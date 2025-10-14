ETV Bharat / state

STP से निकलने वाली हानिकारक गैस से बनाई जाएगी बायो सीएनजी, गाजियाबाद में पायलट प्रोजेक्ट शुरू

बताया गया कि बायो सीएनजी से न सिर्फ पर्यावरण को फायदा पहुंचेगा, बल्कि गाजियाबाद नगर निगम की आय भी होगी.

गाजियाबाद में शुरु हुआ बायो सीएनजी पायलट प्रोजेक्ट
गाजियाबाद में शुरु हुआ बायो सीएनजी पायलट प्रोजेक्ट (ETV BHARAT)
नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने लगा है, जिससे अब अब अगले चार महीने प्रदूषित हवा में सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा. इससे लोगों को राहत दिलाने के लिए कोशिश की जा रही है. इसी कड़ी में गाजियाबाद नगर निगम जलकल विभाग की तरफ से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए कार्रवाई शुरू की गई है.

इसमें डूंडाहेड़ा स्थित 70 MLD एसटीपी प्लांट पर वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट के समय पैदा होने वाली हानिकारक गैस को खत्म किया जाएगा. इसके लिए निविदा आमंत्रित करते हुए डुंडाहेडा में बायो सीएनजी पर्यावरण अनुकूल गैस बनाने के लिए प्लांट लगाया जा रहा है, जो लोगों के लिए फायदेमंद होंगे और गाजियाबाद नगर निगम को आय भी होगी.

ऐसे बनेगी बायो सीएनजी: महाप्रबंधक जल कामाख्या प्रसाद आनंद ने बताया कि गाजियाबाद नगर निगम जलकल विभाग पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बायो सीएनजी प्लांट लगाने का कार्य कर रहा है. इसमें गाजियाबाद नगर निगम का कोई भी व्यय नहीं होगा, बल्कि राजस्व के लिए काम किया जा रहा है. डुंडाहेड़ा स्थित प्लांट जो की 70 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता का है और जिसके माध्यम से सीवेज वॉटर ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए मिथेन और सल्फाइड गैस को इकट्ठा करते हुए बायो सीएनजी गैस बनाई जाएगी.

बनाया जाएगा पर्यावरण के अनुकूल: वहीं नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने बताया कि 70 MLD एसटीपी प्लांट पर वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट के क्रम में कई हानिकारक गैस पैदा होती है, जो की हवा में घुल जाती हैं. इसपर लगाम लगाने के लिए जलकल विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई है. डूंडाहेड़ा एसटीपी पर बायो सीएनजी प्लांट की शुरुआत की जा रही है. इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा रहा है. इसमें ट्रिपल पी मॉडल पर काम करते हुए जहरीली गैस को इकट्ठा कर पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाएगा. इसका उपयोग गाजियाबाद नगर निगम के वाहनों में भी किया जाएगा और बायो सीएनजी को उपयोगी बनाते हुए राजस्व की प्राप्ति भी की जाएगी. इस मुहिम से न केवल पर्यावरण को फायदा पहुंचेगा, बल्कि निगम को भी लाभ होगा. प्रोजेक्ट की सफलता के बाद अन्य एसटीपी पर भी यह प्रोजेक्ट शुरु किए जाने की योजना है.

