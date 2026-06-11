प्रवासी पक्षियों पर मंडराया मौत का साया, सूखने की कगार पर उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध सरसई नावर वेटलैंड
जल संकट के कारण पक्षियों के लिए भोजन, पीने का पानी और सुरक्षित आशियाने की उपलब्धता लगातार घट रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 8:41 PM IST
इटावा: इटावा का प्रसिद्ध सरसई नावर वेटलैंड इन दिनों पानी की गंभीर कमी से जूझ रहा है, जिससे यहां हजारों स्थानीय और प्रवासी पक्षियों का जीवन दांव पर लग गया है. जनपद के इस ऐतिहासिक और प्रमुख पर्यटन स्थल पर गहराते जल संकट के कारण अब पक्षियों के लिए भोजन, पीने का पानी और सुरक्षित आशियाने की उपलब्धता भी लगातार घट रही है.
पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि वेटलैंड किसी भी क्षेत्र के पारिस्थितिकी संतुलन के लिए बेहद अहम होते हैं. ये जल संरक्षण, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान देते हैं. ऐसे में सरसई नावर वेटलैंड का सूखना केवल पक्षियों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे पर्यावरण के लिए चिंता का विषय है.
स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमियों ने प्रशासन और संबंधित विभागों से मांग की है कि वेटलैंड में तत्काल पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं. उनका कहना है कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो यह महत्वपूर्ण प्राकृतिक धरोहर अपनी पहचान खो सकती है. फिलहाल अब सभी की निगाहें प्रशासन की ओर हैं. उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही आवश्यक कदम उठाकर इस वेटलैंड को बचाने और पक्षियों के सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा.
ये पक्षी आते हैं यहां
सरसई नावर वेटलैंड में सालभर स्थानीय और सर्दियों में प्रवासी पक्षियों की अनेक प्रजातियां देखी जाती हैं. इन पक्षियों में सारस क्रेन, बार-हेडेड गूज, नॉर्दर्न पिनटेल, कॉमन टील, गैडवॉल, नॉर्दर्न शोवेलर, कॉमन पोचार्ड, पर्पल हेरॉन, ग्रे हेरॉन, लिटिल एग्रेट, ब्लैक-विंग्ड स्टिल्ट, ओपनबिल स्टॉर्क, पेंटेड स्टॉर्क और व्हाइट-ब्रेस्टेड किंगफिशर शामिल है.
सारस क्रेन के लिए है प्रसिद्ध
बता दें कि सरसई नावर विशेष रूप से सारस क्रेन के लिए प्रसिद्ध है, जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी भी है. पानी की कमी बढ़ने पर इन पक्षियों के भोजन, प्रजनन और ठहराव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. यहां हर वर्ष देश-विदेश से बड़ी संख्या में दुर्लभ एवं प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं, लेकिन झील में पर्याप्त जलभराव न होने के कारण उनके ठहराव और प्रजनन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका बढ़ गई है.
कराएंगे पानी की व्यवस्था
पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि यदि जल्द प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो यह महत्वपूर्ण वेटलैंड अपनी प्राकृतिक पहचान और जैव विविधता दोनों खो सकता है. संबंधित विभागों और प्रशासन से वेटलैंड में तत्काल पानी उपलब्ध कराने और संरक्षण के लिए विशेष योजना लागू करने की मांग की गई है, ताकि पक्षियों का यह प्राकृतिक आश्रय सुरक्षित रह सके और क्षेत्र की पर्यावरणीय धरोहर संरक्षित बना रहे. इधर इटावा जिले में भरथना वन रेंज के रेंजर शौकतउल्ला खान ने कहा कि नहर से पहले पानी आया था. आगे पानी की व्यवस्था कराएंगे.
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