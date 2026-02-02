ETV Bharat / state

बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा आज से शुरू, पहली पाली में बायोलॉजी तो दूसरी में इकोनॉमिक्स

पटना: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएसईबी की ओर से आयोजित इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 का आज से शुभारंभ हो गया है. पहले दिन राज्यभर के परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा ली जा रही है. आज पहली पाली में बायोलॉजी और फिलासफी विषय और दूसरी पाली में इकोनॉमिक्स विषय की परीक्षा आयोजित की गई है. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त संपन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं.

पहले दिन बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स की परीक्षा: बोर्ड की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक आयोजित की जा रही है, जिसमें बायोलॉजी विषय की परीक्षा हो रही है. वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी, जिसमें इकोनॉमिक्स विषय के परीक्षार्थी शामिल होंगे.

आधा घंटा पहले बंद होगा मुख्य गेट: बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा. ऐसे में सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया गया है कि वे परीक्षा शुरू होने से कम से कम एक घंटा पहले अपने-अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं. विलंब से पहुंचने वाले परीक्षार्थियों को किसी भी स्थिति में परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. जो विलंब से पहुंचने के बाद जबरन परीक्षा केंद्र में घुसने की कोशिश करेंगे उन्हें अगले 2 वर्ष के लिए बोर्ड की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा.

राज्यभर में 1762 परीक्षा केंद्र बनाए गए: बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर के अनुसार इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए राज्यभर में कुल 1762 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इन केंद्रों पर परीक्षा संचालन के लिए प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था की गई है. सभी जिलों के जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों का नियमित निरीक्षण करें और विधि व्यवस्था बनाए रखें.

कुल 13 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल: बोर्ड के अनुसार इस वर्ष इंटर परीक्षा में कुल 1317846 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं. इनमें 675844 छात्राएं और 642002 छात्र हैं. पटना जिले में कुल 73963 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, जिनके लिए 84 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों की परीक्षा को सुचारु रूप से संपन्न कराना बोर्ड की प्राथमिकता है. इंटरमीडिएट परीक्षा में इस बार छात्रों से अधिक छात्राओं की संख्या है. यह साबित कर रहा है कि महिलाओं के उत्थान के लिए राज्य सरकार द्वारा जो विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है उसका सीधा फायदा मिल रहा है.

हर जिले में बने मॉडल परीक्षा केंद्र: बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 को आदर्श रूप देने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में चार मॉडल परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इस तरह राज्यभर में कुल 152 मॉडल परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इन केंद्रों पर महिला परीक्षार्थियों की परीक्षा आयोजित की जा रही है और यहां प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, शिक्षक तथा सुरक्षाकर्मी सभी महिलाएं हैं. इन मॉडल केंद्रों को फूलों, गुब्बारों, कारपेटिंग और हेल्पडेस्क जैसी सुविधाओं से सजाया गया है, ताकि परीक्षा का माहौल बेहतर बनाया जा सके.