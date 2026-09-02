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पंतनगर से लौट रहे बायोटेक कंपनी के कर्मचारी की सड़क हादसे में मौत, नशे में था टक्कर मारने वाला ट्रक चालक

रुद्रपुर: पंतनगर से जयनगर घर लौट रहे बायोटेक कंपनी के 50 वर्षीय कर्मचारी महेंद्र की पत्थरचट्टा क्षेत्र में सड़क हादसे में मौत हो गई. टीडीसी कार्यालय के सामने पीछे से आए ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर फरार होने लगा, लेकिन स्थानीय लोगों ने करीब एक किलोमीटर पीछा कर वाहन को रोक लिया और चालक को पुलिस के हवाले कर दिया.

बायोटेक कंपनी के कर्मचारी की सड़क हादसे में मौत: थाना प्रभारी निरीक्षक नंदन सिंह बिष्ट के अनुसार, प्रारंभिक जांच में चालक के नशे की हालत में होने की बात सामने आई है और उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. बताया जा रहा है कि महेंद्र पंतनगर स्थित एक बायोटेक कंपनी में कार्यरत थे. मंगलवार को काम समाप्त करने के बाद वह बाइक से अपने घर जयनगर लौट रहे थे. इसी दौरान पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.

लोगों ने ट्रक लेकर भाग रहे चालक को पकड़ा: ट्रक की टक्कर लगने के बाद महेंद्र सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा होते ही मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई. इसी बीच चालक मौके पर रुकने के बजाय ट्रक लेकर फरार होने लगा. लोगों ने चालक को पकड़ने के लिए ट्रक का पीछा शुरू कर दिया. करीब एक किलोमीटर दूर लोगों ने आगे अपना वाहन लगाकर ट्रक को रोक लिया. इसके बाद चालक को ट्रक समेत पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया.

पुलिस ने चालक को हिरासत में लिया: घटना की सूचना मिलते ही पंतनगर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महेंद्र को एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल भिजवाया गया. अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद महेंद्र को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी. पंतनगर थाना प्रभारी निरीक्षक नंदन सिंह बिष्ट ने बताया कि-