इससे दुखी होकर हरसू बाबा ने राजा के महल में 21 दिनों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए अपने प्राण त्याग दिए. इसकी सूचना मिलते ही माता हंसरानी हाथ में दीपक लेकर हरसू बाबा के नाम पर तप करते हुए जलकर भस्म हो गई. उसके बाद राजा का विनाश हो गया. तब से हरसू ब्रह्म पूजे जाने लगे. देश-विदेश से लोग यहां अपनी समस्या का निदान कराने आते हैं.

Harsu Brahm Dham Chainpur
हरसू ब्रह्म बाबा की जयंती में जुटे श्रद्धालु (ETV Bharat)

भूतों का कोर्ट: चैनपुर के श्री हरसू ब्रह्म धाम मंदिर में हर साल मेला लगता है. यह मेला खासकर नवरात्रि में लगता है और इसे भूतों का मेला कहा जाता है. लोगों का मानना है कि यहां आने से किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा या नकारात्मक शक्ति से निजात मिल जाती है. ऐसे में बिहार के अलावा दूसरे राज्यों से भी हजारों लोग इस कोर्ट में अपनी समस्या की अर्जी लगाने पहुंचते हैं.

हरसू ब्रह्म बाबा के जन्मोत्सव में जुटी भीड़: हरसू ब्रह्म न्यास समिति के कोषाध्यक्ष बद्रीनाथ शुक्ला ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री हरसू ब्रह्म जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है. दोपहर तक लगभग 25 हजार से अधिक अलग-अलग राज्यों से पहुंचे श्रद्धालुओं के द्वारा पूजा अर्चना की गई है.

"आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है. उनके रहने खाने आदि की सभी व्यवस्थाएं निशुल्क की गई हैं. इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. सांस्कृतिक कार्यक्रम में मदन राय सहित कई नामी गिरामी कलाकार पहुंचे हैं."- बद्रीनाथ शुक्ला, कोषाध्यक्ष, हरसू ब्रह्म न्यास समिति

Harsu Brahm Dham Chainpur
'भूतों' का सुप्रीम कोर्ट (ETV Bharat)

विशेष श्रृंगार एवं पूजन के बाद प्रसाद वितरण: रात्रि के पहर श्री हरसू ब्रह्म महाराज का विशेष श्रृंगार एवं पूजन का आयोजन होता है. श्रृंगार एवं पूजन के बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया. वहीं विधि व्यवस्था से संबंधित जानकारी देते हुए चैनपुर के सीओ सह हरसू ब्रह्म न्यास समिति के अध्यक्ष अनिल प्रसाद सिंह ने बताया कि हरसू ब्रह्म जन्म महोत्सव पर श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो इसके लिए बड़ी गाड़ियों को बाजार में प्रवेश करने के पहले ही रोक कर मदरसे के पीछे बनवाए गए स्टैंड में गाड़ियों को खड़ी करवाई जा रही है.

"साथ ही प्रत्येक नाके पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई. मंदिर में भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात हैं. शांतिपूर्ण तरीके से श्रद्धालुओं के द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है."- अनिल प्रसाद सिंह, सीओ, चैनपुर

प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना की दी गई जानकारी: वहीं आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान आयुष हेल्थ केयर के द्वारा मौके पर पहुंचे श्रद्धालुओं के बीच प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना की जानकारी देते हुए 5 लाख के निःशुल्क इलाज के विषय में जानकारी दी गई. मौके पर मौजूद विकास सिंह के द्वारा बताया गया कि चकिया रोड आलू मिल चौराहा के पास स्थित आयुष हेल्थ केयर में आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक की निशुल्क इलाज की सभी व्यवस्थाएं हैं.

हरसू ब्रह्म न्याय समिति के सदस्य रहे मौजूद: विकास सिंह ने कहा कि मरीज को एक पैसे भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है. एंबुलेंस के माध्यम से लाने एवं पहुंचने की सभी तरह की व्यवस्थाएं हैं. इसके विषय में आने वाले श्रद्धालुओं को जागरूक किया गया है. आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान मौके पर हरसू ब्रह्म न्याय समिति के काफी संख्या में सदस्य गण मौजूद रहे.

संपादक की पसंद

