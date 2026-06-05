देवभूमि हिमाचल के पास है 3.21 लाख करोड़ का हरा सोना, देवता करते हैं रखवाली, जानिए कैसे देश के फेफड़ों को ताकत दे रहा ये खरा सोना?
हिमाचल के पास हरे सोने के रूप में 3.21 लाख करोड़ की वन संपदा है. हिमाचल के वन देश का भी धन हैं. पढ़िए रिपोर्ट
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 5, 2026 at 10:13 AM IST
शिमला: छोटा पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश वन संपदा के मामले में बड़े खजाने का मालिक है. बदलते समय में हरा सोना सबसे खरा सोना साबित हुआ है. हिमाचल प्रदेश के पास 3.21 लाख करोड़ रुपए की वन संपदा है. हिमाचल का फॉरेस्ट कवर निरंतर बढ़ रहा है. बड़ी बात ये है कि हिमाचल प्रदेश के कई जंगल सीधे देवताओं की संपत्ति के तहत आते हैं. ऊना जिला का शिव बाड़ी जंगल हो या फिर कुल्लू में देवताओं के 200 से अधिक वन. यहां से पेड़ की एक टहनी तक भी कोई काट नहीं सकता. हिमाचल प्रदेश का फॉरेस्ट कवर इस समय 29.5 फीसदी है. इसे 2032 तक 32 फीसदी बढ़ाने का लक्ष्य है. कुल जंगल 34 लाख हेक्टेयर से अधिक हैं.
हिमाचल प्रदेश में जैव विविधता का भंडार है. वन संरक्षण से जुड़े एक मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की टिप्पणी गौरतलब है, जिसमें अदालत ने कहा था कि हिमाचल के पास इतनी वन संपदा है कि वन विभाग सरकार तक को कर्ज दे सकता है. ये टिप्पणी न्यायमूर्ति तरलोक चौहान व न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने चार साल पहले की थी. पिछले साल सोलहवें वित्तायोग के समक्ष राज्य सरकार ने कहा था कि हिमाचल के पास 3.21 लाख करोड़ की वन संपदा है. यदि इसके दोहन की अनुमति मिले तो राज्य को सालाना चार हजार करोड़ रुपए की आय हो सकती है.
यहां बता दें कि हिमाचल प्रदेश एशिया का एकमात्र ऐसा राज्य है, जिसे जंगल बचाने को लेकर कार्बन क्रेडिट स्टेट घोषित कर पुरस्कृत किया जा चुका है. वर्ष 2015 में हिमाचल को विश्व बैंक से कार्बन क्रेडिट यानी कार्बन का उत्सर्जन कम करने के लिए क्रेडिट के रूप में 1.93 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मिली थी. ये बात भी दर्ज करने लायक है कि पंद्रहवें वित्तायोग ने हिमाचल में वनों को बचाने के लिए खुश होकर फॉरेस्ट कवर के बदले में टैक्स आवंटन में राज्य के हिस्से को साढ़े सात प्रतिशत से बढ़ाकर दस प्रतिशत किया था.
हिमाचल सरकार के आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 68.16 प्रतिशत क्षेत्र वन वर्गीकृत क्षेत्र है. ये कुल क्षेत्र 37986 वर्ग किलोमीटर बनता है. यहां फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट यानी एफसीए के प्रावधान लागू होते हैं. इन क्षेत्रों में किसी भी विकास कार्य के लिए केंद्र से अनुमति लेनी होती है. अनुमति हासिल करने की प्रक्रिया लंबी और जटिल है. हिमाचल में वनों के विस्तार की बात की जाए तो वर्ष 2019 से 2021 के दौरान राज्य के वन क्षेत्र में .06 फीसदी की वृद्धि हुई है.
इस बार 8000 हेक्टेयर में लगेंगे पौधे
राज्य सरकार का वन विभाग वित्त वर्ष 2026-27 में आठ हजार हेक्टेयर में पौधे लगाएगा. हिमाचल में पौधारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए युवा मंडल, स्वयंसेवी संस्थाओं, महिला समूहों को शामिल किया जाता है. सेना की इको बटालियन भी इस दिशा में शानदार काम करती है. हिमाचल सरकार ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना लागू की है. इसमें विभिन्न समूहों को बंजर जमीन पर पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है. इसके लिए राज्य सरकार ने सौ करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. वर्ष 2025 में इस योजना में 924 हेक्टेयर जमीन पर पौधे लगाए गए थे. पौधे लगाने में 285 महिला मंडल, 70 युवक मंडल, 59 सेल्फ हैल्प ग्रुप ने योगदान दिया था. हिमाचल में दो दशक के अंतराल में 32 करोड़ पौधे लगाए हैं. राज्य के जंगलों में पेड़ों की 116 प्रजातियां पाई जाती हैं. इसके अलावा औषधीय पौधों की प्रजातियों की संख्या 109 है.
देवता के भय से वनों का बचाव
वैसे तो वन माफिया की खबरें मीडिया की सुर्खियां बनती रही हैं, लेकिन हिमाचल में अधिकांश दूरस्थ इलाकों में देव शक्तियों ने वनों को बचाने का काम किया है. ऊना जिला में शिव बाड़ी मंदिर के वन से कोई लकड़ी नहीं काट सकता. यहां की लकड़ी केवल दाह संस्कार के काम आती है. यही कारण है कि जंगल में घने पेड़ हैं. इसी प्रकार कुल्लू जिला में रिंगू नाग के वन से लेकर करीब 200 ऐसे वन हैं, जिनके मालिक देवता हैं. यहां से केवल देव कार्य के लिए लकड़ी काटी जा सकती है. वो भी सिर्फ देवता का रथ या मंदिर में कोई निर्माण आदि बनाने के लिए. शिमला जिला में हासन वैली व बधौणी जंगल में विशालकाय देवदार के पेड़ हैं. यहां वन इतने सघन हैं कि दिन में भी सूर्य का प्रकाश मुश्किल से धरती तक आता है. ये जानना दिलचस्प है कि हिमाचल प्रदेश में वन विभाग का जो ढांचा है, वो 1864 में स्थापित सबसे पुराने वन प्रशासनिक ढांचे में से एक है.
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'हिमाचल के वन देश के फेफड़ों का काम करते हैं. हिमाचल प्रदेश ने वन संपदा के संरक्षण के लिए बेहतर काम किया है. राज्य सरकार का लक्ष्य आने वाले समय में फॉरेस्ट कवर को 32 फीसदी करना है'.
कुछ सुंदर व रोचक जानकारी
- हिमाचल प्रदेश में वनों में 400 से अधिक तितलियों की प्रजातियां हैं.
- डस्टेड अपोलो नामक तितली की प्रजाति दुर्लभ है और ये चंबा के मणिमहेश में पाई गई है.
- रेणुका सफारी, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आदि में तितलियों की सुंदर प्रजातियां पाई जाती हैं.
- हिमाचल में पांच नेशनल पार्क व 26 वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरीज हैं.
- पांच नेशनल पार्क में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क व इंद्रकिला नेशनल पार्क शामिल हैं.
- घने व सुरक्षित वनों में बर्फानी तेंदुआ, कस्तूरी मृग, हिमालयन मोनाल पक्षी मिलते हैं.
- हिमाचल के वनों में औषधीय पौधों का खजाना है. यहां कुटकी, काला जारी, जटामांसी, गुच्छी, वनफ्शा आदि औषधीय पौधे मिलते हैं.
- शिव बाड़ी ऊना का वन 25 हैक्टेयर में फैला है. यहां की जैव विविधता पर कई अध्ययन हुए हैं.
- शिमला जिला में पाचा देवी (पत्तियों की देवी) नामक स्थान पर लोग पेड़ से हरी पत्तियां तोड़ कर एक स्थान पर चढ़ाते हैं. यहां वनों को नुकसान पहुंचाना देवता का अपमान माना जाता है.
(सोर्स: हिमाचल प्रदेश वन विभाग)
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