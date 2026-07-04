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दिल्ली में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन: सौ फीसद कवरेज, लेकिन समय पर पंजीकरण की चुनौती बरकरार

दिल्ली ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण में 100 प्रतिशत का बनाया कीर्तिमान ( ETV Bharat )