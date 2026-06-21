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हजारीबाग में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग शिविर का आयोजन, बिरहोर जनजाति के बच्चे हुए शामिल

योग करते हुए बिरहोर जनजाति के बच्चे ( Etv Bharat )