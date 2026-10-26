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बीड़-बिलिंग में 28 अक्टूबर तक पैराग्लाइडिंग उड़ानों पर रोक, जानें क्या है वजह?

पैराग्लाइडिंग के शौकीनों के लिए जरूरी खबर ( FILE@ETVBHARAT )

कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित विश्वविख्यात पैराग्लाइडिंग स्थल बीड़-बिलिंग में सोलो पैराग्लाइडिंग उड़ानों पर 28 अक्टूबर 2026 तक रोक लगा दी गई है. प्रतिकूल मौसम और हाल ही में हुए पैराग्लाइडिंग हादसों को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है. उपमंडल अधिकारी (नागरिक) बैजनाथ संकल्प गौतम ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. प्रशासन का कहना है कि यह कदम पर्यटकों और पायलटों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.

प्रशासन के अनुसार, क्षेत्र में तेज हवाएं चलने, बारिश होने, कम दृश्यता और बादलों की स्थिति में बदलाव के कारण पैराग्लाइडिंग करना जोखिम भरा हो सकता है. मौसम में अचानक होने वाले बदलाव से उड़ान के दौरान दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है. इसी को देखते हुए एहतियात के तौर पर सोलो पैराग्लाइडिंग पर रोक लगाने का फैसला किया गया है.