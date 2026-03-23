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छुइहा बांध पर युवान पहल के तहत बर्ड वॉक, 45 प्रजातियों की पहचान ने बढ़ाया रोमांच

बर्ड वॉक के दौरान प्रतिभागियों ने कुल 45 अलग-अलग पक्षी प्रजातियों की पहचान की. यह संख्या इस बात का प्रमाण है कि छुइहा बांध क्षेत्र जैव विविधता के लिहाज से कितना समृद्ध है.यहां जलाशय के आसपास बड़ी संख्या में जलीय पक्षी देखे गए. यूरेशियन कूट और यूरेशियन मूरहेन जैसे पक्षी बड़ी तादाद में नजर आए, जिनकी संख्या लगभग 100-100 के आसपास आंकी गई. इनके अलावा ग्रे-हेडेड स्वैम्पेन, व्हाइट-ब्रेस्टेड वाटरहेन और ब्लैक-विंग्ड स्टिल्ट जैसे आकर्षक पक्षियों ने प्रतिभागियों का ध्यान खींचा.

बलौदाबाजार: छुइहा बांध में युवान कार्यक्रम के तहत वन मंडल बलौदाबाजार की तरफ से बर्ड वॉक का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में शामिल प्रतिभागियों ने न केवल पक्षियों को नजदीक से देखा, बल्कि उनकी पहचान, व्यवहार और रहन-सहन को भी समझा. करीब 10 प्रतिभागियों के इस समूह ने प्रकृति के साथ कुछ यादगार पल बिताए और पक्षी जगत के प्रति अपनी जिज्ञासा को नया आयाम दिया.

सिर्फ जलीय पक्षी ही नहीं, बल्कि आसपास के पेड़ों और खुले मैदानों में भी कई प्रजातियां देखी गईं. इनमें यूरेशियन विजन, ग्रे फ्रेंकोलिन, लाफिंग डव, स्पॉटेड डव, एशियन कोयल, ग्रेटर कूकल और व्हाइट-थ्रोटेड किंगफिशर प्रमुख रहे. आसमान में उड़ते हुए ब्लैक काइट, जमीन पर फुदकते पाइपेट और रेड-वॉटल्ड लैपविंग जैसे पक्षियों ने इस प्रकृति यात्रा को और भी रोचक बना दिया.

विशेषज्ञ ने सिखाए पहचान के गुर

इस बर्ड वॉक का सबसे खास पहलू रहा पक्षी विशेषज्ञ हेमंत वर्मा का मार्गदर्शन. उन्होंने प्रतिभागियों को बताया कि पक्षियों की पहचान केवल उनके रंग से ही नहीं, बल्कि उनकी आवाज, उड़ान के तरीके, चोंच के आकार और व्यवहार से भी की जाती है. उन्होंने समझाया कि सुबह और शाम का समय पक्षी दर्शन के लिए सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि इस दौरान पक्षी ज्यादा सक्रिय रहते हैं. साथ ही उन्होंने दूरबीन के सही उपयोग और नोट्स बनाने की आदत पर भी जोर दिया.प्रतिभागियों ने न सिर्फ पक्षियों को देखा, बल्कि उनकी आवाजों को पहचानने की कोशिश भी की. कई प्रतिभागियों ने पहली बार इतने करीब से पक्षियों को देखने का अनुभव साझा किया.

विशेषज्ञ ने सिखाए पहचान के गुर (ETV Bharat Chhattisgarh)

छोटा समूह, बड़ा अनुभव

इस बर्ड वॉक में कुल 10 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. समूह में शामिल प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया और हर नई प्रजाति को देखकर खुशी जाहिर की. प्रकृति के बीच बिताए गए इन कुछ घंटों ने प्रतिभागियों को न केवल सुकून दिया, बल्कि पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का एहसास भी कराया.

छुइहा बांध: प्रकृति प्रेमियों के लिए खास जगह

छुइहा बांध धीरे-धीरे प्रकृति प्रेमियों और बर्ड वॉचर्स के लिए एक पसंदीदा स्थान बनता जा रहा है. यहां का शांत वातावरण, जल स्रोत और हरियाली पक्षियों के लिए अनुकूल आवास प्रदान करते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस क्षेत्र का संरक्षण सही तरीके से किया जाए, तो यह भविष्य में एक प्रमुख इको-टूरिज्म स्पॉट बन सकता है.

युवाओं में प्रकृति के प्रति बढ़ी रुचि

‘युवान’ पहल का उद्देश्य युवाओं को प्रकृति से जोड़ना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है. इस कार्यक्रम ने इस उद्देश्य को काफी हद तक सफल बनाया. कार्यक्रम में शामिल युवाओं ने बताया कि वे रोजमर्रा की भागदौड़ में प्रकृति से दूर हो जाते हैं, लेकिन ऐसे आयोजन उन्हें एक नई ऊर्जा देते हैं. कुछ प्रतिभागियों ने कहा कि अब वे नियमित रूप से बर्ड वॉचिंग करने की योजना बना रहे हैं.

45 पक्षियों की पहचान (ETV Bharat Chhattisgarh)

पर्यावरण संरक्षण का संदेश

इस आयोजन के माध्यम से यह संदेश भी दिया गया कि पक्षियों और उनके आवास की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है. जल स्रोतों को साफ रखना, पेड़ों की कटाई को रोकना और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है. पक्षियों की मौजूदगी किसी भी क्षेत्र के पर्यावरणीय स्वास्थ्य का संकेत होती है. ऐसे में उनकी सुरक्षा और संरक्षण पर ध्यान देना समय की मांग है.