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प्रवासी पक्षियों पर मंडराया मौत का साया, सूखने की कगार पर उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध सरसई नावर वेटलैंड

सूखने की कगार पर सरसई नावर वेटलैंड ( Photo Credit; ETV Bharat )

इटावा: इटावा का प्रसिद्ध सरसई नावर वेटलैंड इन दिनों पानी की गंभीर कमी से जूझ रहा है, जिससे यहां हजारों स्थानीय और प्रवासी पक्षियों का जीवन दांव पर लग गया है. जनपद के इस ऐतिहासिक और प्रमुख पर्यटन स्थल पर गहराते जल संकट के कारण अब पक्षियों के लिए भोजन, पीने का पानी और सुरक्षित आशियाने की उपलब्धता भी लगातार घट रही है. सूखने की कगार पर सरसई नावर वेटलैंड (Video Credit; ETV Bharat) पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि वेटलैंड किसी भी क्षेत्र के पारिस्थितिकी संतुलन के लिए बेहद अहम होते हैं. ये जल संरक्षण, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान देते हैं. ऐसे में सरसई नावर वेटलैंड का सूखना केवल पक्षियों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे पर्यावरण के लिए चिंता का विषय है. सरसई नावर वेटलैंड सूखने की कगार प (Photo Credit; ETV Bharat) स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमियों ने प्रशासन और संबंधित विभागों से मांग की है कि वेटलैंड में तत्काल पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं. उनका कहना है कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो यह महत्वपूर्ण प्राकृतिक धरोहर अपनी पहचान खो सकती है. फिलहाल अब सभी की निगाहें प्रशासन की ओर हैं. उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही आवश्यक कदम उठाकर इस वेटलैंड को बचाने और पक्षियों के सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा.