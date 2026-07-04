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दिल्ली में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन: सौ फीसद कवरेज, लेकिन समय पर पंजीकरण की चुनौती बरकरार

नागरिक पंजीकरण प्रणाली की 2024 की रिपोर्ट में दिल्ली ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण में 100 प्रतिशत का कीर्तिमान बनाया,पंजीकरण की समयबद्धता ने बढ़ाई चिंता

दिल्ली ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण में 100 प्रतिशत का बनाया कीर्तिमान
दिल्ली ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण में 100 प्रतिशत का बनाया कीर्तिमान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 4, 2026 at 12:44 PM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) 2024 की हालिया रिपोर्ट ने दिल्ली के स्वास्थ्य और जनसांख्यिकी की स्थिति पर एक व्यापक तस्वीर पेश की है. रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण में 100 प्रतिशत का कीर्तिमान हासिल कर लिया है, जो कि प्रशासन की सफलता का एक बड़ा प्रतीक है. हालांकि, आंकड़ों में जाने पर पता चलता है कि पंजीकरण की समयबद्धता और शिशु मृत्यु दर जैसे गंभीर मुद्दे अभी भी नीति निर्माताओं के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं.

पंजीकरण में 100 प्रतिशत सफलता, लेकिन समयबद्धता का अभाव

दिल्ली सरकार और नगर निकायों (एनडीएमसी, एमसीडी, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड) द्वारा संचालित कम्प्यूटरीकृत प्रणाली ने जन्म और मृत्यु के रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित करने में बड़ी भूमिका निभाई है. वर्ष 2024 के दौरान दिल्ली में कुल 350,233 जन्म दर्ज किए गए, जिनमें से 55.2% (193,417) जन्म निर्धारित 21 दिनों की समय-सीमा के भीतर पंजीकृत किए गए. वहीं, मृत्यु पंजीकरण के मामले में स्थिति जन्म से कुछ बेहतर है, जहां कुल 148,412 पंजीकृत मौतों में से 68.6% (101,782) पंजीकरण निर्धारित 21 दिनों के भीतर पूरे हुए. विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर पंजीकरण न होने से सरकारी योजनाओं के लाभ और डेटा विश्लेषण में बाधा आती है. बड़ी संख्या में पंजीकरण 30 दिन से लेकर एक वर्ष तक की अवधि में हुए, जो प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है.

जन्म-मृत्यु का बदलता गणित और लिंगानुपात

दिल्ली में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों का अंतर धीरे-धीरे कम हो रहा है. 2024 में जन्म दर में पिछले वर्ष की तुलना में 2.74% की हल्की गिरावट देखी गई, जबकि मृत्यु दर में 5.35% की वृद्धि दर्ज की गई है. रिपोर्ट का एक और महत्वपूर्ण पहलू 'जन्म के समय लिंगानुपात' 2024 में यह 925 दर्ज किया गया है. वर्ष 2021 में यह आंकड़ा 941 था, जो 2022 और 2023 में घटकर क्रमशः 935 और 926 हो गया. यह लगातार गिरावट सामाजिक दृष्टिकोण से चिंता का कारण हो सकती है, जिसे गंभीरता से लिए जाने की आवश्यकता है.

शिशु मृत्यु दर, एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती

रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में दिल्ली में कुल 6,866 शिशु मृत्यु दर्ज की गई हैं. हालांकि 2015 के 8,695 के आंकड़ों की तुलना में इसमें गिरावट आई है, लेकिन दिल्ली की हिस्सेदारी राष्ट्रीय स्तर पर चिंताजनक है. भारत की कुल शिशु मृत्यु दर में दिल्ली का योगदान 4.3% से 5.7% के बीच रहता है, जो इसके कुल जन्म अनुपात (1.2%) की तुलना में काफी अधिक है. यह आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि राजधानी में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की अभी काफी गुंजाइश है, हालांकि पिछले एक दशक में एक स्थिर गिरावट देखी गई है जो सकारात्मक है.

वर्ष 2024 के दौरान दिल्ली में कुल 350,233 जन्म दर्ज किए गए
वर्ष 2024 के दौरान दिल्ली में कुल 350,233 जन्म दर्ज किए गए (ETV Bharat)

बुजुर्गों में सर्वाधिक मृत्यु दर

आयु-वार विश्लेषण से पता चलता है कि दिल्ली में मृत्यु दर का सबसे बड़ा हिस्सा बुजुर्गों का है. 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में कुल 43,721 मौतें दर्ज की गई हैं, जो कुल मौतों का लगभग 31% है. इसके विपरीत, शहरी क्षेत्रों में मृत्यु और जन्म दोनों का घनत्व ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक है, जो शहर के बढ़ते शहरीकरण को दर्शाता है. शहरी क्षेत्रों में कुल 118,528 मौतें दर्ज हुईं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 20,950 रहा.

वर्ष 2024 के दौरान दिल्ली में कुल 148,412 मौतें पंजीकृत
वर्ष 2024 के दौरान दिल्ली में कुल 148,412 मौतें पंजीकृत (ETV Bharat)

भविष्य की राह: सुदृढ़ होती प्रक्रियाएं

रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में 17 सक्रिय पंजीकरण इकाइयां हैं, जिन्होंने 2024 में कुल 898,334 प्रमाण पत्र जारी किए हैं. हिंदू राव अस्पताल का निरीक्षण और विभिन्न निकायों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण सत्रों ने CRS प्रणाली को धरातल पर मजबूत किया है. कुल मिलाकर, 2024 की यह रिपोर्ट दर्शाती है कि दिल्ली में बुनियादी ढांचा मजबूत है और पंजीकरण प्रक्रिया अब जनता के लिए सुलभ हो चुकी है. अब प्रशासन का मुख्य लक्ष्य 'समय पर पंजीकरण' को बढ़ावा देना और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाना है.

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