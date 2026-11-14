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बिरसा मुंडा जयंती: विधायक रेणुका सिंह ने कांग्रेस पर लगाया आदिवासी समाज की उपेक्षा का आरोप

भरतपुर सोनहत विधायक रेणुका सिंह ( ETV Bharat Chhattisgarh )

एमसीबी: भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती को भारतीय जनता पार्टी जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने जा रही है. इस अवसर पर पार्टी द्वारा देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. कार्यक्रमों की रूपरेखा और उद्देश्य की जानकारी देने के लिए एमसीबी जिले के मनेन्द्रगढ़ स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेसवार्ता आयोजित की गई.

प्रेसवार्ता में भरतपुर-सोनहत विधायक रेणुका सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह और भाजपा जिलाध्यक्ष चंपादेवी पावले सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे भाजपा ने जनजातीय गौरव दिवस के माध्यम से देश की 568 अनुसूचित जनजाति बहुल विधानसभा सीटों तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया है. पार्टी का कहना है कि इन कार्यक्रमों के जरिए जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान और महापुरुषों के बलिदान को जन-जन तक पहुंचाया जाएगा.