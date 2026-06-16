LPG किल्लत से कोडरमा के इस गांव के ग्रामीण नहीं हैं परेशान, चलाते हैं खुद का गैस प्लांट
कोडरमा के लक्ष्मीपुर गांव में हर घर में गैस पर ही खाना बनता है, पर वो एलपीजी नहीं होता है. संवाददाता भोला शंकर की रिपोर्ट.
Published : June 16, 2026 at 8:11 PM IST
कोडरमा: एलपीजी सिलेंडर की किल्लत के बीच गोबर गैस प्लांट लोगों के लिए कारगर साबित हो रही है. घर-घर में पाइप लाइन के जरिए गोबर गैस की आपूर्ति की जा रही है. अब यहां की महिलाएं एलपीजी नहीं बल्कि गोबर गैस पर खाना पका रही हैं. हम बात कर रहे हैं कोडरमा के डोमचांच प्रखंड स्थित लक्ष्मीपुर गांव की. यहां के लोगों को गोवर्धन योजना का भरपूर लाभ मिल रहा है.
ईंधन बचाओ-जीवन बचाओ के संकल्पों को साकार करते हुए कोडरमा जिले के लक्ष्मीपुर गांव में महिलाएं गोबर गैस से खाना पका रही हैं. इस गांव में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज टू में गोवर्धन योजना के तहत गोबर गैस प्लांट की स्थापना की गई, जिसके संचालन से लेकर उपयोग तक की जिम्मेदारी महिलाओं को दी गई है. गांव के 32 घरों में इस गोबर गैस प्लांट से पाइप के जरिए गैस की आपूर्ति की जा रही है. सुबह और शाम दो-दो घंटे गैस आपूर्ति की जाती है.
गोबर गैस प्लांट के मेंटेनेंस मैनेजर नीतीश राज ने बताया कि प्लांट के संचालन के लिए महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया और अब पूरी तरह से महिलाएं इसका संचालन बखूबी कर रही हैं. गांव की हर महिलाएं अपने मवेशियों के गोबर लेकर प्लांट आती हैं और सबसे पहले उसे फीड स्टॉक टैंक में डाला जाता है. फिर उसमें बराबर मात्रा में पानी मिलाया जाता है, जिसके बाद गोबर और पानी का घोल बायोगैस टैंक तक पहुंचता है, जो धूप और गर्मी से गैस के रूप में परिवर्तित होकर ग्रामीणों के घरों तक पहुंचता है.
महिलाओं ने बताया कि गोबर गैस प्लांट से पर्यावरण सुरक्षित होता है, क्यूंकि गांव की महिलाएं जलावन के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल नहीं करती हैं. साथ ही बायोगैस से लोगों को काफी फायदे मिल रहे हैं. गोवर्धन योजना के तहत इस गांव में 1500 किलोग्राम क्षमता वाले बायोगैस प्लांट की स्थापना की गई है.
बायोगैस एलपीजी गैस की तुलना में काफी सुरक्षित भी माना जाता है. साथ ही गैस बनने के बाद इस्तेमाल हो चुका गोबर सूखकर खाद भी बन जाता है, जो खेतों की उर्वरक क्षमता बढ़ाने में कारगर है.
वहीं, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता अनुज कुमार सिन्हा का कहना है कि LPG किल्लत के बीच गोबर गैस ग्रामीणों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रहा है. ग्रामीणों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है. गोबर गैस के फायदे को देखते हुए एक और गैस प्लांट लगाने की तैयारी चल रही है.
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