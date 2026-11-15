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बिरसा मुंडा जयंती पर बोले सीएम, ''आदिवासियों को बनाया कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक, लोकतंत्र की हत्या करने वालों को बोलने का नहीं हक''

बिरसा मुंडा जयंती ( ETV Bharat )

रायपुर: पूरे प्रदेश में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय उत्सव मनाया जा रहा है. मुख्य आयोजन आज रायगढ़ के धर्मजयगढ़ में होगा. जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और छत्तीसगढ़ प्रदेश बीजेपी प्रभारी स्मृति ईरानी शामिल होंगी. जनजातीय गौरव दिवस पर मीडिया से बात करते हुए, सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि कांग्रेस के लोगों को संविधान और लोकतंत्र पर बोलने का अधिकार नहीं है. सीएम ने कहा कि स्वास्थ की राजनीति में इन लोगों ने जो कुछ किया है उसे आज पूरा देश जान चुका है.

बिरसा मुंडा जयंती मुख्यमंत्री ने कहा कि 1975 में इन्होंने इमरजेंसी लगाई जो देश के सामने सबसे बड़ा इसका उदाहरण है. जिन लोगों ने अपने स्वार्थ की लोकतंत्र की हत्या की, जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए संविधान के साथ खिलवाड़ किया, 1975 में पूरे देश में इमरजेंसी लगाकर के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए. ऐसे लोगों को लोकतंत्र और संविधान पर बात करने का कोई हक नहीं है.