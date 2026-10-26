बीड़-बिलिंग में 28 अक्टूबर तक पैराग्लाइडिंग उड़ानों पर रोक, जानें क्या है वजह?
प्रशासन ने पैराग्लाइडिंग मार्शलों को उड़ानों पर लगी रोक का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 8:31 PM IST
कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित विश्वविख्यात पैराग्लाइडिंग स्थल बीड़-बिलिंग में सोलो पैराग्लाइडिंग उड़ानों पर 28 अक्टूबर 2026 तक रोक लगा दी गई है. प्रतिकूल मौसम और हाल ही में हुए पैराग्लाइडिंग हादसों को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है. उपमंडल अधिकारी (नागरिक) बैजनाथ संकल्प गौतम ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. प्रशासन का कहना है कि यह कदम पर्यटकों और पायलटों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.
प्रशासन के अनुसार, क्षेत्र में तेज हवाएं चलने, बारिश होने, कम दृश्यता और बादलों की स्थिति में बदलाव के कारण पैराग्लाइडिंग करना जोखिम भरा हो सकता है. मौसम में अचानक होने वाले बदलाव से उड़ान के दौरान दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है. इसी को देखते हुए एहतियात के तौर पर सोलो पैराग्लाइडिंग पर रोक लगाने का फैसला किया गया है.
टैंडम पैराग्लाइडिंग जारी रह सकेगी
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध के दौरान टैंडम पैराग्लाइडिंग उड़ानों पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई गई है. अधिकृत और योग्य पायलटों तथा ऑपरेटरों की निगरानी में टैंडम उड़ानें जारी रह सकती हैं. हालांकि, हर उड़ान से पहले मौसम की स्थिति का आकलन करना जरूरी होगा. तेज हवाओं, बारिश, कम दृश्यता या अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों में उड़ान की अनुमति नहीं दी जाएगी.
नियमों का पालन कराने के निर्देश
प्रशासन ने पैराग्लाइडिंग मार्शलों को सोलो उड़ानों पर लगी रोक का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही, टैंडम उड़ानों की निगरानी करने और किसी भी असुरक्षित उड़ान या नियमों के उल्लंघन की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को देने को कहा गया है. सभी ऑपरेटरों और पायलटों को निर्धारित सुरक्षा मानकों, परिचालन दिशा-निर्देशों और मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करना होगा.
पर्यटकों की सुरक्षा प्राथमिकता
आदेशों के अनुसार, पैराग्लाइडिंग ऑपरेटरों को पर्यटकों और अन्य आगंतुकों को मौसम की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी देनी होगी. यदि उड़ान के लिए परिस्थितियां सुरक्षित नहीं हैं, तो उड़ान की अनुमति नहीं दी जाएगी. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों से समझौता नहीं किया जाएगा.
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