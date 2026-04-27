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भारत की पहली महिला जासूस नीरा आर्य पर बनेगी बायोपिक, बागपत पहुंची प्रोडक्शन टीम, अंग्रेजों ने काट दिए थे स्तन

अमेरिकी प्रोडक्शन हाउस अरबाना इलिनॉयस नीरा आर्या पर एक बड़ी फिल्म बना रही है, जिसका बजट दो सो करोड़ के आस-पास रहने का अनुमान है.

महिला जासूस नीरा आर्य पर बनेगी बायोपिक.
महिला जासूस नीरा आर्य पर बनेगी बायोपिक. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 4:57 PM IST

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बागपत : देश की पहली महिला जासूस नीरा आर्य के जीवन पर अमेरिकी कंपनी अरबाना इलिनॉयस फिल्म बनाएगी. यह फिल्म हिंदी के अलावा अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में भी रिलीज की जाएगी.हैदराबाद से फिल्म प्रोडक्शन टीम बागपत के खेकड़ा में स्थित नीरा आर्य शोध संस्थान पहुंची और नीरा आर्य से संबंधित दस्तावेजों का बारीकी से अध्ययन किया.

फिल्म के डायरेक्टर अजय पुलपति और मंडाला राजकुमार और जरपुल्ला लिंगा स्वामी ने नीरा आर्या से जुड़ी सभी वस्तुओं और स्थानों का गहनता से अध्ययन किया. फिल्म के डायरेक्टर अजय पुलपति ने बताया, अमेरिकी प्रोडक्शन हाउस अरबाना इलिनॉयस नीरा आर्या पर एक बड़ी फिल्म बना रही है, जिसका बजट दो सो करोड़ के आस-पास रहने का अनुमान है.

फिल्म के डायरेक्टर अजय पुलपति ने बताया, नीरा आर्य के जीवन पर गहरा शोध किया है. ब्रिटिश सरकार द्वारा आजादी से पहले लंदन ले जाए गए कई टन दस्तावेजों में भी नीरा आर्य के नाम और काम की खोज की तो वहां एक दस्तावेज में पता चला कि नीरा आर्य को ब्रिगेडियर जेए सालोमोंस ने बंदी बनाया था. कालापानी की कोठरी में रखा था.

द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1945 में अंग्रेजों ने काला पानी पर पुनः कब्जा कर लिया था. इसके बाद ब्रिगेडियर जेए सालोमोंस ने आजाद हिन्द फौज की रानी झांसी रेजिमेंट की सेनानियों को कालापानी की काल कोठरी में बंद कर दिया था, जिसमें से नीरा आर्य भी एक थीं. आजादी मिलने तक काला पानी में बंदी महिलाओं का शोषण हुआ. उन्हीं शोषित महिलाओं में नीरा आर्य भी एक थी, जिन्होंने काला पानी की यातना सही.

भारत से जाते-जाते अंग्रेज कालापानी के वे दस्तावेज अपने साथ ले गए, जिनमें रानी झांसी रेजिमेंट की गुमनाम महिलाओं की कालापानी की सजा का ब्योरा दर्ज था. लंदन में रखे दस्तावेजों और नीरा आर्य की कहानी पर गहरा अनुसंधान किया. खेकड़ा में नीरा आर्य के अंतिम बार आने और यहां के स्थानीय निवासी चौधरी मेहूं डूंगर और उनके 10 वर्षीय पुत्र श्रीपाल की नीरा के साथ तत्कालीन मार्मिक भेंट को भी फिल्म में फिल्मांकित किया जाएगा.

अब जानते हैं कौन थीं नीरा आर्य : नीरा आर्य बागपत के खेकड़ा कस्बे में पैदा हुई थीं और माता पिता का देहांत हो जाने के कारण अनाथ हो गई थीं. उसी समय कलकत्ता (कोलकाता) के बहुत बड़े रईस सेठ छज्जू मल ने नीरा को गोद ले लिया और इस प्रकार नीरा खेकड़ा से कोलकाता पहुंच गईं. शिक्षा पूरी होने के बाद नीरा आर्य की शादी जय रंजन के साथ हुई.

जय रंजन ब्रिटिश आर्मी के गुप्तचर विभाग में मुलाजिम थे और उनको आजाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर सुभाष चंद्र बोस को मारने का ऑर्डर मिला हुआ था.
उधर नीरा आर्य गुपचुप तरीके से आजाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट में शामिल हो चुकी थीं. एक रात जय रंजन नेताजी के शिविर तक पहुंच गया, लेकिन जब तक वह नेताजी सुभाष चंद बोस की हत्या कर पाता उस से पहले ही नीरा आर्य ने अपने सुहाग जय रंजन के सीने में संगीन से वार कर हत्या कर दी.

जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इस प्रकरण का पता चला तो उन्होंने नीरा को "नागिन" की उपाधि दी और नीरा को आजाद हिंद फौज के गुप्तचर विभाग में शामिल कर लिया. नीरा आर्य को गिरफ्तार करने के लिए लंदन से किंग जार्ज पंचम के भतीजे को भेजा गया, जिसने नीरा आर्य को गिरफ्तार किया और फिर नीरा को काला पानी की सजा दी गई. जेल में नीरा को अमानवीय यातनाएं दी गई थीं. नीरा आर्य के एक वक्ष को कटर से खींच कर काट दिया गया था.

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