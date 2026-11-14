उत्तराखंड में शुरू हुई पक्षियों की महागणना, दो दिन तक चलेगा बर्ड-वॉक का उत्सव
इस बार 90 से ज्यादा पंजीकरण हुए हैं. इसमें चमोली से पिथौरागढ़, शिवालिक से तराई-भाबर तक पक्षियों का दस्तावेजीकरण होगा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 14, 2026 at 10:25 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में आज शनिवार 14 नवंबर से राज्यव्यापी पक्षी गणना की शुरूआत हो गई, जो दो दिनों तक चलेगी. वन विभाग के सहयोग से 50 से ज्यादा संगठन, छात्र, प्रकृति मार्गदर्शक, पक्षी प्रेमी और स्थानीय समुदाय बर्ड वॉक व पक्षी अवलोकन कर रहे हैं.
इस बार 90 से ज्यादा पंजीकरण हुए हैं. इसमें चमोली से पिथौरागढ़, शिवालिक से तराई-भाबर तक पक्षियों का दस्तावेजीकरण होगा. खास बाते ये है कि इसमें महिलाओं की भागीदारी पर विशेष जोर दिया गया है. कुमाऊं में ऑल-विमेन बर्डिंग वॉक हो रही है.
उत्तराखंड में पक्षियों को देखने और उनकी पहचान करने के शौकीनों का दो दिवसीय आयोजन आज से शुरू हो गया है. तीसरे उत्तराखंड बर्ड काउंट के तहत 14 और 15 नवंबर को प्रदेश के सभी 13 जिलों में पक्षियों की गणना की जा रही है. इसमें पक्षी प्रेमियों के साथ छात्रों, प्रकृति मार्गदर्शक, होमस्टे संचालक और स्थानीय लोग भी हिस्सा ले रहे हैं.
इस आयोजन की खास बात यह है कि इसमें केवल विशेषज्ञ ही नहीं, बल्कि आम लोग भी अपने आसपास दिखने वाले पक्षियों की जानकारी जुटा रहे हैं. चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले हिमालयी इलाकों से लेकर शिवालिक की पहाड़ियों और तराई के मैदानी क्षेत्रों तक बर्ड वॉक और पक्षियों को देखने के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.
सुनीति भूषण दत्ता को समर्पित इस बार की पक्षी गणना: कई जगहों पर समूह बनाकर लोग सुबह के समय पक्षियों की पहचान और उनकी संख्या दर्ज कर रहे हैं. इस बार की पक्षी गणना को दिवंगत प्रकृतिविद् सुनीति भूषण दत्ता की याद में समर्पित किया गया है. नवंबर 2025 में उनका निधन हो गया था.
आयोजन को वन विभाग का सहयोग मिल रहा है, जबकि 50 से अधिक संस्थाएं, स्कूल और शोध संस्थान इसमें भागीदारी कर रहे हैं. पिछले दो सालों के आंकड़े देखें तो उत्तराखंड में पक्षियों की प्रजातियों की जानकारी जुटाने में लगातार बढ़ोतरी हुई है.
2024 में हुई थी पहली गणना: पहली पक्षी गणना साल 2024 में हुई थी. उस दौरान 662 चेकलिस्ट के जरिए पक्षियों की 399 प्रजातियां दर्ज की गई थीं. वहीं साल 2025 में हुई दूसरी गणना में 1,320 चेकलिस्ट के आधार पर 408 प्रजातियों की पहचान की गई. प्रदेश में अब तक पक्षियों की कुल 729 प्रजातियां दर्ज की जा चुकी हैं.
इस बार महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी खास ध्यान दिया गया है. महिलाएं न केवल आयोजन के समन्वय का काम कर रही हैं, बल्कि कई जगह बर्ड वॉक का नेतृत्व भी कर रही हैं. कुमाऊं क्षेत्र में महिलाओं के लिए विशेष बर्ड वॉक आयोजित की गई.
गणना में शामिल लोग अपने देखे गए पक्षियों की जानकारी ई-बर्ड पोर्टल पर अपलोड करेंगे. इसके लिए चेकलिस्ट जमा करने की अंतिम तारीख 23 नवंबर 2026 रखी गई है. रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी और पक्षी विशेषज्ञ धनंजय मोहन ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य पक्षियों की प्रजातियों से जुड़ी जानकारी जुटाने के साथ ही लोगों को प्रकृति और वन्यजीव संरक्षण से जोड़ना भी है। इस बार भी बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद है.
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