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केदारनाथ यात्रा में कचरे से निकलेगी ऊर्जा, खच्चरों की लीद और चीड़ के पिरूल से बनेगा ईंधन

पेलेट निर्माण इकाई का शुभारंभ ( फोटो- District Administration )

सोनप्रयाग में पेलेट निर्माण इकाई का शुभारंभ: 10 नवंबर को रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने सोनप्रयाग स्थित पेलेट निर्माण इकाई का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने पूरी निर्माण प्रक्रिया का निरीक्षण कर इसकी कार्यप्रणाली की जानकारी भी ली. खास बात ये है कि इस पहल से न केवल खच्चरों की लीद के निस्तारण की समस्या का समाधान खोजा जा रहा है, बल्कि जंगलों में आग का बड़ा कारण बनने वाले चीड़ के पिरूल यानी पत्तों का भी सदुपयोग किया जा सकेगा.