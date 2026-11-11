ETV Bharat / state

जनजाति गौरव दिवस पर प्रदेशभर में होंगे आयोजन, सांसद रावत बोले- मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने में गहलोत ने अटकाए रोड़े

पत्रकारों को संबोधित करते सांसद रावत ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती भाजपा की ओर से जनजाति गौरव सप्ताह के रूप में मनाई जाएगी. इसके तहत प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम होंगे. इनके माध्यम से भगवान बिरसा मुंडा सहित जनजातीय समाज के स्वतंत्रता सेनानियों, वीर नायक-नायिकाओं, संतों और समाज सुधारकों के योगदान को जन-जन तक पहुंचाया जाएगा.