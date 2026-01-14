ETV Bharat / state

वेट लैंड की होगी बायो-डायवर्सिटी मैपिंग, जीव-जंतुओं का बनेगा कैटलॉग

लखनऊ: सीजी सिटी स्थित वेट लैंड की बायो-डायवर्सिटी मैपिंग कराई जाएगी. जिसके माध्यम से यहां मौजूद पेड-पौधों, पक्षियों, जलीय जीवों व अन्य जैविक प्रजातियों की पहचान करके उनका कैटलॉग तैयार कराया जाएगा. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बुधवार को वेट लैंड के सम्बंध में समीक्षा बैठक करके अधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिये हैं.

वेट लैंड अब ईको टूरिज्म का केन्द्र: सीजी सिटी में इकाना क्रिकेट स्टेडियम के पीछे विकसित वेट लैंड अब ईको टूरिज्म का केन्द्र बन गया है. इससे शहर में विभिन्न प्रजाति के स्वदेशी व विदेशी पक्षियों के प्राकृतिक वास को बढ़ावा मिला है. वर्तमान में प्रवासी पक्षियों ने भी यहां डेरा डाल रखा है. जिसके देखते हुए गोमती टास्क फोर्स और टीएसए(टर्टल सर्वाइवल एलायंस) की मदद से वेट लैंड में साफ-सफाई और जल गुणवत्ता की मॉनिटरिंग आदि के कार्य लगातार किए जा रहे हैं.



जीव-जंतुओं का कैटलॉग तैयार किया जाएगा: यह वेट लैंड प्राधिकरण द्वारा लगभग 37 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित किया गया है. इस आर्द्रभमि में किसी तरह का अतिक्रमण न हो, इसके लिए भी कार्ययोजना बनाई गई है. जिसके तहत वेट लैंड के पूरे क्षेत्र का डिमार्केशन कराया जाएगा. इसके लिए राजस्व अभिलेखों का परीक्षण करके स्थल पर कार्रवाई सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं. वेट लैंड की बायो-डायवर्सिटी मैपिंग कराकर वहां मौजूद पेड़-पौधों व जीव-जंतुओं आदि का कैटलॉग भी जल्द तैयार कराया जाएगा.

संरक्षण के लिए तैनात होंगे विशेषज्ञ: वेट लैंड के संरक्षण के लिए 02 विशेषज्ञों की तैनाती की जाएगी. जो, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्राकृतिक जल प्रवाह, जल शुद्धीकरण, पर्यावरण संतुलन समेत अन्य जरूरी कार्यों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करेंगे. विशेषज्ञों की तैनाती वन विभाग के माध्यम से करायी जाएगी. जिसके लिए बैठक में उपस्थित वन विभाग के अधिकारियों को प्रस्ताव देने के लिए कहा गया है. बैठक में अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा, मुख्य अभियंता मानवेन्द्र सिंह, वन विभाग के एसडीओ चंदन चौधरी, डीपीओ शिवांग वर्मा व टीएसए के प्रतिनिधि डॉ सौरभ दीवान समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.