वाराणसी में पक्षी तस्करी का भंडाफोड़: वन विभाग और STF ने 650 प्रतिबंधित तोतों के साथ पटना के 3 तस्करों को दबोचा
छापेमारी के दौरान टीम को 7 लोहे के जालीदार पिंजरे और दो बोरे मिले. इनमें सैकड़ों की संख्या में जीवित तोते भरे हुए थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 5:15 PM IST
वाराणसी: बेजुबान पक्षियों की अवैध तस्करी करने वाले बड़े अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है. वन्यजीवों के अवैध शिकार और तस्करी के खिलाफ वन विभाग ने एसटीएफ के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई की है. संयुक्त टीम ने गोलगड्डा के पास छापेमारी कर प्रतिबंधित प्रजाति के 650 जीवित तोते बरामद किए हैं. इनमें 60 एलेक्जेंड्रिन तोते और 590 अन्य तोते शामिल हैं. पक्षियों को सात लोहे के जालीदार पिंजरों और दो बोरों में भरकर रखा गया था.
वन विभाग के अनुसार, वन्यजीवों के अवैध शिकार और व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए लगातार निगरानी और कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में वाराणसी मंडल के वन संरक्षक के निर्देशन में प्रभागीय वनाधिकारी वाराणसी और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया. सूचना मिलने पर टीम ने 19 नवंबर की रात करीब 11:30 बजे गोलगड्डा के पास छापेमारी की. उस समय पिकअप वाहन के जरिए प्रतिबंधित प्रजाति के पक्षियों का अवैध कारोबार करने की तैयारी चल रही थी. टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और तीनों आरोपितों को वाहन सहित पकड़ लिया.
पिंजरों और बोरों में ठूंसकर रखे गए थे पक्षी: छापेमारी के दौरान टीम को 7 लोहे के जालीदार पिंजरे और दो बोरे मिले. इनमें बड़ी संख्या में जीवित तोते भरे हुए थे. जब पक्षियों की गिनती कराई गई तो कुल 650 तोते बरामद हुए. इनमें 60 एलेक्जेंड्रिन प्रजाति के तोते और 590 अन्य तोते थे. सभी पक्षियों को वन विभाग की टीम ने कब्जे में ले लिया.
पटना के रहने वाले हैं तीनों आरोपी: गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिहार के पटना निवासी मोहम्मद समीम, मोहम्मद नासीर और आफताब के रूप में हुई है. मोहम्मद समीम पिकअप चालक है. वह पटना के अरफाबाद कॉलोनी, मीर साकिर टोली, उर्दू हाईस्कूल गुलजारबाग, आलमगंज का निवासी है. दूसरा आरोपी मोहम्मद नासीर पुत्र मोहम्मद सलीम मीर साकिर टोली, गुलजारबाग का रहने वाला है. तीसरा आरोपित आफताब पुत्र अनवर आलम मिस्का टोली, गुलजारबाग, आलमगंज का निवासी है.
पूछताछ में सामने आया कि आरोपी मिर्जापुर और चंदौली के जंगलों से शिकारियों के माध्यम से प्रतिबंधित प्रजाति के पक्षियों को खरीदते थे. इसके बाद उन्हें पिकअप के जरिए दूसरे शहरों में ले जाकर आपूर्ति करते थे. गिरोह का नेटवर्क अंतरराज्यीय स्तर पर फैला होने की आशंका है. वन विभाग इस बात की भी पड़ताल कर रहा है कि पक्षियों की खरीद-फरोख्त में कौन-कौन लोग शामिल हैं और इन्हें किन शहरों में भेजा जाना था.
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत केस: वन रेंज प्रभारी राजकुमार गौतम ने बताया कि बरामद पक्षियों का अवैध व्यापार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-1972 के तहत प्रतिबंधित है. केस दर्ज कर लिया गया है, गिरफ्तार तीनों आरोपियों को 20 नवंबर की सुबह न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया.
इस पूरी कार्रवाई में वाराणसी वन रेंज प्रभारी राजकुमार गौतम, उप क्षेत्रीय वनाधिकारी राहुल बलवंत और वन रक्षक अल्का चौरसिया सहित वन विभाग की टीम और एसटीएफ के जवान शामिल रहे. अधिकारियों का कहना है कि वन्यजीवों के अवैध शिकार, खरीद-फरोख्त और तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा.
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