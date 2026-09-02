ETV Bharat / state

पंतनगर से लौट रहे बायोटेक कंपनी के कर्मचारी की सड़क हादसे में मौत, नशे में था टक्कर मारने वाला ट्रक चालक

हादसे में जान गंवाने वाले महेंद्र के चार छोटे बच्चे हैं, परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है, चालक हिरासत में लिया गया है

RUDRAPUR ACCIDENT
उधम सिंह नगर जिले में हादसा (Concept Image ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 2, 2026 at 1:20 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रुद्रपुर: पंतनगर से जयनगर घर लौट रहे बायोटेक कंपनी के 50 वर्षीय कर्मचारी महेंद्र की पत्थरचट्टा क्षेत्र में सड़क हादसे में मौत हो गई. टीडीसी कार्यालय के सामने पीछे से आए ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर फरार होने लगा, लेकिन स्थानीय लोगों ने करीब एक किलोमीटर पीछा कर वाहन को रोक लिया और चालक को पुलिस के हवाले कर दिया.

बायोटेक कंपनी के कर्मचारी की सड़क हादसे में मौत: थाना प्रभारी निरीक्षक नंदन सिंह बिष्ट के अनुसार, प्रारंभिक जांच में चालक के नशे की हालत में होने की बात सामने आई है और उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. बताया जा रहा है कि महेंद्र पंतनगर स्थित एक बायोटेक कंपनी में कार्यरत थे. मंगलवार को काम समाप्त करने के बाद वह बाइक से अपने घर जयनगर लौट रहे थे. इसी दौरान पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.

लोगों ने ट्रक लेकर भाग रहे चालक को पकड़ा: ट्रक की टक्कर लगने के बाद महेंद्र सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा होते ही मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई. इसी बीच चालक मौके पर रुकने के बजाय ट्रक लेकर फरार होने लगा. लोगों ने चालक को पकड़ने के लिए ट्रक का पीछा शुरू कर दिया. करीब एक किलोमीटर दूर लोगों ने आगे अपना वाहन लगाकर ट्रक को रोक लिया. इसके बाद चालक को ट्रक समेत पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया.

पुलिस ने चालक को हिरासत में लिया: घटना की सूचना मिलते ही पंतनगर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महेंद्र को एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल भिजवाया गया. अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद महेंद्र को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी. पंतनगर थाना प्रभारी निरीक्षक नंदन सिंह बिष्ट ने बताया कि-

सड़क हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी. कुछ दूरी पर ट्रक चालक को ट्रक सहित हिरासत में ले लिया गया. चालक से पूछताछ की गई है. प्रारंभिक जांच में चालक के नशे की हालत में होने की बात सामने आई है. चालक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
-नंदन सिंह बिष्ट, प्रभारी निरीक्षक, पंतनगर थाना-

नशे में था ट्रक चालक: वहीं महेंद्र के सहकर्मियों के मुताबिक, हादसे के बाद घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने ट्रक चालक का वीडियो भी बनाया था. सहकर्मियों का कहना है कि वीडियो में चालक कथित तौर पर नशे की हालत में दिखाई दे रहा था. पुलिस की प्रारंभिक जांच में भी चालक के नशे में होने की बात सामने आने की जानकारी दी गई है. पुलिस मामले से जुड़े सभी तथ्यों की जांच कर रही है.

हादसे की सूचना मिलते ही दुर्घटनास्थल पहुंचे सहकर्मी: सहकर्मियों को हादसे की सूचना कार्यालय से फोन के माध्यम से मिली. जानकारी मिलते ही रुद्रपुर से कई सहकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे. उनके पहुंचने तक पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी और ट्रक को कब्जे में लेकर थाने ले जाने की कार्रवाई की जा रही थी. महेंद्र की मौत की खबर मिलते ही उनके सहकर्मियों में भी शोक की लहर दौड़ गई.

महेंद्र के परिवार में पत्नी और चार बच्चे हैं: बताया गया है कि महेंद्र के परिवार में उनकी पत्नी और चार बच्चे हैं. उनके दो बेटे और दो बेटियां हैं. हादसे की खबर परिवार तक पहुंचते ही घर में मातम छा गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. अचानक हुए इस हादसे ने परिवार को गहरा सदमा पहुंचाया है.

पुलिस ने ट्रक और चालक को कब्जे में लेकर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. पुलिस हादसे की परिस्थितियों, चालक की स्थिति और घटनास्थल से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है. साथ ही मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
ये भी पढ़ें: अल्मोड़ा जिले में भारी बारिश से टिन शेड गिरा, दो नेपाली श्रमिकों की मौत, दो हादसों में 5 की गई जान

TAGGED:

EMPLOYEE KILLED
PANTNAGAR
सड़क हादसा
रुद्रपुर
RUDRAPUR ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.