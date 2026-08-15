जयपुर के रामगंज में वन्यजीव तस्करी के खिलाफ एक्शन, 99 तोते और 33 मुनिया के साथ 132 पक्षी रेस्क्यू
वन विभाग जांच कर रहा है कि पक्षियों को अवैध रूप से पकड़ने और उनके व्यापार करने के मामले में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.
Published : August 15, 2026 at 7:48 AM IST
जयपुर: जयपुर वन विभाग की टीम ने जयपुर के रामगंज में वन्यजीवों को अवैध रूप से पकड़ने, रखने और उनके व्यापार के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. वन विभाग की टीम ने 132 पक्षी पकड़े हैं. इनमें 99 तोते और 33 मुनिया बरामद किए गए हैं.वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है. उप वनसंरक्षक विजयपाल सिंह ने बताया कि पीपल्स फॉर एनिमल्स के प्रतिनिधियों ने पक्षियों को अवैध रूप से रखने की सूचना दी थी. इस पर वन विभाग ने रामगंज क्षेत्र में प्रभावी कार्रवाई करते हुए पिंजरों में अवैध रूप से कैद 132 पक्षियों को बरामद किया. कार्रवाई के दौरान 99 तोते और 33 मुनिया बरामद किए गए.
उप वन संरक्षक सिंह ने बताया कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन्यजीव प्रतिपालक केसीए अरुण प्रसाद के निर्देश पर सहायक वन संरक्षक जितेन्द्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में टीम गठित की गई. टीम में 2 क्षेत्रीय वन अधिकारी, वनपाल, वनरक्षक और पुलिस थाना रामगंज का जाब्ता शामिल रहा. सूचना के आधार पर टीम ने मौके पर दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया. वन विभाग की टीम इस बात की भी जांच कर रही है कि पक्षियों को अवैध रूप से पकड़ने और उनके व्यापार करने के मामले में और कौन-कौन लोग शामिल हैं. वन्यजीवों को अवैध रूप से पकड़ना वन्यजीव अधिनियम के तहत बड़ा अपराध है.
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पिंजरों में मिले विभिन्न प्रजातियों के पक्षी: उप वन संरक्षक ने बताया कि रामगंज के मछली मार्केट क्षेत्र में नूर हसन (71 ) के कब्जे से 87 रोज रिंग पैराकीट, 12 अलेक्जेंडर पैराकीट, 16 रेड मुनिया और 17 ट्राई कलर मुनिया बरामद की गईं. मामले में आरोपी के विरुद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत प्रकरण दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.वन विभाग ने स्पष्ट किया कि वन्यजीवों को अवैध रूप से पकड़ने, रखने और उनके व्यापार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई लगातार जारी रहेगी. वन विभाग की ओर से आमजन से अपील की गई है कि वन्यजीवों को अवैध रूप से पकड़ने और उनके व्यापार के संबंध में कोई भी सूचना हो तो तुरंत वन विभाग को दें.