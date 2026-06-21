हजारीबाग में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग शिविर का आयोजन, बिरहोर जनजाति के बच्चे हुए शामिल
हजारीबाग में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग अभ्यास शिविर में बिरहोर जनजाति के बच्चों ने योग किया.
Published : June 21, 2026 at 2:46 PM IST
हजारीबाग: विश्व योग दिवस के मौके पर हजारीबाग के चुरचू प्रखंड स्थित आदि सेवा केंद्र बिरहोर टोला में योग अभ्यास किया गया. बिरहोर बच्चों को प्रेरित किया गया कि वह हर दिन योग अभ्यास करें. इसमें खास बात यह है कि ये पहल हजारीबाग के कुछ युवाओं द्वारा की गई है. पहली बार बिरहोर समाज के लोगों ने योग किया है.
नगड़ी बिरहोर टोला में योग अभ्यास
'करें योग रहें निरोग' की जानकारी हजारीबाग के कुछ युवाओं ने जिले के सुदूरवर्ती चुरचू प्रखंड के नगड़ी बिरहोर टोला में जाकर आदिम जनजाति के लोगों को दी. योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. इसी कड़ी में हजारीबाग के छात्रों की टोली ने आदि कर्म योगी केंद्र में जाकर बिरहोर समाज के लोगों को योग अभ्यास कराया है.
बिरहोर समुदाय के बच्चों ने भी भाग
साथ ही उन लोगों को बताया गया कि योग करने से क्या लाभ मिलता है? योग अभ्यास में छोटे-छोटे बिरहोर समुदाय के बच्चों ने भी भाग लिया. वहीं कई बिरहोरों ने इस कार्यक्रम को देखा और समझा कि योग कैसे बीमारी से रक्षा करता है.
बिरहोर समाज में आ रहा है परिवर्तन: योग प्रशिक्षण
योग प्रशिक्षण देकर लौटे युवाओं ने बताया कि बिरहोर समाज में परिवर्तन आ रहा है. योग के प्रति लोग सजग हुए हैं. स्कूल के बच्चों ने वादा किया है कि वे हर रोज सुबह योग करेंगे, यह एक बड़ा परिवर्तन कहलाएगा.
योग शिविर में बिरहोर बच्चों ने किया पहली बार योग
हजारीबाग के कुछ विद्यार्थियों ने 'अर्थ एक प्रयास' नाम का समूह बनाया है. इस समूह के छात्र इन दिनों बिरहोर टोला में जाकर बच्चों को पढ़ना, साफ सुथरा रहने को लेकर प्रेरित कर रहे हैं. इसी कड़ी में योग दिवस के अवसर पर योग अभ्यास शिविर लगाया गया. शिविर में हिस्सा लेने वाले बिरहोर ने बताया कि पहली बार योग अभ्यास किया है. योग करने में बेहद अच्छा लगा और भविष्य में अब हर दिन योग करेंगे, क्योंकि योग से लोग निरोग रहते हैं.
बता दें कि बिरहोर समाज अंतिम पायदान में खड़ा वह समूह है, जो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गया है. इन्हें संरक्षित करने के लिए सरकार कई कार्यक्रम चला रही है. हजारीबाग के छात्रों का यह प्रयास सराहनीय है.
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