बिरसा मुंडा जयंती पर बोले सीएम, ''आदिवासियों को बनाया कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक, लोकतंत्र की हत्या करने वालों को बोलने का नहीं हक''
पूरे छत्तीसगढ़ में आज धूमधाम के साथ जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है. भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 15, 2026 at 10:58 AM IST
रायपुर: पूरे प्रदेश में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय उत्सव मनाया जा रहा है. मुख्य आयोजन आज रायगढ़ के धर्मजयगढ़ में होगा. जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और छत्तीसगढ़ प्रदेश बीजेपी प्रभारी स्मृति ईरानी शामिल होंगी. जनजातीय गौरव दिवस पर मीडिया से बात करते हुए, सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि कांग्रेस के लोगों को संविधान और लोकतंत्र पर बोलने का अधिकार नहीं है. सीएम ने कहा कि स्वास्थ की राजनीति में इन लोगों ने जो कुछ किया है उसे आज पूरा देश जान चुका है.
बिरसा मुंडा जयंती
मुख्यमंत्री ने कहा कि 1975 में इन्होंने इमरजेंसी लगाई जो देश के सामने सबसे बड़ा इसका उदाहरण है. जिन लोगों ने अपने स्वार्थ की लोकतंत्र की हत्या की, जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए संविधान के साथ खिलवाड़ किया, 1975 में पूरे देश में इमरजेंसी लगाकर के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए. ऐसे लोगों को लोकतंत्र और संविधान पर बात करने का कोई हक नहीं है.
छत्तीसगढ़ की पहचान हमारे जनजातीय समाज की समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली परंपराओं और स्वाभिमान से जुड़ी है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा और शहीद वीर नारायण सिंह जैसे महानायकों का संघर्ष और बलिदान हमारी प्रेरणा है। हमारा संकल्प है कि अपनी संस्कृति और परंपराओं को सहेजते हुए जनजातीय समाज का हर परिवार शिक्षा, समृद्धि और विकास के नए अवसरों से जुड़े। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें कोटिशः नमन एवं समस्त प्रदेशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। जय जोहार! #JanjatiyaGauravDiwas #JanjatiyaGauravDiwasCG— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) November 15, 2026
कांग्रेस पर हल्के बयान देने का आरोप
भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती आज मनाई जा रही है. रायगढ़ के धरमजयगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित राजकीय समारोह में सीएम साय शामिल होंगे. कार्यक्रम में हिस्सा लेने से पहले रायपुर में मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती आज है. उनकी जयंती जनजाति गौरव दिवस के रूप में हम मनाते हैं. उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद इस दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया.
जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम
सीएम ने कहा, ''यह बड़े सौभाग्य का विषय है कि इस वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन शमिल होंगे. उन्होंने कहा कि मैं जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर सभी लोगों को बधाई देता हूं. इस जनजातीय गौरव दिवस में लोगों का जन सैलाब उमड़ेगा और बहुत बड़ी संख्या में लोग धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के लिए आयोजित हुए जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे.''
धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को नमन
मुख्यमंत्री ने कहा, ''कांग्रेस पार्टी की जब-जब देश में सरकार रही तबतक उन्होंने आदिवासियों और जनजातियों के लिए कुछ नहीं किया. आजादी के 79 साल में कांग्रेस लंबे समय तक सरकार में रही. इसके बाद भी आदिवासी समाज के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया. और तो और इन्होंने सिर्फ आदिवासी और जनजाति समाज को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का काम किया.''
जनजाति मंत्रालय का गठन
सीएम ने कहा, ''भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जनजातीय समाज की चिंतन की प्रक्रिया शुरू हुई. भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेई ने छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की और इसके साथ ही उन्होंने जनजाति मंत्रालय का भी गठन किया. भारतीय जनता पार्टी लगातार आदिवासी और जनजाति विकास के लिए काम कर रही है. कांग्रेस के लोग जो कुछ भी बोलते हैं वह बताने में पूरी तरह फेल हैं.''
धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत
मुख्यमंत्री ने कहा, ''जनजाति समाज के विकास के लिए धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की गई है. जिसमें छत्तीसगढ़ के 6691 गांव शामिल हैं. विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जनमन योजना की शुरुआत की. हालांकि हमारे छत्तीसगढ़ में उनकी सिर्फ 5 जातियां आती हैं और उनकी कुल आबादी 3 लाख 20 हजार है. लेकिन उसके बाद भी अगर हम कांग्रेस सरकार की बात करें तो उनके विकास के लिए कुछ नहीं किया.''
समाज की मुख्यधारा से जुड़ रहा समाज:सीएम
सीएम विष्णु देव साय ने बताया कि कांग्रेस के लोग जाकर उनके बसावट को देख सकते हैं. आदिासी समाज के लिए क्या कार्य उन्होने अपने शासन काल में किया वो उनको समझ में आ जाएगा. सीएम ने कहा कि आज उनके अपने पक्के घर बन रहे है, सरकार उनकी मदद कर रही है. सौर ऊर्जा से वहां बिजली पहुंचाई जा रही है. जनजातीय समाज के लोगों के घरों में स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए सरकार आज काम कर रही है. उनका राशन कार्ड बनाया गया है. जो लोग कल तक समाज की मुख्यधारा से कटे हुए थे उन सभी लोगों को आज समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है.
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