केदारनाथ यात्रा में कचरे से निकलेगी ऊर्जा, खच्चरों की लीद और चीड़ के पिरूल से बनेगा ईंधन
अब घोड़े खच्चरों की लीद और जंगलों में बिखरे पिरूल से बनेंगे फायर पेलेट, केदारनाथ में श्रद्धालुओं को 24 घंटे मिलेगा मुफ्त गर्म पानी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 10, 2026 at 7:53 PM IST
रुद्रप्रयाग: केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सालों से पर्यावरण के लिए चुनौती बनी घोड़े-खच्चरों की लीद अब कचरा नहीं, बल्कि ऊर्जा का नया स्रोत बनेगी. जिस लीद के निस्तारण को लेकर हर यात्रा सीजन में सवाल उठते रहे हैं, उसी से अब जंगलों में बिखरे चीड़ के पिरूल को मिलाकर ईंधन तैयार किया जा रहा है. जिसके तहत सोनप्रयाग में खच्चरों की लीद और पिरूल से बायोमास फायर पेलेट बनाने की इकाई स्थापित की गई है. इसे देश में पहली पहल बताया जा रहा है.
सोनप्रयाग में पेलेट निर्माण इकाई का शुभारंभ: 10 नवंबर को रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने सोनप्रयाग स्थित पेलेट निर्माण इकाई का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने पूरी निर्माण प्रक्रिया का निरीक्षण कर इसकी कार्यप्रणाली की जानकारी भी ली. खास बात ये है कि इस पहल से न केवल खच्चरों की लीद के निस्तारण की समस्या का समाधान खोजा जा रहा है, बल्कि जंगलों में आग का बड़ा कारण बनने वाले चीड़ के पिरूल यानी पत्तों का भी सदुपयोग किया जा सकेगा.
हॉट वॉटर जनरेटर में इस्तेमाल होंगे फायर पेलेट, श्रद्धालुओं को मिलेगा गर्म पानी: इस इकाई में तैयार होने वाले फायर पेलेट का इस्तेमाल केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं के लिए स्थापित हॉट वॉटर जनरेटर में किया जाएगा. इसके जरिए श्रद्धालुओं को 24 घंटे फ्री में गर्म पानी उपलब्ध कराने की योजना है. यानी अब घोड़े खच्चरों की लीद और पिरूल से तैयार ईंधन बाबा केदार के धाम में यात्रियों की सुविधा का माध्यम बनेगा.
फायर स्टोव में बायोमास पेलेट का होगा इस्तेमाल, गैस और डीजल की खपत होगी कम: यह बायोमास पेलेट कार्बन न्यूट्रल ईंधन विकल्प के रूप में विकसित किए गए हैं. इनका इस्तेमाल हॉट वॉटर बॉयलर के साथ यात्रा मार्ग के ढाबों को उपलब्ध कराए जाने वाले विशेष फायर स्टोव में भी किया जाएगा. इससे गैस और डीजल की खपत कम करने में मदद मिलेगी. इसके अलावा उत्तराखंड में स्थापित विभिन्न उद्योगों की भट्टियों में भी इन पेलेट के इस्तेमाल की संभावनाएं भी तलाशी जा रही है.
हालांकि, फिलहाल यह इकाई अभी बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन शुरुआती परिणाम काफी उत्साहजनक बताए जा रहे हैं. इस परियोजना को उत्तराखंड पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी और वन विभाग रुद्रप्रयाग के सहयोग से एनजीओ हाईफीड ने स्थापित किया है. वहीं, हाईफीड संस्था के निदेशक उदित घिल्डियाल ने बताया कि,
"भारी यात्रा दबाव के चलते सोनप्रयाग में इकाई स्थापित करने और केदारनाथ धाम में हॉट वॉटर जनरेटर लगाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. जल्द ही लिंचोली और गौरीकुंड में भी हॉट वॉटर जनरेटर स्थापित किए जाएंगे."- उदित घिल्डियाल, निदेशक, हाईफीड
यह पहल कई मायनों में खास माना जा रहा है. क्योंकि, घोड़े खच्चरों की लीद का बेहतर निस्तारण, पिरूल का इस्तेमाल, जंगलों में आग के खतरे को कम करने की दिशा में प्रयास एवं वैकल्पिक ईंधन उत्पादन में काम आएगा. यदि यह प्रयोग बड़े स्तर पर सफल होता है, तो केदारनाथ यात्रा पर्यावरण संरक्षण एवं कचरे से ऊर्जा उत्पादन का देशभर के लिए एक नया मॉडल भी बन सकती है.
बता दें कि केदारनाथ यात्रा के दौरान पैदल मार्ग पर काफी संख्या में घोड़े खच्चर संचालित करते हैं. जो यात्रियों को ढोने का काम करते हैं. इस दौरान काफी मात्रा में लीद यानी उनका मल निकलता है. जिससे पैदल मार्ग पर गंदगी फैल जाती है. साथ ही बदबू भी फैलती है. जिससे यात्रियों को काफी परेशानी होती है. वहीं, अगर इन लीद से फायर पेलेट बनाए जाते हैं, रास्ते से गंदगी तो कम होगी ही, साथ ही इसके कई फायदे होंगे.
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