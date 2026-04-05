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प्रतापगढ़ में महर्षि कश्यप और निषादराज गुह्य की मनाई गई जयंती, सपा नेताओं ने की गोष्ठी

समाजवादी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर नमन किया. इसके बाद एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया.

महर्षि कश्यप और निषादराज गुह्य की मनाई गई जयंती.
महर्षि कश्यप और निषादराज गुह्य की मनाई गई जयंती. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 7:49 PM IST

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प्रतापगढ़ : महर्षि कश्यप एवं श्रृंगवेरपुर के राजा निषादराज गुह्य की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई. इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर नमन किया. इसके बाद एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया.

समाजवादी पार्टी कार्यालय मीराभवन में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला उपाध्यक्ष आशुतोष पांडेय ने की. जबकि संचालन पिछड़ा वर्ग जिलाध्यक्ष मनीष पाल ने किया. आशुतोष पांडेय ने कहा कि महर्षि कश्यप एक महान वैदिक ऋषि थे, जो ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि मरीचि के पुत्र थे.

वहीं महाराजा निषादराज गुह्य श्रृंगवेरपुर के राजा थे और भगवान श्रीराम के अनन्य मित्र एवं भक्त माने जाते हैं. जब भगवान श्रीराम वनवास के लिए जा रहे थे, तब निषादराज ने उनका अपने राज्य में स्वागत किया और अपनी नाव से उन्हें गंगा नदी पार कराई. वनवास की पहली रात भी प्रभु श्रीराम ने निषादराज के साथ एक पेड़ के नीचे बिताई थी.

उन्होंने कहा कि वनवास से लौटने के बाद भगवान श्रीराम ने अपने राज्याभिषेक के लिए जिन प्रमुख लोगों को स्वयं निमंत्रण भेजा था, उनमें निषादराज गुह्य भी शामिल थे. निषाद, मल्लाह, केवट, बिंद, धीवर, कश्यप एवं कहार समाज के लोग उन्हें अपना पूर्वज मानते हैं. दोनों महापुरुषों का जीवन और उनके आदर्श मानवता के लिए प्रेरणादायक हैं.

इस अवसर पर वरिष्ठ नेता अनिल यादव, जिला उपाध्यक्ष जावेद अख्तर, कोषाध्यक्ष अश्वनी सोनी, डॉ. रामबहादुर पटेल, निसार अहमद, अनिल मौर्य, विकास यादव, विजय गौतम, अनिल श्रीवास्तव, विक्रांत सरोज, अरविंद सोनी, प्रेम यादव, सोनू यादव, प्रवेश मौर्य, राजेश यादव, प्रदीप यादव सहित अन्य नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

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