BAU का 8वां दीक्षांत समारोह: 1021 विद्यार्थियों को दी गयी उपाधि, राज्यपाल ने बढ़ाया उत्साह

रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 8वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया. जिसमें 1021 विद्यार्थियों को उपाधि दी गई.

8th Convocation of BAU
दीक्षांत समारोह के दौरान राज्यपाल संतोष गंगवार एवं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 12, 2025 at 8:41 PM IST

4 Min Read
रांची: बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का 8वां दीक्षांत समारोह बुधवार को बीएयू में संपन्न हुआ. दीक्षांत समारोह में राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष गंगवार, केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की शामिल हुईं. दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि ये गौरव का पल है कि आज बीएयू के 1021 विद्यार्थियों के बीच प्रमाण पत्र और उपाधि का वितरण किया जा रहा है.

इस विश्वविद्यालय की उपलब्धियों का रहा है लंबा इतिहास

उन्होंने बताया कि जब देश आजाद हुआ, उस वक्त एक सुई का कारखाना तक नहीं था. देश कभी अकाल तो कभी बाढ़ एवं अन्य दूसरी चुनौतियों का सामना कर रहा था. उस दौर से देश को हमारे नेताओं ने आगे बढ़ाया. देश में हरित क्रांति के दौर के दौरान 1980 में छोटानागपुर के इलाके में BAU की स्थापना हुई. उन्होंने आगे कहा कि इस कृषि विश्वविद्यालय के साथ उपलब्धियों की लंबी फेहरिस्त जुड़ी हुई है.

किसानों को उन्नत कृषि की ओर जाना जरूरी

देश के GDP में कृषि क्षेत्र का 18 प्रतिशत का योगदान है. करीब 70 प्रतिशत आबादी वाले समूह की ये भागीदारी वैसे तो कम है लेकिन देश के किसानों की भूमिका को कभी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता. कृषि विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि कैसे किसानों की आय में वृद्धि हो, कैसे वो उन्नत कृषि के साथ जुड़ सके. कैसे झारखंड के किसान सशक्त बने? उन्होंने कहा कि आपके लिए देश और राज्य पहली प्राथमिकता में है. आपके ईमानदार पहल से किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव संभव है.

गांव में बसती है भारत की आत्मा: राज्यपाल

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों और शोधार्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दीक्षांत समारोह केवल उपाधि प्राप्त करने का अवसर नहीं बल्कि नई यात्रा की शुरुआत है, जिसमें मेहनत, संघर्ष, सीख, साधना और आत्म-विश्वास का समावेश होता है. उन्होंने कहा कि विद्यार्थी ही विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा और पहचान के वाहक होते हैं. राज्यपाल ने बताया कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों की आत्मा कृषि में है. कृषि केवल उत्पादन नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा, परिवार, पर्यावरण और जीवन-दर्शन से जुड़ी हुई है.

किसान का सम्मान समृद्धि का प्रतीक

भगवान बिरसा मुंडा की धरती झारखंड की भूमि कृषि, वनों और जैव-विविधता से समृद्ध है. उन्होंने कहा कि किसान केवल ‘अन्नदाता’ ही नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के आधार हैं. समाज में किसान का सम्मान ही देश की वास्तविक समृद्धि का प्रतीक है. उन्होंने आह्वान किया कि कृषि को केवल आजीविका नहीं, बल्कि सम्मान और नवाचार के क्षेत्र के रूप में देखा जाना चाहिए.

बेटियों में गजब का आत्मविश्वास

राज्यपाल संतोष गंगवार ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि इस साल विश्वविद्यालय से 1021 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जा रही हैं, जिनमें छात्राओं की संख्या ज्यादा है, यह भी हर्ष का विषय है. उन्होंने कहा कि यह बदलते भारत की नई तस्वीर है. यहां शिक्षित बेटियां समाज को नई दिशा दे रही हैं. वे अपने जीवन की नई यात्रा में आत्मविश्वास, ज्ञान और चरित्र के साथ आगे बढ़े तथा अपने कार्यों से विश्वविद्यालय, राज्य और देश का नाम रोशन करें.

तेजी से उभरती हुई भारत की अर्थव्यवस्था: राज्यपाल

राज्यपाल संतोष गंगवार ने आखिर में कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे युवा आबादी वाला देश है और आने वाले 25 सालों में यही युवा शक्ति भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएगी. पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है.

