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प्रतापगढ़ में महर्षि कश्यप और निषादराज गुह्य की मनाई गई जयंती, सपा नेताओं ने की गोष्ठी

प्रतापगढ़ : महर्षि कश्यप एवं श्रृंगवेरपुर के राजा निषादराज गुह्य की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई. इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर नमन किया. इसके बाद एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया.

समाजवादी पार्टी कार्यालय मीराभवन में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला उपाध्यक्ष आशुतोष पांडेय ने की. जबकि संचालन पिछड़ा वर्ग जिलाध्यक्ष मनीष पाल ने किया. आशुतोष पांडेय ने कहा कि महर्षि कश्यप एक महान वैदिक ऋषि थे, जो ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि मरीचि के पुत्र थे.

वहीं महाराजा निषादराज गुह्य श्रृंगवेरपुर के राजा थे और भगवान श्रीराम के अनन्य मित्र एवं भक्त माने जाते हैं. जब भगवान श्रीराम वनवास के लिए जा रहे थे, तब निषादराज ने उनका अपने राज्य में स्वागत किया और अपनी नाव से उन्हें गंगा नदी पार कराई. वनवास की पहली रात भी प्रभु श्रीराम ने निषादराज के साथ एक पेड़ के नीचे बिताई थी.