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बिरहा नदी का जर्जर पुल गिरने की कगार पर, जान हथेली पर रख पार कर रहे लोग

गढ़वा के भंडरिया-बरगढ़ मुख्य सड़क में बिरहा नदी पर बना पुल नीचे धंसने लगा है. जिससे जर्जर पुल कभी भी गिर सकता है.

BRIDGE OVER DILAPIDATED IN GARHWA
क्षतिग्रस्त हुआ भंडरिया-बरगढ़ मुख्य सड़क का पुल (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 1, 2026 at 3:10 PM IST

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गढ़वा: जिले में झारखंड और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण पुल अब खतरे की घंटी बजा रहा है. पुल किसी भी समय धराशायी हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद स्थानीय लोग अपनी जान हथेली पर रखकर इसे पार करने को मजबूर हैं. प्रशासन ने चेतावनी बोर्ड लगाए और बैरिकेडिंग कर दी है, फिर भी आवागमन जारी है. ऐसे में बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है.

पुल इलाके की जीवनरेखा, लेकिन हालत बेहद खराब

जिले के भंडरिया-बरगढ़ मुख्य सड़क पर बिरहा नदी पर बना यह पुल इलाके की जीवनरेखा माना जाता है. यह पुल न केवल भंडरिया और बरगढ़ प्रखंड के लोगों को जिला मुख्यालय से जोड़ता है, बल्कि झारखंड के लातेहार, गुमला और सिमडेगा जिलों के साथ-साथ पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ को भी जोड़ने का प्रमुख मार्ग है.

जानकारी देते ग्रामीण और पदाधिकारी (ईटीवी भारत)

नदी में पुल का पाया धंस जाने के कारण बीच का स्लैब नीचे बैठ गया है, जिससे पुल कभी भी गिर सकता है. यदि पुल पर कोई वाहन या राहगीर मौजूद रहा तो बड़ा हादसा हो सकता है.

प्रतिबंध के बावजूद जारी है आवागमन

स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं किया गया. विभाग की ओर से चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं और लोहे की बैरिकेडिंग भी की गई है. इसके बावजूद लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं. भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध होने के बावजूद कई वाहन नियमों की अनदेखी कर इस पुल से गुजर रहे हैं, जिससे खतरा और बढ़ गया है.

विभाग का बयान, पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू

विभाग के कार्यपालक अभियंता प्रदीप कुमार ने बताया कि पुल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है. इसके पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और टेंडर भी जारी कर दिया गया है. विभाग ने सुरक्षा के मद्देनजर चेतावनी बोर्ड, बैरिकेडिंग और वैकल्पिक बाईपास मार्ग की व्यवस्था की है. उन्होंने कहा कि जल्द ही नए पुल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा.

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