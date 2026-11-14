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उत्तराखंड में शुरू हुई पक्षियों की महागणना, दो दिन तक चलेगा बर्ड-वॉक का उत्सव

फाइल फोटो. ( ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में आज शनिवार 14 नवंबर से राज्यव्यापी पक्षी गणना की शुरूआत हो गई, जो दो दिनों तक चलेगी. वन विभाग के सहयोग से 50 से ज्यादा संगठन, छात्र, प्रकृति मार्गदर्शक, पक्षी प्रेमी और स्थानीय समुदाय बर्ड वॉक व पक्षी अवलोकन कर रहे हैं.

इस बार 90 से ज्यादा पंजीकरण हुए हैं. इसमें चमोली से पिथौरागढ़, शिवालिक से तराई-भाबर तक पक्षियों का दस्तावेजीकरण होगा. खास बाते ये है कि इसमें महिलाओं की भागीदारी पर विशेष जोर दिया गया है. कुमाऊं में ऑल-विमेन बर्डिंग वॉक हो रही है.