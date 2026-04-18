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यूपी का बिरहा दंगल: बिहारी यादव की 209 साल पुरानी विरासत से नई पीढ़ी क्यों हुई दूर, क्या है मजबूरी?

बिरहा की औपचारिक शुरुआत 1837 के आसपास हुई, लोक गायकी की ये विधा क्यों है संकट में जानिए

बनारस की माटी से निकला 'बिरहा'.
बनारस की माटी से निकला 'बिरहा'. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 8:52 AM IST

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Updated : April 18, 2026 at 9:26 AM IST

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वाराणसी: 'बिरहा' शौर्य और विरह की ऐसी गूंज जिसे अब संरक्षण की दरकार है. बिरहा गायन लोक गायकी की ऐसी कला है जिसमें दो पक्षों के बीचे "सुरों का द्वंद्व" होता है. अपनी गायन शैली से गायक परस्पर सुरों और शब्दों से भिड़ते हैं. बिरहा गायन से जुड़े लोगों की मानें तो लगभग 200 साल पहले बनारस की धरती पर जन्मी गायकी की यह विधा लंबे अरसे भोजपुरी समाज की समृद्ध विरासत है. हालांकि समय के बदलाव और नई पीढ़ी की बेरुखी के कारण यह विधा धीरे-धीरे दम तोड़ रही है. गायकों के अनुसार फिलवक्त बिरहा संरक्षण के लिए सरकार को पहल करनी होगी. तभी इसे संरक्षित किया जा सकेगा. पेश है संवाददाता गोपाल मिश्र की खास रिपोर्ट.

बिहारी यादव की विरासत; लोकगायकों से जानें बिरहा गायन का सफर. (Video Credit : ETV Bharat)

बिरहा बिहारी यादव की विरासत : ​बिरहा का इतिहास वाराणसी की गलियों और गाजीपुर के खेतों से जुड़ा है. जानकारों के अनुसार इसकी औपचारिक शुरुआत 1837 के आसपास हुई. एक किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले बिहारी यादव ने जब बनारस को अपनी कर्मभूमि बनाया तो उन्होंने अपने साथी पत्तू यादव के साथ मिलकर रामायण की चौपाइयों और लोक कथाओं को भोजपुरी गीतों में पिरोना शुरू किया. यही आगे चलकर एक महान परंपरा में बदल गई.

बिहारी यादव की विरासत.
बिहारी यादव की विरासत. (Photo Credit : ETV Bharat)

बिरहा अखाड़ा ; जहां शारीरिक नहीं, 'सुरों का द्वंद्व'

​प्रख्यात बिरहा गायक और यश भारती सम्मान से सम्मानित विष्णु यादव के अनुसार बिरहा कोई साधारण गायकी नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक 'अखाड़ा' है. आमतौर पर अखाड़े कुश्ती के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बिरहा के अखाड़े में सुरों और शब्दों का द्वंद्व होता है. यहां गायक अपनी गायकी के जरिए एक-दूसरे को 'शाब्दिक पटकनी' देने का प्रयास करते हैं. यही इसकी खूबसूरती है.

बिरहा को जानें.
बिरहा को जानें. (Photo Credit : ETV Bharat)

लोक गायक विष्णु यादव का कहना है कि हम इस परंपरा की छठी पीढ़ी को आगे बढ़ा रहे हैं. इस अखाड़े में मुख्य रूप से सरजू खलीफा, गणेश, रमन, शिवचरण, अकलू, महावीर, छेदी यादव, पंचम, करिया, मौलवी, मुंशी, बरसाती, राम लोचन जैसे कलाकार शामिल थे. 6 पीढ़ियां मेरे पर दादा-पिताजी मैं और आगे मेरी संतानें भी इस काम को कर रही हैं, लेकिन अब वह बातें नहीं है. कपिलधारा तीर्थ क्षेत्र पर आज भी गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है. जिसमें बिहारी लाल यादव को दूर-दूर से गुरु मानकर बिरहा सीखने वाले लोग नमन करने पहुंचते हैं.

बिरहा को जानें.
बिरहा को जानें. (Photo Credit : ETV Bharat)

हीरालाल यादव परंपरा के मजबूत स्तंभ : बिरहा गायक हीरालाल यादव भी इस परंपरा के मजबूत स्तंभ माने जाते हैं. 2019 में निधन से पहले उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था. बनारस में उनके नाम पर एक एंट्री पॉइंट भी है. हीरालाल यादव के परिवार में अब बिरहा गायन करने वाला कोई नहीं बचा है. बड़े बेटे रामजी यादव इस परंपरा को निभा जरूर रहे थे, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण उन्होंने दूरी बना ली है. हीरालाल यादव ही अंतिम कड़ी थे.

बिरहा के जानकार और उनकी गायकी का सफर.
बिरहा के जानकार और उनकी गायकी का सफर. (Photo Credit : ETV Bharat)

सम्मान का प्रतीक है बिरहा : हीरालाल यादव के बेटे राम जी यादव का कहना है कि पहले पैसे के लिए नहीं, सम्मान के लिए बिरहा गाया जाता था. पहले कोई सम्राट नहीं होता था. आजकल के गायक अपने नाम के आगे खुद लिख लेते हैं. पिताजी को पद्मश्री, भारतीय नाट्य अकादमी और कई पुरस्कार मिले. बहरहाल अब 75 परसेंट परंपरा खत्म हो गई है. 25 प्रतिशत कुछ लोग इसे बचाने में जुटे हैं. रामजी यादव का कहना है कि पिता (हीरालाल यादव) ने सन 2000 में लाल किले के प्राचीर से बिरहा गाया. इसके अलावा उन्होंने कई टीवी सीरियल, नाटकों और फिल्मों में भी बिरहा गाया. टी-सीरीज जैसे कई प्लेटफार्म पर आज भी ऑनलाइन बिरहा के गीत मौजूद हैं.

बिरहा संरक्षण के लिए प्रयास जरूरी.
बिरहा संरक्षण के लिए प्रयास जरूरी. (Photo Credit : ETV Bharat)

बिरहा की अनूठी शैली है कान में उंगली और हाथ ऊपर

​संस्कृति संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय अरविंद मिश्रा बताते हैं कि बिरहा की नींव चरवाहा संस्कृति में छिपी है. यदुवंशी, गोंड और गड़ेरिया समाज के लोग जब खेतों में पशु चराते थे, तब वे कान में उंगली डालकर और दूसरा हाथ ऊपर उठाकर तेज आवाज में गाते थे. यही ऊंची तान और खास अंदाज़ बिरहा की पहचान है. अरविंद के अनुसार बिहारी यादव के साथी गायकों ने इसे पूरे विश्व में फैला दिया. कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब तक में बिरहा का खूब चलन है. बिहारी यादव के साथियों के शागिर्दों से ही अखाड़े की परंपरा आगे बढ़ी.

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Last Updated : April 18, 2026 at 9:26 AM IST

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