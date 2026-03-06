ETV Bharat / state

लातेहार के विपुल गुप्ता ने किया कमाल, यूपीएससी में हासिल किया 103वां रैंक

लातेहारः जिला में महुआडांड़ प्रखंड के चटकपुर गांव के रहने वाले विपुल गुप्ता ने अपने बुलंद हौसलों के बल पर इतिहास रच दिया. छोटे से सुविधाहीन गांव चटकपुर के रहने वाले विपुल गुप्ता ने यूपीएससी की कठिन परीक्षा में 103वां रैंक हासिल कर आईएएस बन गए. विपुल गुप्ता कि इस सफलता से चटकपुर गांव के अलावे पूरा लातेहार जिला उत्साहित है. विपुल के परिवार वाले काफी खुश हैं. विपुल ने अपने तीसरे प्रयास में यह सफलता हासिल की है.

दरअसल लातेहार जिला के महुआडांड़ प्रखंड के छोटे से गांव चटकपुर के रहने वाले विपुल गुप्ता पढ़ाई में आरंभ से ही काफी प्रतिभावान रहे. उनकी आरंभिक पढ़ाई महुआडांड़ में ही हुई थी. विपुल का सपना था कि वह आईएएस अधिकारी बनकर समाज के लिए बेहतर कार्य करें. इसी उद्देश्य को लेकर विपुल पूर्व में भी दो बार यूपीएससी की परीक्षा दी. गत वर्ष की परीक्षा में उन्हें सफलता तो जरूर मिली, परंतु रैंक कम होने के कारण उन्हें आईएएस कैडर नहीं मिल पाया.

पिछले साल विपुल गुप्ता ने भारतीय वन सेवा की परीक्षा में ऑल इंडिया में दूसरा स्थान प्राप्त कर पूरे झारखंड का नाम रोशन कर दिया था. हालांकि उनका सपना आईएएस अधिकारी बनने का था, इसलिए उन्होंने प्रयत्न करना आरंभ रखा. इस वर्ष कड़ी मेहनत और परिश्रम से उन्हें सफलता मिल गई.

UPSC में सफल लातेहार के विपुल गुप्ता की तस्वीर (ETV Bharat)

परिजनों में खुशी की लहर

विपुल गुप्ता का चयन आईएएस अधिकारी के रूप में होने की खबर सुनने के बाद उनके परिजनों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी. पिता पवन कुमार गुप्ता और माता दीपा गुप्ता ने अपने पुत्र की इस सफलता पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि आज उनके पुत्र के कारण पूरे जिले का नाम रोशन हो गया. विपुल की इस उपलब्धि पर उनके दादा जयप्रकाश गुप्ता सहित पूरे परिवार ने मिठाई बांटकर खुशियां मनाईं.

डीसी, डीडीसी ने दी बधाई