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वाराणसी में पक्षी तस्करी का भंडाफोड़: वन विभाग और STF ने 650 प्रतिबंधित तोतों के साथ पटना के 3 तस्करों को दबोचा

वाराणसी में वन विभाग और एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 650 प्रतिबंधित तोते बरामद ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: बेजुबान पक्षियों की अवैध तस्करी करने वाले बड़े अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है. वन्यजीवों के अवैध शिकार और तस्करी के खिलाफ वन विभाग ने एसटीएफ के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई की है. संयुक्त टीम ने गोलगड्डा के पास छापेमारी कर प्रतिबंधित प्रजाति के 650 जीवित तोते बरामद किए हैं. इनमें 60 एलेक्जेंड्रिन तोते और 590 अन्य तोते शामिल हैं. पक्षियों को सात लोहे के जालीदार पिंजरों और दो बोरों में भरकर रखा गया था.

वन विभाग के अनुसार, वन्यजीवों के अवैध शिकार और व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए लगातार निगरानी और कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में वाराणसी मंडल के वन संरक्षक के निर्देशन में प्रभागीय वनाधिकारी वाराणसी और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया. सूचना मिलने पर टीम ने 19 नवंबर की रात करीब 11:30 बजे गोलगड्डा के पास छापेमारी की. उस समय पिकअप वाहन के जरिए प्रतिबंधित प्रजाति के पक्षियों का अवैध कारोबार करने की तैयारी चल रही थी. टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और तीनों आरोपितों को वाहन सहित पकड़ लिया.