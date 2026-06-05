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देवभूमि हिमाचल के पास है 3.21 लाख करोड़ का हरा सोना, देवता करते हैं रखवाली, जानिए कैसे देश के फेफड़ों को ताकत दे रहा ये खरा सोना?

शिमला: छोटा पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश वन संपदा के मामले में बड़े खजाने का मालिक है. बदलते समय में हरा सोना सबसे खरा सोना साबित हुआ है. हिमाचल प्रदेश के पास 3.21 लाख करोड़ रुपए की वन संपदा है. हिमाचल का फॉरेस्ट कवर निरंतर बढ़ रहा है. बड़ी बात ये है कि हिमाचल प्रदेश के कई जंगल सीधे देवताओं की संपत्ति के तहत आते हैं. ऊना जिला का शिव बाड़ी जंगल हो या फिर कुल्लू में देवताओं के 200 से अधिक वन. यहां से पेड़ की एक टहनी तक भी कोई काट नहीं सकता. हिमाचल प्रदेश का फॉरेस्ट कवर इस समय 29.5 फीसदी है. इसे 2032 तक 32 फीसदी बढ़ाने का लक्ष्य है. कुल जंगल 34 लाख हेक्टेयर से अधिक हैं.

हिमाचल प्रदेश में जैव विविधता का भंडार है. वन संरक्षण से जुड़े एक मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की टिप्पणी गौरतलब है, जिसमें अदालत ने कहा था कि हिमाचल के पास इतनी वन संपदा है कि वन विभाग सरकार तक को कर्ज दे सकता है. ये टिप्पणी न्यायमूर्ति तरलोक चौहान व न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने चार साल पहले की थी. पिछले साल सोलहवें वित्तायोग के समक्ष राज्य सरकार ने कहा था कि हिमाचल के पास 3.21 लाख करोड़ की वन संपदा है. यदि इसके दोहन की अनुमति मिले तो राज्य को सालाना चार हजार करोड़ रुपए की आय हो सकती है.

हिमाचल प्रदेश में 29.5 फीसदी फॉरेस्ट कवर (Himachal Forest Department)

यहां बता दें कि हिमाचल प्रदेश एशिया का एकमात्र ऐसा राज्य है, जिसे जंगल बचाने को लेकर कार्बन क्रेडिट स्टेट घोषित कर पुरस्कृत किया जा चुका है. वर्ष 2015 में हिमाचल को विश्व बैंक से कार्बन क्रेडिट यानी कार्बन का उत्सर्जन कम करने के लिए क्रेडिट के रूप में 1.93 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मिली थी. ये बात भी दर्ज करने लायक है कि पंद्रहवें वित्तायोग ने हिमाचल में वनों को बचाने के लिए खुश होकर फॉरेस्ट कवर के बदले में टैक्स आवंटन में राज्य के हिस्से को साढ़े सात प्रतिशत से बढ़ाकर दस प्रतिशत किया था.

हिमाचल सरकार के आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 68.16 प्रतिशत क्षेत्र वन वर्गीकृत क्षेत्र है. ये कुल क्षेत्र 37986 वर्ग किलोमीटर बनता है. यहां फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट यानी एफसीए के प्रावधान लागू होते हैं. इन क्षेत्रों में किसी भी विकास कार्य के लिए केंद्र से अनुमति लेनी होती है. अनुमति हासिल करने की प्रक्रिया लंबी और जटिल है. हिमाचल में वनों के विस्तार की बात की जाए तो वर्ष 2019 से 2021 के दौरान राज्य के वन क्षेत्र में .06 फीसदी की वृद्धि हुई है.