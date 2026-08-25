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मधेपुरा के मुरहो से निकलकर बने बिहार के CM, OBC आरक्षण की सिफारिश कर बदल दी देश की सियासत

बिहार के मधेपुरा से निकलकर देश की राजनीति पर छाने वाले ओबीसी आरक्षण के अगुवा बीपी मंडल की आज जयंती है. रिपोर्ट- डॉ. रंजीत कुमार

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बीपी मंडल की जयंती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 25, 2026 at 1:56 PM IST

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पटना: बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल (बीपी मंडल) किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. कुछ हफ्तों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे बीपी मंडल की सबसे बड़ी पहचान मंडल आयोग की रिपोर्ट ने दिलायी. 1980 में आई इस आयोग की रिपोर्ट ने पिछड़े वर्गों की राजनीति को नई आवाज दी और करीब एक दशक बाद जब इसकी सिफारिशें जब लागू हुईं तो देश की सियासत में भूचाल आ गया.

मुरहो से शुरू हुई राजनीतिक यात्रा: 25 अगस्त 1918 को मुरहो एस्टेट में जन्मे बीपी मंडल सामाजिक और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली परिवार से आते थे, आज का मुरहो मधेपुरा जिले में है. उन्होंने कांग्रेस से अपनी राजनीतिक पारी शुरू की और 1952 में बिहार विधानसभा के लिए चुने गए. बाद में समाजवादी राजनीति से जुड़े और डॉ. राम मनोहर लोहिया के विचारों से सानिध्य में आये. डॉ लोहिया से बीपी मंडल खासे प्रभावित हुए.

बीपी मंडल की 108वीं जयंती (ETV Bharat)

1968 में बीपी मंडल बने मुख्यमंत्री: 1967 के दौर में बिहार की राजनीति में कांग्रेस का वर्चस्व टूट रहा था और कई नए सामाजिक समूह सत्ता में हिस्सेदारी मांग रहे थे. इसी राजनीतिक बदलाव के बीच बीपी मंडल ने शोषित दल का गठन किया. बीपी मंडल सिर्फ 47 दिन की सरकार के मुखिया रहे लेकिन गंभीर राजनीतिक संदेश देने में कामयाब रहे. 1 फरवरी 1968 को बीपी मंडल बिहार के मुख्यमंत्री बने. उनका कार्यकाल 1 फरवरी से 22 मार्च 1968 तक रहा.

बीपी मंडल ने पूरा देश भ्रमण किया: उनकी सरकार भले ही बहुत कम समय चली लेकिन उस दौर में सत्ता के सामाजिक चरित्र में बदलाव का संदेश महत्वपूर्ण था. कांग्रेस के समर्थन पर टिकी सरकार राजनीतिक अस्थिरता का शिकार हुई और 18 मार्च 1968 को अविश्वास प्रस्ताव हार गई. अपने छोटे से कार्यकाल में बीपी मंडल ने बेहतर काम किया और पिछड़ों की चिंता की, उन्होंने पूरा देश भ्रमण करने का भी काम किया.

बीपी मंडल की राजनीतिक यात्रा का सबसे निर्णायक पड़ाव तब आया, जब 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया. जिसे आगे चलकर मंडल आयोग के नाम से जाना गया. बीपी मंडल को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया. आयोग का काम सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना और उनके उत्थान के उपाय सुझाना था. करीब दो साल के काम के बाद आयोग ने 31 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी.

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ओबीसी आरक्षण के अगुवा बीपी मंडल (ETV Bharat)

क्या था रिपोर्ट का मजमून?: मंडल आयोग ने पिछड़ेपन की पहचान के लिए सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आधारों पर 11 मानदंड तय किए. आयोग ने देश की आबादी में ओबीसी की हिस्सेदारी करीब 52 फीसदी आंकी थी और केंद्र सरकार की नौकरियों तथा केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में 27 फीसदी आरक्षण की सिफारिश की गई थी. मंडल आयोग की रिपोर्ट सिर्फ आरक्षण की रिपोर्ट नहीं थी. इसमें शिक्षा, आर्थिक सहायता, रोजगार और पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए कई उपाय सुझाए गए थे.

27% आरक्षण पर आया राजनीतिक भूचाल: रिपोर्ट 1980 में आ गई लेकिन तत्काल लागू नहीं हुई. करीब एक दशक बाद 1990 में जब प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र की नौकरियों में ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण लागू करने का फैसला किया. इसके बाद देशभर में समर्थन और विरोध, दोनों तरह के बड़े आंदोलन हुए. 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इंद्रा साहनी मामले में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को बरकरार रखा. हालांकि आरक्षण की सीमा और क्रीमी लेयर जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांत भी सामने आए.

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मुरहो से शुरू हुई राजनीतिक यात्रा (ETV Bharat)

मंडल के बाद बदल गई राजनीति: मंडल की राजनीति ने उत्तर भारत में पिछड़े वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सवाल पर संगठित किया. बिहार में कर्पूरी ठाकुर से लेकर लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और आगे की पिछड़ा वर्ग केंद्रित राजनीति तक इसकी छाप देखी गई. राष्ट्रीय स्तर पर भी समाजवादी और क्षेत्रीय दलों के उभार में मंडल राजनीति की बड़ी भूमिका रही. बाद मैं पिछड़ी जाति से आने वाले नेता नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे. नरेंद्र मोदी को पिछड़ों का समर्थन हासिल हुआ.

पिछड़ी जाति के नेता बन रहे हैं मुख्यमंत्री: बीपी मंडल का निधन 13 अप्रैल 1982 को हुआ लेकिन उनकी अध्यक्षता में तैयार रिपोर्ट का राजनीतिक प्रभाव उनके निधन के बाद कहीं ज्यादा बड़ा हुआ. 1980 की रिपोर्ट और 1990 का उसका क्रियान्वयन भारतीय राजनीति में एक ऐसे मोड़ के रूप में दर्ज हुआ, जिसने सत्ता, प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय की राजनीति का समीकरण बदल गया.

मंडल कमीशन की रिपोर्ट कहे प्रतिफल था कि पिछले 30 साल से पिछड़ी जाति के नेता ही बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं. लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी इसके उदाहरण हैं.

क्या बोले पौत्र?: बीपी मंडल के पौत्र निखिल मंडल का कहना है कि हमारे दादाजी बच्चों से बेहद प्यार करते थे और हम लोगों को खूब घूमने ले जाते थे. बीपी मंडल मधेपुरा विधानसभा के प्रथम विधायक बने और उन्हें पहले सांसद होने का गौरव भी हासिल हुआ. बाद में वह मुख्यमंत्री बने. उनकी चर्चा मंडल कमीशन आयोग की रिपोर्ट को लेकर होती है. अब भी रिपोर्ट के कुछ अंश लागू होने बाकी है.

"दादा जी का सपना था कि निचले पायदान के लोगों को मुख्य धारा में लाना है और उसी के तहत उन्होंने मंडल कमीशन का रिपोर्ट तैयार किया. रिपोर्ट तैयार करने के लिए उन्होंने देशभर का भ्रमण किया. उनका सपना था कि उनके जीवित रहते ही मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू हो जाए लेकिन ऐसा नहीं हुआ. रिपोर्ट के आधार पर 27% आरक्षण पिछड़ों को हासिल हुआ."- निखिल मंडल, बीपी मंडल के पौत्र

क्या कहते हैं जानकार?: राजनीतिक चिंतक प्रेम कुमार मणि कहते हैं कि तीन दिन के सतीश कुमार के कार्यकाल को अगर छोड़ दिया जाए तो बीपी मंडल पिछड़ी जाति से आने वाले पहले मुख्यमंत्री थे. बीपी मंडल पिछड़ी जाति के नायक के तौर पर जाने जाते हैं. मंडल कमीशन की रिपोर्ट ने बीपी मंडल को अमर कर दिया.

"1978 में जब कर्पूरी ठाकुर ने मुंगेरीलाल कमीशन की रिपोर्ट को जब लागू किया तो उत्तर भारत में कोटा पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई और इसी के तहत केंद्र सरकार ने पिछड़ी जाति के लिए कमीशन बनाया, जिसे मंडल कमीशन कहा गया."- प्रेम कुमार मणि, राजनीतिक चिंतक

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