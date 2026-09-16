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मछली पालन का आधुनिक तरीका, बायोफ्लॉक तकनीक से कोरबा के किसान बढ़ा रहे आय, पड़ोसी जिलों से भी बीज की डिमांड

लगभग पांच लड़के हैं, जो स्थाई तौर पर मेरे साथ काम करते हैं. उन्हें स्थाई रोजगार भी दिया है. विभाग से अनुदान और ट्रेनिंग दोनों ही मुझे मिली हुई है. इस तकनीक की सबसे बड़ी खूबी इसका जल-शोधन तंत्र है. - संजय पटेल, किसान

गांव रंजना के किसान संजय पटेल का कहना है कि उन्होंने बायोफ्लॉक तकनीक से तीन तालाब तैयार किए हैं. जिसमें वर्तमान में 50 से 60 टन बड़ी मछलियां मौजूद हैं. वे मछली बीज का भी उत्पादन करते हैं जिसे लेने के लिए पड़ोसी जिले से भी लोग अब उनके पास आते हैं.

कम जगह और तिरपाल के तालाब व टैंकों में ​बायोफ्लॉक तकनीक पारंपरिक तालाबों से बिल्कुल अलग है. इसमें प्राकृतिक जल स्रोतों पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं के तालाब विकसित किए जाते हैं जिससे अच्छी पैदावार होती है. जमीन पर लोहे या बांस के ढांचे के सहारे भी इस तकनीक से मछली पालन किया जा सकता है.

कोरबा: जिले के किसान अब आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर खेती कर रहे हैं. जिले के कटघोरा और उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में किसानों ने बायोफ्लॉक (Biofloc) तकनीक अपनाकर मछली पालन की शुरुआत की है. कम लागत, सीमित जगह और बंपर पैदावार के दम पर यहां के किसान एक साल के भीतर ही लाखों रुपये का मुनाफा कमाने में कामयाब हो रहे हैं. ​

बायोफ्लॉक तकनीक से कोरबा के किसान बढ़ा रहे आय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पारंपरिक मछली पालन से कैसे अलग?

दरअसल, ​पारंपरिक मछली पालन में मछलियों द्वारा खाए गए दाने का लगभग 75% हिस्सा मल-मूत्र और कचरे के रूप में पानी में मिलकर अमोनिया गैस बनाता है, जो मछलियों के लिए हानिकारक होता है. लेकिन बायोफ्लॉक में पानी के अंदर गुड़ (कार्बन का स्रोत) और प्रोबायोटिक्स (लाभदायक बैक्टीरिया) मिलाए जाते हैं. ये बैक्टीरिया जहरीले अमोनिया को प्रोटीन युक्त सूक्ष्म जीवों के गुच्छों यानी 'फ्लॉक' में बदल देते हैं. जिससे मछली के दाने का खर्च भी 20 से 30 प्रतिशत तक कम हो जाता है.

बायोफ्लॉक तकनीक के लिए बड़े टैंक या ढांचा भी बनाया जाता है और तालाब खोदकर इसमें तिरपाल बिछाया जाता है. संजय पटेल ने कहा कि मैंने तालाब खोलकर इसमें अच्छी क्वालिटी का तिरपाल बिछाया है और इसी के अंदर मछली पालन हो रहा है. विभाग के अनुसार सब्सिडी प्राप्त करने के लिए कम से कम 25-30 डिसमिल जमीन होनी चाहिए, लेकिन कोई व्यक्ति चाहे तो इससे कम जमीन पर भी अपने खर्चे पर इस तकनीक का इस्तेमाल कर अच्छा मुनाफा कमा सकता है. ​

पड़ोसी जिलों से भी मछली बीज की डिमांड (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विभाग से 60 फ़ीसदी तक अनुदान की पात्रता

कटघोरा क्षेत्र के सक्रिय मछली फार्म्स में संजय पटेल के अलावा और भी कई किसान जुड़े हुए हैं. मछली पालन विभाग के अनुसार 25 से 30 डेसिमल पर जमीन पर तालाब का निर्माण करना चाहिए, जिसकी कुल लागत 14 लाख रुपए है, जिसमें महिला हितग्राही को 60% तक अनुदान मिलता है. जबकि एसटी, एससी और सामान्य वर्ग के लिए भी अनुदान की पात्रता है. सामान्य वर्ग के हितकारी को भी 40 से 50 फीसदी तक का अनुदान मिल जाता है.

किन प्रजातियों का हो रहा है पालन?

इस हाई-टेक प्रणाली में मुख्य रूप से उन प्रजातियों का चयन किया जा रहा है जो तेजी से बढ़ती हैं और बाजार में जिनकी भारी डिमांड है. इनमें प्रमुख रूप से ​पंगेसियस,​ कतला और रोहू, ​ग्रास कार्प, कॉमन कार्प और सिल्वर कार्प सहित तिलापिया मछली का भी पालन हो रहा है. ये तेजी से शारीरिक विकास करने वाली प्रजातियां हैं. ​पंगेसियस जैसी मछलियां महज 5 से 7 महीने के भीतर बाजार में बिक्री के लिए तैयार हो जाती हैं.

क्या है मछली पालन की बायोफ्लोक तकनीक?

बायोफ्लॉक तकनीक मछली पालन की एक आधुनिक और अत्यधिक लाभप्रद तकनीक है. जिसमें जमीन के बड़े प्राकृतिक तालाबों की जगह कम जगह में कृत्रिम टैंक या जमीन पर तिरपाल/पॉलीलाइनर बिछाकर बनाए गए तालाबों का उपयोग किया जाता है. ​सामान्य जमीन पर पानी टिक नहीं पाता और रिसकर नीचे चला जाता है. इसलिए जमीन पर गड्ढा खोदकर PVC तिरपाल बिछाया जाता है. तिरपाल लगाने से पानी का संपर्क सीधी मिट्टी से नहीं होता, जिससे पानी गंदा नहीं होता, प्रबंधन आसान हो जाता है और मछलियों की देखरेख व हार्वेस्टिंग (निकालना) बहुत सरल हो जाती है.

बायोफ्लॉक तकनीक में ऐसा नहीं होता. ​इसे बहुत कम जमीन पर और बहुत कम पानी के साथ शुरू किया जा सकता है. पारंपरिक तालाब की तुलना में इसमें पानी बार-बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ती. तिरपालयुक्त छोटे तालाब में बायोफ्लॉक तकनीक का उपयोग करके सीमित संसाधनों और कम लागत में आधुनिक तरीके से मछलियों का अधिक उत्पादन होता है.

अनुदान भी और अच्छी आमदनी भी

मत्स्य पालन विभाग के उपसंचालक क्रांति कुमार बघेल ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत किसानों को कई योजनाओं का लाभ दिलवाया गया है. कटघोरा विकासखंड के रंजना में कई किसान बायोफ्लॉक तकनीक से मछली का उत्पादन कर रहे हैं. जिसमें रोहू, कतला, पंगेसियस, ग्रास कार्प सहित अलग अलग प्रजातियों के मछली का पालन किया जा रहा है. बायोफ्लोक तकनीक में 25 से 30 डिसमिल जमीन में गड्ढा खोदकर तिरपाल लगाया जाता है, प्रत्येक इकाई की कुल लागत 14 लाख है. इसमें विभाग 60% तक अनुदान देता है.

यदि कोई व्यक्ति बिना अनुदान के भी इस काम को करना चाहता है, तो 10 से 15 डिसमिल जमीन में वह अपने स्तर पर उत्पादन कर सकता है. इसमें सीमित संसाधन में अच्छी आमदनी होती है.- क्रांति कुमार बघेल, उपसंचालक, मत्स्य विभाग कोरबा

मत्स्य विभाग अधिकारी ने कहा कि किसानों को अनुदान के साथ ही तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाती है.