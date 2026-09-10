ETV Bharat / state

बिरहोरों ने संरक्षित कर रखा है अपना हुनर, रस्सी बनाकर कमा रहे हैं पैसे

हजारीबाग में बिरहोर महिलाएं रस्सी बनाकर बाजर में बेच देती हैं, जिससे उन्हें कुछ आमदानी हो जाती है.

Birhor tribe
रस्सी बनाती हुई बिरहोर महिला (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 10, 2026 at 3:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हजारीबाग: विलुप्त होती हुई जनजाति बिरहोर को संरक्षित करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं धरातल पर उतारी हैं. बिरहोर अब जंगल और सुदूरवर्ती क्षेत्र से निकलकर सरकार के बने टंडा में रह रहे हैं. ये बिरहोर प्रेरणा के स्रोत भी हैं, जो अपने आदिकाल से चले आ रहे हुनर को संरक्षित रखे हुए हैं और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहे हैं. विलुप्त होती हुई बिरहोर जनजाति खुद को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में इन दिनों लगी हुई है.

रस्सी बनाने की विधि

बिरहोर जनजाति आदिकाल से चले आ रहे हुनर को संरक्षित रखते हुए रस्सी बनाने का काम हजारीबाग में कर रहे हैं. यह जनजाति आसपास के गांव टोला में जाकर सीमेंट के बोरा का इंतजाम करते हैं और फिर उस सीमेंट के बोरे को धोकर सुखाया जाता है. सूखने के बाद एक-एक सुतली को बोरे से अलग कर यह रस्सी का निर्माण करते हैं.

आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बिरहोर जनजाति! (Etv Bharat)

हजारीबाग और उसके आसपास बेची जाती है रस्सी

चूरचू नगड़ी बिरहोर टोला में लगभग 24 से अधिक महिलाओं को बारिश के समय रस्सी बनाते हुए देखा जा सकता है. बारिश के बाद जैसे ही ठंड आती है, यह महिलाएं हजारीबाग और उसके आसपास के क्षेत्र में रस्सी बेचने का काम शुरू कर देती हैं. बताया जाता है कि रस्सी बेचने से इन्हें कुछ आमदनी होती है, जिससे वे अपना शौक और खान-पान में खर्च करते हैं.

सीमेंट के बोरे से रस्सी बनाने की कला

यदि रस्सी बनाने की कला की बात की जाए तो ये महिलाएं सबसे पहले जंगल में रहा करती थी. जंगल के पेड़ पौधे जो रेशा युक्त होते हैं, उनके रेशा से रस्सी बनाती थी. वह रस्सी काफी अधिक मजबूत होती थी. अब ये जंगल से निकालकर सरकार के बने टंडा में रह रही हैं, जहां इन्हें जंगली रेशा युक्त पेड़ पौधे नहीं मिलते हैं, ऐसे में सीमेंट के बोरे का उपयोग कर रस्सी का निर्माण कर रही हैं.

बिरहोर जनजाति की सुसीला बिरहोर, शांति बिरहोर, गरिमा बिरहोर का कहना है कि यह उनकी बहुत पुरानी कला कौशल है, जो समय बीतने के बाद भी जीवित है. बिरहोर की बनी हुई रस्सी कई दुकानों में भी देखी जा सकती हैं.

रस्सी बनाने से हो जाती है आमदनी

इनका कहना है कि रस्सी बनाने से बिरहोर परिवार को कुछ आमदनी हो जाती है, जिससे उनका जीवन यापान आसानी से हो जाता है. सरकार खाने, रहने और स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था कर देती है. तो यह पैसा इनके जीवन को ऊंचा करने में मददगार साबित होता है. यही कारण है कि अब कई बिरहोर, कॉलेज और स्कूल में जाकर शिक्षा भी हासिल कर रहे हैं.

पुराने हुनर को जीवित रखना चुनौती

वहीं स्थानीय मुरारी सिंह बताते हैं कि वर्तमान समय में रस्सी की मांग कम हो गई है. पहले हर घर में कुआं हुए करते थे. कुआं से पानी निकालने के लिए इन रस्सी का उपयोग होता था. अब कुंए की संख्या कम हो गई है. इनकी रस्सी का उपयोग जानवरों को बांधने में किया जाता है. बिरहोर जनजाति प्रेरणा के स्रोत है क्योंकि वे पुराने हुनर को जीवित रखते हुए आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें- हजारीबाग में आदिम जनजाति बिरहोर को छात्रों की टोली ने दी मच्छरदानी, केक काटकर मनाया जन्मदिन

हजारीबाग में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग शिविर का आयोजन, बिरहोर जनजाति के बच्चे हुए शामिल

हजारीबाग में 'चुप्पी तोड़ो अभियान' को लेकर बिरहोर टोला पहुंचीं छात्राएं, माहवारी को लेकर फैलाई जागरूकता

TAGGED:

BIRHOR
बिरहोर जनजाति
हजारीबाग
PRESERVED SKILL ROPE MAKING ART
PROTECTED BIRHOR TRIBE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.