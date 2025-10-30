ETV Bharat / state

सद्भाव यात्रा में हुड्डा और सैलजा की दूरी पर बीरेंद्र सिंह की सफाई, बीजेपी पर साधा निशाना

Birender Singh Sadbhav Yatra: पूर्व मंत्री बीरेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा चरखी दादरी पहुंची. इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा.

Birender Singh Sadbhav Yatra
Birender Singh Sadbhav Yatra (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 30, 2025 at 12:54 PM IST

चरखी दादरी: पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह, उनके बेटे और पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह इन दिनों हरियाणा में सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन इस यात्रा में कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता शामिल नहीं हुआ है. हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला समेत तमाम बड़े नेताओं ने इस सद्भाव यात्रा से दूरी बनाई हुई हैं. इस सवाल पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने प्रतिक्रिया दी है.

कांग्रेस नेताओं की सद्भाव यात्रा से दूरी: पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष समेत कई नेताओं की सद्भाव यात्रा में शामिल नहीं होने पर कहा कि "मेरे बेटे और पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने राहुल गांधी से विचार-विमर्श के बाद ही सद्भाव यात्रा निकालने का निर्णय लिया. सद्भाव यात्रा कांग्रेस पार्टी की है और आने वाले सात महीनों में सभी कांग्रेसी यात्रा में जुड़ जाएंगे. यात्रा में सभी कांग्रेसी जुड़ेंगे भी और जनता के विश्वास पर कांग्रेस सरकार भी बनाएगी."

सद्भाव यात्रा में हुड्डा और सैलजा की दूरी पर बीरेंद्र सिंह की सफाई (Etv Bharat)

कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एकजुट होने की अपील: बीरेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा चरखी दादरी में पहुंची. यहां उनके समर्थकों ने बीरेंद्र सिंह का जोरदार स्वागत किया. उन्होंने समर्थकों के साथ बैठक कर आगामी रूपरेखा तैयार की. यात्रा को सफल बनाने के लिए पूर्व मंत्री ने कांग्रेसियों से एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया. इसके अलावा उन्होंने बीजेपी और संघ पर जमकर निशाना साधा.

बीरेंद्र सिंह का बीजेपी पर निशाना: उन्होंने कहा कि "मुझे प्रदेश की जनता का विश्वास है. भाजपा के खिलाफ कांग्रेस की सद्भाव यात्रा इतिहास बनाएगी. हरियाणा कांग्रेस का संगठन बनाने की प्रक्रिया तेज है और आम कार्यकर्ता को कांग्रेस संगठन में वरियता मिलेगी." उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और संघ समाज को धर्म व जाति के नाम पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं. भाजपा व संघ की भाईचारा खराब करने की कोशिश यात्रा के माध्यम से फेल करेंगे. हरियाणा में भाजपा ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है. यात्रा प्रदेश के सभी 90 हलकों में जाएगी और सरकार की पोल खोलेंगे."

BIRENDER SINGH SADBHAV YATRA
CHARKHI DADRI HINDI NEWS
बीरेंद्र सिंह सद्भाव यात्रा
चरखी दादरी हिंदी समाचार
BIRENDER SINGH SADBHAV YATRA

