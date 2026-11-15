बिरसा मुंडा के जयकारों से गूंजा मंडला, संपतिया उइके ने जनजातीय नायकों को किया याद
मंडला में 5 किलोमीटर की भव्य पदयात्रा में उमड़ा जनसैलाब. मंत्री संपतिया उइके से लेकर कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारी भी पारंपरिक नृत्य पर जमकर थिरके.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 10:12 PM IST
मंडला: जल, जंगल और जमीन के अधिकारों के लिए अंग्रेजी हुकूमत से टकराने वाले भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मंडला में जनजातीय गौरव का ऐतिहासिक नजारा देखने को मिला. राजराजेश्वरी मंदिर से महाराजपुर स्थित बिरसा मुंडा चौक तक करीब 5 किलोमीटर की भव्य पदयात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए. कार्यक्रम में प्रदेश की कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं. इस दौरान उन्होंने 15 लाख रुपये की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन किया.
पारंपरिक नृत्य की थाप पर जमकर थिरकते नजर आए अधिकारी
आयोजन में कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष कलेक्टर एडीएम एसडीएम और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी पारंपरिक नृत्य की थाप पर जमकर थिरकते नजर आए. ढोल-नगाड़ों और जनजातीय संस्कृति की रंगारंग प्रस्तुतियों ने पूरे माहौल को उत्सवमय बना दिया. कार्यक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी वर्चुअली जुड़े और धरती आबा के संघर्ष व बलिदान को नमन किया.
राजराजेश्वरी मंदिर से शुरू हुई पदयात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बिरसा मुंडा चौक पहुंची
राजराजेश्वरी मंदिर से शुरू हुई पदयात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बिरसा मुंडा चौक पहुंची, जहां प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई. मंडला में यह आयोजन सिर्फ जयंती समारोह नहीं बल्कि जल, जंगल, जमीन और जनजातीय अस्मिता के अधिकारों के लिए भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष और स्वाभिमान को याद करने का एक बड़ा संदेश बन गया.
मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री ने कहा की जनजाति समाज के जननायक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अबसर पर आज सुबह भव्य रैली का आयोजन किया गया जिसकी सुरुवात राजराजेश्वरी मंदिर से जय घोष करते हुए बिरसा मुंडा चौक महाराजपुर पहुचंकर माल्यार्पण कर बिधिवत कार्यक्रम किये गए और भगबान बिरसा मुंडा की जीवन गाथा का उल्लेख कर उनके पद चिन्हों पर चलने पर इर जीवन को सार्थक बनानेका प्राण लिया.