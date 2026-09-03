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हाईकोर्ट की टिप्पणी- अपने नाजायज बेटे को गोद ले सकता है जैविक पिता

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 'हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956' के तहत किसी हिंदू पुरुष को अपने ही नाजायज़ बेटे को गोद लेने से इसलिए नहीं रोका जा सकता, क्योंकि वह बच्चे का जैविक पिता है. न्यायमूर्ति अरुण कुमार ने 1970 में कथित तौर पर किए गए एक दत्तक ग्रहण (गोद लेने की प्रक्रिया) से जुड़ी दूसरी अपील पर फैसला सुनाते हुए यह बात कही.

कोर्ट ने निचली अदालतों के इन फैसलों को सही ठहराया कि मूल वादी (राम केश) को बडलू ने कानूनी रूप से गोद लिया था, जो उसका जैविक पिता भी है. मामले के अनुसार, यह विवाद बडलू की कृषि भूमि से जुड़ा है. वादी का दावा है कि उसकी मां की शादी बुद्धिराम से हुई, लेकिन बडलू ही उसका जैविक पिता है. उसके अनुसार, बाद में बडलू ने उसे 8 नवंबर, 1970 को गोद ले लिया.

वादी ने 18/19 जून, 1973 की उन बिक्री डीड को भी चुनौती दी, जो कथित तौर पर बडलू ने प्रतिवादियों के पक्ष में निष्पादित की हैं. उसने आरोप लगाया कि प्रतिवादी बडलू को इलाज के लिए ले गए और धोखाधड़ी से बिक्री डीड हासिल कर ली और उसने उन्हें रद्द करने की मांग की. प्रतिवादियों ने गोद लेने की बात से इनकार किया और कहा कि बिक्री डीड असली है और बडलू ने अपनी मर्जी से और पैसे के बदले उसे निष्पादित किया.

उनका तर्क है कि चूंकि वादी बडलू का जैविक बेटा है, इसलिए बडलू के लिए उसे गोद लेना कानूनी रूप से असंभव है. हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने पाया कि वादी बडलू गोद लिया हुआ बेटा है और बिक्री डीड अमान्य है. पहली अपीलीय अदालत ने इन निष्कर्षों की पुष्टि की. इसके बाद मामला दूसरी अपील के रूप में हाईकोर्ट पहुंचा.

हाईकोर्ट के सामने बुद्धिराम की याचिका पर मुख्य सवाल यह था कि क्या बडलू, वादी का जैविक या कथित पिता होने के नाते उसे कानूनी रूप से गोद ले सकता था, खासकर तब जब वादी एक नाजायज़ बच्चा है. हाईकोर्ट की टिप्पणियां 'हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम' की धारा 10 का हवाला देते हुए, जिसमें गोद लिए जा सकने वाले व्यक्तियों के बारे में बताया गया, कोर्ट ने कहा कि यह प्रावधान किसी नाजायज़ बच्चे को केवल नाजायज़ होने के आधार पर बाहर नहीं करता.

कोर्ट ने कहा कि "धारा 10, जो गोद लिए जा सकने वाले लोगों के बारे में बताती है, किसी नाजायज़ बच्चे को सिर्फ़ उसके नाजायज़ होने के आधार पर बाहर नहीं रखती. कानूनी अयोग्यता की लिस्ट में नाजायज़ होने का ज़िक्र कहीं नहीं है. इस एक्ट में ऐसा कोई साफ़ नियम नहीं है, जो किसी हिंदू पुरुष को अपने ही नाजायज़ बेटे को गोद लेने से रोकता हो.

कोर्ट ने कहा कि बच्चे को गोद देने वाले व्यक्ति की क्षमता और बच्चे को गोद लेने वाले व्यक्ति की क्षमता अलग-अलग बातें हैं. इसलिए गोद लेने की वैधता की जांच उस तारीख़ पर लागू कानूनी ज़रूरतों के आधार पर की जानी चाहिए, जिस दिन गोद लिया गया. कोर्ट ने वादी की मां की उसे गोद देने की क्षमता पर भी बात की. कोर्ट ने कहा कि 1970 में लागू कानून के तहत नाजायज़ बच्चे की असली मां को यह अधिकार है कि वह बच्चे को उस व्यक्ति को गोद दे सके जो उसे गोद लेना चाहता था. कोर्ट ने पाया कि दोनों अदालतों द्वारा स्वीकार किए गए सबूतों से यह साबित होता है कि वादी की असली मां ने उसे बडलू को गोद दिया और ब़डलू ने उसे गोद लिया.