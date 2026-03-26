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बिलासपुर में बर्ड फ्लू, 22 हजार से ज्यादा मुर्गे मुर्गियों का नष्टीकरण, 25 हजार से ज्यादा अंडे डिस्ट्रॉय

बिलासपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद संक्रमित क्षेत्र में पक्षियों, अंडों और दाने का वैज्ञानिक विधि से नष्टीकरण किया जा रहा है.

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बर्ड फ्लू बिलासपुर (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 26, 2026 at 7:33 AM IST

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बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि होते ही पशु चिकित्सा विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं. संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा विभाग बिलासपुर के निर्देशन में रैपिड रिस्पॉन्स टीम का गठन कर प्रभावित क्षेत्र में तत्काल कार्रवाई की गई.

पक्षियों, अंडों को किया गया नष्ट

संक्रमण की श्रृंखला को पूरी तरह खत्म करने के लिए टीम ने संक्रमित एवं संदिग्ध क्षेत्र में बचे कुल 22,808 पक्षियों, 25,896 अंडों और लगभग 79 क्विंटल दाने का वैज्ञानिक विधि से नष्टीकरण किया. यह कार्रवाई शासन के निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत सावधानीपूर्वक की गई है.

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कोनी के सरकारी कुक्कट पालन केंद्र में बर्ड फ्लू (ETV Bharat Chhattisgarh)

बर्ड फ्लू कंट्रोल रूम में कर सकते हैं संपर्क

जिला प्रशासन ने स्थिति की सतत निगरानी के लिए कलेक्टोरेट परिसर में बर्ड फ्लू कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है जो 24 घंटे सक्रिय रहेगा. आम लोगों से प्रशासन ने अपील की है कि बर्ड फ्लू से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना, संदेह या मृत पक्षियों की जानकारी तत्काल कंट्रोल रूम के लैंडलाइन नंबर 07752-251000 पर दें.

बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट, लोगों से सावधान रहने की अपील

संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा विभाग डॉक्टर जीएसएस तंवर के अनुसार जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है और पशुपालकों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं. पोल्ट्री फार्मों की निगरानी बढ़ा दी गई है. संक्रमण प्रभावित क्षेत्र में आवाजाही पर भी नियंत्रण रखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि समय रहते उठाए गए इन कदमों से बर्ड फ्लू के प्रसार को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी. लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि सावधानी और जागरूकता बनाए रखने की जरूरत है.

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