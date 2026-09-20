घना में बसने लगी पक्षियों की बस्तियां: 500 पेंटेड स्टॉर्क की नेस्टिंग शुरू...डार्टर और कॉर्मोरेंट भी सक्रिय, जानिए कब क्लियर होगी पूरी तस्वीर
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में इस बार घोंसलों की संख्या पिछले साल से ज्यादा हो सकती हैं.अक्टूबर अंत या नवंबर शुरू में मिलेगा पूरा आंकड़ा.
Published : September 20, 2026 at 6:37 AM IST
भरतपुर: केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों की बस्तियां फिर बसने लगी है. पेड़ों पर पेंटेड स्टॉर्क घोंसले बनाने लगे हैं. इनकी संख्या बढ़कर करीब 500 तक पहुंच गई है. साथ ही डार्टर और कॉर्मोरेंट भी नेस्टिंग साइट्स पर सक्रिय हो गए. नेस्टिंग सीजन अभी शुरू ही हुआ है. उम्मीद है कि अक्टूबर अंत या नवंबर की शुरुआत तक इसकी तस्वीर और साफ होगी. इस बार घोंसलों की संख्या पिछले साल से ज्यादा हो सकती हैं.
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक चेतन कुमार बी वी ने बताया कि पेंटेड स्टॉर्क की नेस्टिंग गतिविधि करीब 10-12 दिन पहले शुरू हुई थी. शुरुआत में इनकी संख्या 20-30 के आसपास थी. तीन दिन पहले करीब 150-160 पक्षी नजर आए, जबकि अब आंकड़ा 500 तक पहुंच गया है. यानी हर दिन संख्या बढ़ रही है.
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ऐसे बढ़ता है कुनबा: निदेशक चेतन ने बताया कि हजारों पेंटेड स्टॉर्क अचानक यहां नहीं पहुंचते. शुरू में सीमित संख्या में पक्षी नेस्टिंग साइट पर आते हैं. आसपास का माहौल देखते हैं. जब उन्हें जगह सुरक्षित लगती है तो धीरे-धीरे संख्या बढ़ती है. यही वजह है कि इस बार भी पहले 20-30 पक्षियों से शुरू हुई गतिविधि अब करीब 500 तक पहुंच गई है. उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इनकी संख्या और बढ़ेगी.
कहां किसकी गतिविधियां ज्यादा: उन्होंने बताया कि पेंटेड स्टॉर्क की मुख्य गतिविधि एल और एन ब्लॉक में है. डी और बी ब्लॉक में भी कुछ पक्षियों ने डेरा डालना शुरू कर दिया. पिछले वर्ष भी पहले एल और एन ब्लॉक में नेस्टिंग शुरू हुई थी. बाद में संख्या बढ़ने के साथ दूसरे ब्लॉक्स में भी पक्षियों ने घोंसले बनाए थे. इस बार भी अच्छी संख्या की उम्मीद की जा रही है.
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डार्टर और कॉर्मोरेंट भी: घना में सिर्फ पेंटेड स्टॉर्क ही प्रजनन गतिविधि में सक्रिय नहीं हैं. डार्टर और कॉर्मोरेंट ने भी कॉलोनियल नेस्टिंग साइट्स पर घोंसले बनाना शुरू कर दिया. यानी पार्क के अलग-अलग हिस्सों में कई प्रजातियों की प्रजनन गतिविधियां एक साथ दिखाई देने लगी हैं. केवलादेव को पक्षियों के प्रजनन और भोजन के महत्वपूर्ण स्थलों में गिना जाता है. पार्क दुनिया के महत्वपूर्ण पक्षी प्रजनन और भोजन स्थलों में शामिल है. यहां 370 से अधिक पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई हैं.
पिछले साल बने थे 1700 घोंसले: निदेशक चेतन कुमार ने बताया कि पिछले वर्ष नेस्टिंग साइट्स पर करीब 1700 घोंसले दर्ज किए गए थे. इस वर्ष अभी नेस्टिंग शुरू हुई है, इसलिए मौजूदा संख्या को अंतिम आंकड़ा नहीं मान सकते. अक्टूबर के अंतिम सप्ताह या नवंबर की शुरुआत में नेस्टिंग का बेहतर आंकड़ा सामने आने की उम्मीद है. उस समय इस वर्ष की स्थिति की पिछले साल से वास्तविक तुलना की जा सकेगी.
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इसलिए अहम है घना: केवलादेव में पक्षियों के बड़ी संख्या में घोंसले बनाने के पीछे यहां का सुरक्षित और अनुकूल वातावरण अहम माना जाता है. पार्क में पक्षियों को सुरक्षित हैबिटैट, पर्याप्त पानी और भोजन उपलब्ध होता है. पार्क चारों तरफ से संरक्षित है.यहां मछलियों भी पर्याप्त है, जो कई जलपक्षियों के लिए भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत है.
16 प्रकार के पक्षियों की नेस्टिंग : निदेशक ने बताया कि केवलादेव की सबसे बड़ी खासियतों में इसकी हेरोनरी यानी सामूहिक पक्षी-प्रजनन कॉलोनी शामिल है. यहां करीब 16 प्रकार के पक्षियों की नेस्टिंग गतिविधि रिपोर्ट की गई है. वर्तमान में पार्क में तीन प्रमुख प्रजातियां पेंटेड स्टॉर्क, डार्टर और कॉर्मोरेंट की नेस्टिंग गतिविधि दिखाई दे रही है. राजस्थान सरकार के पर्यावरण संबंधी दस्तावेजों में भी केवलादेव में पेंटेड स्टॉर्क, ओपनबिल स्टॉर्क, विभिन्न प्रजातियों के हेरॉन और एग्रेट, कॉर्मोरेंट, डार्टर, आइबिस और स्पूनबिल जैसी प्रजातियों की मौजूदगी और प्रजनन का उल्लेख मिलता है.
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