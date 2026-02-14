ETV Bharat / state

केवलादेव में 'बर्डमैन' का जादू: सुमेधबोधि ने 200 पक्षियों की आवाज हूबहू निकाल जीता बच्चों का दिल

'बर्डमैन' सुमेधबोधि वाघमारे बकरियों की 12 तरह की आवाजें निकाल लेते हैं.

Birdman Sumedh Bodhi Waghmare
'बर्डमैन' सुमेधबोधि वाघमारे (ETV Bharat Bharatpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 14, 2026 at 10:25 PM IST

3 Min Read
भरतपुर: भरतपुर स्थापना दिवस समारोह के तहत शनिवार को विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में ऐसा दृश्य देखने को मिला, जहां बच्चों ने किताबों से बाहर निकलकर प्रकृति को सुनकर समझा. मंच पर थे ताड़ोबा के 'बर्डमैन' सुमेधबोधि वाघमारे, एक ऐसी प्रतिभा, जो 200 से अधिक पक्षियों और वन्यजीवों की आवाजें हूबहू निकाल सकते हैं. उनकी आवाज जैसे ही अलग-अलग पक्षियों की आवाज के रूप में गूंजी, बच्चों की आंखों में कौतूहल और चेहरे पर मुस्कान साफ झलकने लगी.

बकरियों से जंगल तक: महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के कलगांव गांव के रहने वाले सुमेधबोधि किसान परिवार से हैं. उन्होंने बताया कि बचपन में बकरियां चराते समय वे अलग-अलग तरह की 'ब्लीटिंग' आवाजें निकालते थे. वे बताते हैं कि बकरियों की ही करीब 12 तरह की आवाजें उन्होंने विकसित कर ली थीं. यही शौक आगे चलकर उनकी विशिष्ट कला बना. उन्होंने बताया कि पहले मेरा पक्षियों या जंगलों से कोई गहरा संबंध नहीं था, लेकिन मुझे खुद पर भरोसा था. वर्ष 2023 में उन्होंने तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व जॉइन किया और वहां नैचुरलिस्ट के रूप में काम शुरू किया. फील्ड डायरेक्टर डॉ रामगांवकर ने उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें अवसर दिया.

बर्डमैन ने हूबहू निकाली बकरी, पक्षियों की आवाजें, देखें वीडियो (ETV Bharat Bharatpur)

जीवंत प्रस्तुति: घना में कार्यक्रम के दौरान सुमेधबोधि ने ब्राउन-हेडेड बारबेट, पिपिट्स, लार्क्स, नॉर्दर्न शोवलर, गडवाल, मालार्ड और इंडियन स्पॉट-बिल्ड डक जैसी प्रजातियों की आवाजों का फर्क मंच से सुनाकर बताया. उन्होंने कहा कि केवलादेव में करीब 370 और ताड़ोबा में 302 प्रजातियों के पक्षी मिलते हैं. उन्होंने कहा कि अक्सर हम सिर्फ चिड़िया की आवाज पहचानते हैं, लेकिन जंगल में सैकड़ों ध्वनियां हैं, जिन्हें जानना भी उतना ही जरूरी है. जब उन्होंने एक जैसी लगने वाली बत्तखों की अलग-अलग प्रजातियों की आवाज सुनाईं, तो बच्चों ने पहली बार अंतर समझा.

टीवी की दुनिया से जंगल की दुनिया तक: सुमेधबोधि ने अपने करियर की शुरुआत टीवी डबिंग से की थी और इंडियाज गॉट टैलेंट में भी भाग लिया. लेकिन उन्हें लगा कि असली संतोष प्रकृति की सच्ची आवाजों में है, न कि बनावटी मंच पर. पुणे विश्वविद्यालय से भूगोल में स्नातकोत्तर कर चुके सुमेधबोधि वर्तमान में कानून की पढ़ाई कर रहे हैं. उनका सपना है कि वे पक्षियों की आवाज को कानूनी मंच तक ले जाएं और उनके अधिकारों के लिए वकालत करें.

उन्होंने कार्यक्रम में प्लास्टिक प्रदूषण पर भी चिंता जताई. रेलवे ट्रैक के किनारे भी पक्षियों का घर है. जब हम प्लास्टिक बाहर फेंकते हैं, तो किसी का आशियाना उजाड़ते हैं. सुमेधबोधि ने सुझाव दिया कि हर शहर और स्कूल को अपना सिटी बर्ड घोषित करना चाहिए, ताकि बच्चों में प्रकृति से जुड़ाव बढ़े. केवलादेव की फिजाओं में गूंजती 200 आवाजों ने यह साबित कर दिया कि जब इंसान पक्षियों की भाषा समझने लगे, तो पर्यावरण संरक्षण एक नारा नहीं, बल्कि दिल से जुड़ा रिश्ता बन जाता है.

