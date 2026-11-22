नालंदा में बर्ड फ्लू की पुष्टि, DM आवास परिसर में मिले थे मृत कौए.. 12 किमी दायरे में अलर्ट
BIRD FLU IN NALANDA: नालंदा में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है, डीएम आवास परिसर में मृत कौओं में H5N1 वायरस मिला. रिपोर्ट-महमूद आलम
Published : November 22, 2026 at 3:48 PM IST
नालंदा: बिहार के नालंदा जिले में बर्ड फ्लू (H5N1 वायरस) की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है. बिहारशरीफ स्थित डीएम आवास परिसर में 6 नवंबर को चार कौए मृत पाए गए थे. इनके सैंपल जांच के लिए पहले पटना, फिर कोलकाता और अंत में भोपाल की प्रयोगशाला भेजे गए थे, जहां से आई रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि हुई है.
बचाव की रणनीति तैयार
संक्रमण की रोकथाम के लिए शनिवार को पटना स्थित पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान की चार सदस्यीय राज्यस्तरीय टीम बिहारशरीफ पहुंची. डॉ. प्रिय रंजन, डॉ. धर्मवीर सिंह, डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार वर्मा और डॉ. संजय कुमार की इस टीम ने जिला पशुपालन पदाधिकारी के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की और बचाव की रणनीति तैयार की.
बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन और छिड़काव
प्रशासन ने नगर निगम के सहयोग से डीएम आवास परिसर और डीएम कॉलोनी में बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन और दवा का छिड़काव कराया है. इसके अलावा, एहतियात के तौर पर शहर के आसपास 12 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी पोल्ट्री फार्मों को सर्विलांस पर रखा गया है. इन फार्मों से मुर्गियों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं.
क्या कहते हैं पदाधिकारी?
जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ. रेखा चौबे के अनुसार, इस मौसम में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी और बतख जिले के जलाशयों में आते हैं, जिनसे वायरस फैलने की आशंका है. राहत की बात यह है कि अब तक जिले के किसी भी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है और न ही मुर्गियों की असामान्य मौत की कोई खबर है.
"हालात की गंभीरता को देखते हुए जिले के सभी पशु चिकित्सकों और विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं. टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके."-डॉ. रेखा चौबे, जिला पशुपालन पदाधिकारी
प्रशासन की आम लोगों से अपील
प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे किसी भी मृत या बीमार पक्षी को नंगे हाथों से न छुएं और कहीं भी पक्षियों की असामान्य मौत दिखने पर तुरंत पशुपालन विभाग को सूचित करें. चूंकि H5N1 वायरस इंसानों को भी संक्रमित कर सकता है, इसलिए पक्षियों के संपर्क में रहने वालों को विशेष सावधानी बरतने और बुखार, खांसी या सांस लेने में तकलीफ होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी गई है.
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