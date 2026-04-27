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भारत की पहली महिला जासूस नीरा आर्य पर बनेगी बायोपिक, बागपत पहुंची प्रोडक्शन टीम, अंग्रेजों ने काट दिए थे स्तन

बागपत : देश की पहली महिला जासूस नीरा आर्य के जीवन पर अमेरिकी कंपनी अरबाना इलिनॉयस फिल्म बनाएगी. यह फिल्म हिंदी के अलावा अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में भी रिलीज की जाएगी.हैदराबाद से फिल्म प्रोडक्शन टीम बागपत के खेकड़ा में स्थित नीरा आर्य शोध संस्थान पहुंची और नीरा आर्य से संबंधित दस्तावेजों का बारीकी से अध्ययन किया.

फिल्म के डायरेक्टर अजय पुलपति और मंडाला राजकुमार और जरपुल्ला लिंगा स्वामी ने नीरा आर्या से जुड़ी सभी वस्तुओं और स्थानों का गहनता से अध्ययन किया. फिल्म के डायरेक्टर अजय पुलपति ने बताया, अमेरिकी प्रोडक्शन हाउस अरबाना इलिनॉयस नीरा आर्या पर एक बड़ी फिल्म बना रही है, जिसका बजट दो सो करोड़ के आस-पास रहने का अनुमान है.

फिल्म के डायरेक्टर अजय पुलपति ने बताया, नीरा आर्य के जीवन पर गहरा शोध किया है. ब्रिटिश सरकार द्वारा आजादी से पहले लंदन ले जाए गए कई टन दस्तावेजों में भी नीरा आर्य के नाम और काम की खोज की तो वहां एक दस्तावेज में पता चला कि नीरा आर्य को ब्रिगेडियर जेए सालोमोंस ने बंदी बनाया था. कालापानी की कोठरी में रखा था.

द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1945 में अंग्रेजों ने काला पानी पर पुनः कब्जा कर लिया था. इसके बाद ब्रिगेडियर जेए सालोमोंस ने आजाद हिन्द फौज की रानी झांसी रेजिमेंट की सेनानियों को कालापानी की काल कोठरी में बंद कर दिया था, जिसमें से नीरा आर्य भी एक थीं. आजादी मिलने तक काला पानी में बंदी महिलाओं का शोषण हुआ. उन्हीं शोषित महिलाओं में नीरा आर्य भी एक थी, जिन्होंने काला पानी की यातना सही.

भारत से जाते-जाते अंग्रेज कालापानी के वे दस्तावेज अपने साथ ले गए, जिनमें रानी झांसी रेजिमेंट की गुमनाम महिलाओं की कालापानी की सजा का ब्योरा दर्ज था. लंदन में रखे दस्तावेजों और नीरा आर्य की कहानी पर गहरा अनुसंधान किया. खेकड़ा में नीरा आर्य के अंतिम बार आने और यहां के स्थानीय निवासी चौधरी मेहूं डूंगर और उनके 10 वर्षीय पुत्र श्रीपाल की नीरा के साथ तत्कालीन मार्मिक भेंट को भी फिल्म में फिल्मांकित किया जाएगा.