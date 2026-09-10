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बिरहोरों ने संरक्षित कर रखा है अपना हुनर, रस्सी बनाकर कमा रहे हैं पैसे

हजारीबाग: विलुप्त होती हुई जनजाति बिरहोर को संरक्षित करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं धरातल पर उतारी हैं. बिरहोर अब जंगल और सुदूरवर्ती क्षेत्र से निकलकर सरकार के बने टंडा में रह रहे हैं. ये बिरहोर प्रेरणा के स्रोत भी हैं, जो अपने आदिकाल से चले आ रहे हुनर को संरक्षित रखे हुए हैं और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहे हैं. विलुप्त होती हुई बिरहोर जनजाति खुद को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में इन दिनों लगी हुई है.

रस्सी बनाने की विधि

बिरहोर जनजाति आदिकाल से चले आ रहे हुनर को संरक्षित रखते हुए रस्सी बनाने का काम हजारीबाग में कर रहे हैं. यह जनजाति आसपास के गांव टोला में जाकर सीमेंट के बोरा का इंतजाम करते हैं और फिर उस सीमेंट के बोरे को धोकर सुखाया जाता है. सूखने के बाद एक-एक सुतली को बोरे से अलग कर यह रस्सी का निर्माण करते हैं.

आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बिरहोर जनजाति! (Etv Bharat)

हजारीबाग और उसके आसपास बेची जाती है रस्सी

चूरचू नगड़ी बिरहोर टोला में लगभग 24 से अधिक महिलाओं को बारिश के समय रस्सी बनाते हुए देखा जा सकता है. बारिश के बाद जैसे ही ठंड आती है, यह महिलाएं हजारीबाग और उसके आसपास के क्षेत्र में रस्सी बेचने का काम शुरू कर देती हैं. बताया जाता है कि रस्सी बेचने से इन्हें कुछ आमदनी होती है, जिससे वे अपना शौक और खान-पान में खर्च करते हैं.

सीमेंट के बोरे से रस्सी बनाने की कला

यदि रस्सी बनाने की कला की बात की जाए तो ये महिलाएं सबसे पहले जंगल में रहा करती थी. जंगल के पेड़ पौधे जो रेशा युक्त होते हैं, उनके रेशा से रस्सी बनाती थी. वह रस्सी काफी अधिक मजबूत होती थी. अब ये जंगल से निकालकर सरकार के बने टंडा में रह रही हैं, जहां इन्हें जंगली रेशा युक्त पेड़ पौधे नहीं मिलते हैं, ऐसे में सीमेंट के बोरे का उपयोग कर रस्सी का निर्माण कर रही हैं.