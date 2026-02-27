ETV Bharat / state

बिहार में रहें सावधान, पटना में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि, 6000 मुर्गियों को किया गया नष्ट

पटना : पटना के चितकोहरा स्थित सरकारी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू संक्रमण की पुष्टि होने के बाद पूरे जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग में हड़कंप मच गया है. बड़ी संख्या में मुर्गियों की मौत के बाद जांच कराई गई थी, जिसमें एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की पुष्टि हुई है.

6000 मुर्गियों को किया गया नष्ट : रिपोर्ट मिलते ही प्रशासन ने तुरंत एहतियाती कदम उठाते हुए फार्म परिसर में मौजूद करीब 6000 मुर्गियों को नष्ट करा दिया और पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज कराया गया. इन मुर्गियों को गहरा गड्ढा खोदकर दफनाया गया. इसके साथ ही संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पोल्ट्री उत्पादों की आवाजाही पर सख्ती बढ़ा दी गई है.

मुर्गियों के मौत के बाद हुई जांच : बताया जा रहा है कि बीते कुछ दिनों से सरकारी पोल्ट्री फार्म में लगातार मुर्गियों की मौत हो रही थी. पहले इसे सामान्य बीमारी माना गया, लेकिन जब मृत मुर्गियों की संख्या तेजी से बढ़ी तो पशुपालन विभाग ने इसे गंभीरता से लिया. फार्म से नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए.

जांच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि होते ही स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची. फार्म परिसर को पूरी तरह सील कर दिया गया और सभी संक्रमित तथा संपर्क में आई मुर्गियों को वैज्ञानिक तरीके से गड्ढे में दफन किया गया. इसके बाद पूरे इलाके में दवा और चूने का छिड़काव कराया गया.

पशुपालन विभाग की टीम कर रही जांच : प्रशासन ने सरकारी पोल्ट्री फार्म के आसपास के 9 किलोमीटर के क्षेत्र को निगरानी जोन घोषित कर दिया है. इस क्षेत्र में अभी अगले 2 महीने तक मुर्गियों, अंडों और पोल्ट्री चारे की खरीद-बिक्री और आवाजाही पर अस्थायी रोक लगा दी गई है. इसके साथ ही अन्य पोल्ट्री फार्मों की भी जांच शुरू कर दी गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संक्रमण कहीं और न फैला हो. पशुपालन विभाग की टीमें लगातार सर्वे कर रही हैं और आसपास के इलाकों में पक्षियों की मौत की सूचना पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है.

सतर्क रहने की अपील : स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. विभाग का कहना है कि फिलहाल इंसानों में संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन सावधानी बेहद जरूरी है. लोगों को सलाह दी गई है कि वे मृत या बीमार पक्षियों को हाथ न लगाएं और ऐसी किसी भी स्थिति की सूचना तुरंत प्रशासन को दें. साथ ही अधपका मांस या अंडा खाने से बचने की हिदायत दी गई है. बाजारों में बिकने वाले चिकन और अंडों की भी जांच की जा रही है ताकि संक्रमित उत्पाद लोगों तक न पहुंचें.

पटना में बर्ड फ्लू की पुष्टि (ETV Bharat)

पटना से बाहर मुर्गी भेजने पर प्रतिबंध : बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद जिला प्रशासन ने पटना में बाहर से मुर्गी लाने और बाहर भेजने पर भी नियंत्रण लगाया गया है. प्रमुख रास्तों पर निगरानी बढ़ा दी गई है और पशुपालन विभाग की टीम वाहनों की जांच कर रही है. प्रशासन का कहना है कि यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है ताकि वायरस जिले की सीमा से बाहर न जाए और दूसरे इलाकों में फैलने से रोका जा सके. बर्ड फ्लू मुख्य रूप से पक्षियों में फैलने वाला वायरस है, लेकिन लापरवाही बरती गई तो यह इंसानों के लिए भी खतरा बन सकता है. इसी कारण प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहा है.

पोल्ट्री फार्म में साफ सफाई के निर्देश : जिला प्रशासन का कहना है कि पोल्ट्री फार्म संचालकों को साफ-सफाई और जैव सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. फार्म में काम करने वाले कर्मचारियों को मास्क, दस्ताने और अन्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं. फिलहाल प्रशासन का दावा है कि स्थिति नियंत्रण में है और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. जिला प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करने की अपील की है.

पटना जू हुआ सतर्क : इधर फार्म से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है. चिड़ियाघर में पक्षियों के बाड़ों को सैनिटाइज कराया जा रहा है और बाहरी पक्षियों के संपर्क को रोकने के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं. अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल चिड़ियाघर में किसी प्रकार के संक्रमण की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू मिलने के बाद एहतियाती कदम उठाना जरूरी था, इसलिए जैविक उद्यान को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है. दर्शकों को मोर और अन्य पक्षियों के बारे को 10 फीट की दूरी से ही देखने होंगे. पक्षियों के बारे के आसपास कीटनाशक का भी छिड़काव किया गया है.