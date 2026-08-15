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जयपुर के रामगंज में वन्यजीव तस्करी के खिलाफ एक्शन, 99 तोते और 33 मुनिया के साथ 132 पक्षी रेस्क्यू

जयपुर: जयपुर वन विभाग की टीम ने जयपुर के रामगंज में वन्यजीवों को अवैध रूप से पकड़ने, रखने और उनके व्यापार के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. वन विभाग की टीम ने 132 पक्षी पकड़े हैं. इनमें 99 तोते और 33 मुनिया बरामद किए गए हैं.वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है. उप वनसंरक्षक विजयपाल सिंह ने बताया कि पीपल्स फॉर एनिमल्स के प्रतिनिधियों ने पक्षियों को अवैध रूप से रखने की सूचना दी थी. इस पर वन विभाग ने रामगंज क्षेत्र में प्रभावी कार्रवाई करते हुए पिंजरों में अवैध रूप से कैद 132 पक्षियों को बरामद किया. कार्रवाई के दौरान 99 तोते और 33 मुनिया बरामद किए गए.

उप वन संरक्षक सिंह ने बताया कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन्यजीव प्रतिपालक केसीए अरुण प्रसाद के निर्देश पर सहायक वन संरक्षक जितेन्द्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में टीम गठित की गई. टीम में 2 क्षेत्रीय वन अधिकारी, वनपाल, वनरक्षक और पुलिस थाना रामगंज का जाब्ता शामिल रहा. सूचना के आधार पर टीम ने मौके पर दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया. वन विभाग की टीम इस बात की भी जांच कर रही है कि पक्षियों को अवैध रूप से पकड़ने और उनके व्यापार करने के मामले में और कौन-कौन लोग शामिल हैं. वन्यजीवों को अवैध रूप से पकड़ना वन्यजीव अधिनियम के तहत बड़ा अपराध है.