सावधान! बिहार में बर्ड फ्लू की पुष्टि, एक साथ 10 हजार कौआ की मौत

दरभंगा: बिहार के दरभंगा में कौआ की मौत के बाद पशुपालन विभाग ने बर्ड फ्लू की पुष्टि की है. अब तक शहर के वार्ड 31 में हजारों कौआ की मौत हो चुकी है. जबकि पूरे जिले से लगातार कौआ की मौत की सूचना है. इससे जिससे प्रशासन और पशुपालन विभाग में हड़कंप मच गया है.

10 हजार कौआ की मौत: स्थानीय पार्षदों की माने तो अब तक 10 हजार कौआ की मौत हुई है. पिछले दिनों हमलोग अज्ञात शव के अंतिम संस्कार में आए थे. इसी दौरान कुछ लोगों ने चिड़ियां के मरने की शिकायत की थी. इसके बारे में पता किया गया तो जानकारी मिली कि कौआ की मौत हो रही है. इसके बाद इसकी जानकारी डीएम को दी गयी थी. इसके बाद सैंपल भेजा गया था.

दरभंगा में बर्ड फ्लू की पुष्टि (ETV Bharat)

"पशुपालन विभाग द्वारा मृत कौआ के सैंपल जांच के लिए 12 जनवरी भोपाल लैब भेजे गए थे, जहां रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई. रिपोर्ट आने के बाद पशिपालन विभाग, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम एक्टिव हो गया है. अब तक 10 हजार से ऊपर कौआ की मौत हो चुकी है." -नविन सिन्हा, वार्ड पार्षद, 21