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बिरहा नदी का जर्जर पुल गिरने की कगार पर, जान हथेली पर रख पार कर रहे लोग

क्षतिग्रस्त हुआ भंडरिया-बरगढ़ मुख्य सड़क का पुल ( ईटीवी भारत )