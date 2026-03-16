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बर्ड वॉक बना आकर्षण, ईको टूरिज्म केंद्र बन रहा खैरागढ़ का छिंदारी जलाशय, 35 से ज्यादा प्रवासी पक्षी दिखे

बर्ड वॉक बना आकर्षण, ईको टूरिज्म केंद्र बन रहा खैरागढ़ का छिंदारी जलाशय ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

लगातार बढ़ रही पक्षियों की मौजूदगी और लोगों की भागीदारी से यह स्थान आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण इको टूरिज्म केंद्र के रूप में उभर सकता है. खैरागढ़ वन विभाग की ओर से छुईखदान के छिंदारी जलाशय में प्रकृति संरक्षण और जैव विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से नियमित रूप से बर्ड वॉक का आयोजन किया जा रहा है. इस कार्यक्रम में पक्षी विशेषज्ञों, प्रकृति प्रेमियों और स्थानीय लोगों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है.

खैरागढ़: वन विभाग की पहल पर छुईखदान के छिंदारी जलाशय में हर हफ्ते आयोजित होने वाला बर्ड वॉक अब प्रकृति प्रेमियों के लिए खास आकर्षण बनता जा रहा है. यहां 35 से ज्यादा प्रवासी और स्थानीय पक्षियों की प्रजातियों का अवलोकन किया जा चुका है, जिससे यह क्षेत्र अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए नई पहचान बना रहा है.

छिंदारी जलाशय पर्यटकों के साथ प्रवासी पक्षियों के लिए भी अनुकूल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कई खूबसूरत प्रवासी पक्षी भी मौजूद

बर्ड वॉक के दौरान अब तक यहां 35 से अधिक पक्षियों की प्रजातियों का अवलोकन किया जा चुका है. इनमें कॉमन पोचार्ड, रेड क्रेस्टेड पोचार्ड और नॉर्दर्न पिनटेल जैसे प्रवासी पक्षी प्रमुख रूप से शामिल हैं, जो सर्दियों के मौसम में हजारों किलोमीटर की यात्रा कर इस क्षेत्र में पहुंचते हैं. इन पक्षियों की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि छिंदारी जलाशय का पर्यावरण और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र पक्षियों के लिए अनुकूल है.

पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए बर्ड वॉचिंग एक्टिविटी हर वीकेंड में रखते हैं. इसमें गाइड भी होते हैं. ये मनोरंजन के साथ ही एजुकेशन से जुड़ी एक्टिविटी भी है- पंकज राजपूत, डीएफओ

बर्ड वॉक में हम कई पक्षियों को दिखाते हैं, इस सीजन में पक्षी घोंसले बनाते हैं, बच्चों को पालते हैं तो ये सब देखने का टूरिस्ट में अट्रैक्शन होता है- प्रतीक ठाकुर, पक्षी विज्ञानी

प्रवासी पक्षियों के साथ जंगली पक्षी भी देख सकते हैं

यहां आने वाले पक्षी प्रेमियों को सिर्फ पक्षियों को देखने का ही नहीं बल्कि उनके व्यवहार, घोंसला निर्माण और प्रवास की गतिविधियों को भी करीब से समझने का अवसर मिल रहा है. विशेषज्ञों के अनुसार हिमालयी क्षेत्र और अन्य ठंडे इलाकों से आने वाले कई प्रवासी पक्षी इस जलाशय को अस्थायी निवास के रूप में चुनते हैं. चारों ओर घने जंगलों, सुंदर वेटलैंड और प्राकृतिक जल स्रोतों से घिरा छिंदारी जलाशय पक्षियों के लिए आदर्श आवास बन चुका है. यही कारण है कि यह क्षेत्र धीरे-धीरे प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है.

पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ी

वन विभाग के इस बर्ड वॉक कार्यक्रम में स्कूली बच्चों की भी विशेष भागीदारी देखने को मिल रही है. इससे बच्चों और युवाओं में प्रकृति, पर्यावरण और वन्यजीवों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है. साथ ही स्थानीय लोगों को भी जैव विविधता के महत्व को समझने का अवसर मिल रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इसी तरह संरक्षण और जागरूकता के प्रयास जारी रहे तो छिंदारी जलाशय आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में जैव विविधता और इको टूरिज्म का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है.