बिरसा मुंडा जयंती: विधायक रेणुका सिंह ने कांग्रेस पर लगाया आदिवासी समाज की उपेक्षा का आरोप
भाजपा ने जनजातीय गौरव दिवस के माध्यम से देश की 568 अनुसूचित जनजाति बहुल विधानसभा सीटों तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 14, 2026 at 9:57 AM IST
एमसीबी: भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती को भारतीय जनता पार्टी जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने जा रही है. इस अवसर पर पार्टी द्वारा देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. कार्यक्रमों की रूपरेखा और उद्देश्य की जानकारी देने के लिए एमसीबी जिले के मनेन्द्रगढ़ स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेसवार्ता आयोजित की गई.
प्रेसवार्ता में भरतपुर-सोनहत विधायक रेणुका सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह और भाजपा जिलाध्यक्ष चंपादेवी पावले सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे भाजपा ने जनजातीय गौरव दिवस के माध्यम से देश की 568 अनुसूचित जनजाति बहुल विधानसभा सीटों तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया है. पार्टी का कहना है कि इन कार्यक्रमों के जरिए जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान और महापुरुषों के बलिदान को जन-जन तक पहुंचाया जाएगा.
विधायक रेणुका सिंह ने कांग्रेस पर आदिवासी समाज की उपेक्षा करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि देश में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रहने के बावजूद आदिवासी समाज के उत्थान और विकास के लिए अपेक्षित कार्य नहीं किए गए. उन्होंने कांग्रेस पर संविधान बदलने और आरक्षण समाप्त करने को लेकर भ्रम फैलाने का भी आरोप लगाया.
|लगभग 55 साल शासन करने के बाद भी कांग्रेस की सरकार ने आदिवासी समाज के लिए कुछ नहीं किया. जनजाति समाज के लिए अलग से मंत्रालय का गठन भाजपा ने किया. भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा बीजेपी ने की. आदिवासी नायकों को इतिहास में हाशिए पर रखा. साल 2022 में जनजाति महिला राष्ट्रपति के खिलाफ प्रत्याशी उतारा और उनके खिलाफ अपशब्दों का उपयोग कांग्रेस और विपक्षी दलों ने किया. मैं खुद इस बात की गवाह हूं- रेणुका सिंह, विधायक भरतपुर-सोनहत
|आदिवासी महापुरुषों की वीरगाथा को दबाया गया, लोग 1857 की क्रांति को पहली क्रांति मानते हैं लेकिन जनजाति समाज बिहार के भागलपुर का एक आदिवासी युवक तिलका मांझी 1771 से लेकर 1784 तक अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ बिगुल फूंका था. ऐसे कई आदिवासी महापुरुष है. 2014 के बाद जनजातियों के लिए भाजपा सरकार ने काम करना शुरू किया. इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी के समय पहली बार जनजाति मंत्रालय गठन कर आदिवासियों के लिए काम किया गया - सत्यनारायण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा
वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह ने जनजातीय गौरव दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पार्टी की ओर से आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का संघर्ष, त्याग और देश की आजादी में उनका योगदान सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा. प्रेसवार्ता के जरिए भाजपा ने जनजातीय गौरव दिवस को व्यापक स्तर पर मनाने और आदिवासी समाज के गौरवशाली इतिहास को सामने लाने का संदेश दिया.
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