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LPG किल्लत से कोडरमा के इस गांव के ग्रामीण नहीं हैं परेशान, चलाते हैं खुद का गैस प्लांट

कोडरमा: एलपीजी सिलेंडर की किल्लत के बीच गोबर गैस प्लांट लोगों के लिए कारगर साबित हो रही है. घर-घर में पाइप लाइन के जरिए गोबर गैस की आपूर्ति की जा रही है. अब यहां की महिलाएं एलपीजी नहीं बल्कि गोबर गैस पर खाना पका रही हैं. हम बात कर रहे हैं कोडरमा के डोमचांच प्रखंड स्थित लक्ष्मीपुर गांव की. यहां के लोगों को गोवर्धन योजना का भरपूर लाभ मिल रहा है.

ईंधन बचाओ-जीवन बचाओ के संकल्पों को साकार करते हुए कोडरमा जिले के लक्ष्मीपुर गांव में महिलाएं गोबर गैस से खाना पका रही हैं. इस गांव में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज टू में गोवर्धन योजना के तहत गोबर गैस प्लांट की स्थापना की गई, जिसके संचालन से लेकर उपयोग तक की जिम्मेदारी महिलाओं को दी गई है. गांव के 32 घरों में इस गोबर गैस प्लांट से पाइप के जरिए गैस की आपूर्ति की जा रही है. सुबह और शाम दो-दो घंटे गैस आपूर्ति की जाती है.

संवाददाता भोला शंकर की रिपोर्ट (ETV BHARAT)

गोबर गैस प्लांट के मेंटेनेंस मैनेजर नीतीश राज ने बताया कि प्लांट के संचालन के लिए महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया और अब पूरी तरह से महिलाएं इसका संचालन बखूबी कर रही हैं. गांव की हर महिलाएं अपने मवेशियों के गोबर लेकर प्लांट आती हैं और सबसे पहले उसे फीड स्टॉक टैंक में डाला जाता है. फिर उसमें बराबर मात्रा में पानी मिलाया जाता है, जिसके बाद गोबर और पानी का घोल बायोगैस टैंक तक पहुंचता है, जो धूप और गर्मी से गैस के रूप में परिवर्तित होकर ग्रामीणों के घरों तक पहुंचता है.