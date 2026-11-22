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नालंदा में बर्ड फ्लू की पुष्टि, DM आवास परिसर में मिले थे मृत कौए.. 12 किमी दायरे में अलर्ट

नालंदा में बर्ड फ्लू ( ETV Bharat )

नालंदा: बिहार के नालंदा जिले में बर्ड फ्लू (H5N1 वायरस) की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है. बिहारशरीफ स्थित डीएम आवास परिसर में 6 नवंबर को चार कौए मृत पाए गए थे. इनके सैंपल जांच के लिए पहले पटना, फिर कोलकाता और अंत में भोपाल की प्रयोगशाला भेजे गए थे, जहां से आई रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि हुई है.

बचाव की रणनीति तैयार