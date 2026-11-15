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बिरसा मुंडा के जयकारों से गूंजा मंडला, संपतिया उइके ने जनजातीय नायकों को किया याद

मंडला में बिरसा मुंडा जयंती की धूम ( ETV Bharat )

मंडला: जल, जंगल और जमीन के अधिकारों के लिए अंग्रेजी हुकूमत से टकराने वाले भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मंडला में जनजातीय गौरव का ऐतिहासिक नजारा देखने को मिला. राजराजेश्वरी मंदिर से महाराजपुर स्थित बिरसा मुंडा चौक तक करीब 5 किलोमीटर की भव्य पदयात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए. कार्यक्रम में प्रदेश की कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं. इस दौरान उन्होंने 15 लाख रुपये की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन किया.

पारंपरिक नृत्य की थाप पर जमकर थिरकते नजर आए अधिकारी

आयोजन में कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष कलेक्टर एडीएम एसडीएम और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी पारंपरिक नृत्य की थाप पर जमकर थिरकते नजर आए. ढोल-नगाड़ों और जनजातीय संस्कृति की रंगारंग प्रस्तुतियों ने पूरे माहौल को उत्सवमय बना दिया. कार्यक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी वर्चुअली जुड़े और धरती आबा के संघर्ष व बलिदान को नमन किया. मंडला में धूमधाम से मनी बिरसा मुंडा जयंती (ETV Bharat)