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सावधान! तकनीक के जाल में उलझा दिमाग: आपकी याददाश्त 'डिलीट' कर रहा स्मार्टफोन?

मोबाइल आज इंसान के जिस्म का एक अतिरिक्त अंग बन चुका है. हमें यह मुगालता हो जाता है कि जो जानकारी फोन में सुरक्षित है, वह हमारे दिमाग में भी है. जबकि हकीकत में वह सिर्फ डिवाइस में होती है, जेहन में नहीं. चंद सेकंड्स की रील्स और शॉर्ट्स ने युवाओं का अटेंशन स्पैन (एकाग्रता की अवधि) घटाकर बेहद सीमित कर दिया है. इसका सीधा समाधान 'डिजिटल डिटॉक्स' है. दिन के 24 घंटों में से कुछ घंटे मोबाइल को खुद से पूरी तरह दूर रखने का नियम बनाएं.- डॉ. नरसिंह कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, मनोविज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय

शोध में खुलासा: अमेरिका की बिंगहैमटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाला दावा किया है. रिसर्च कहती है कि स्क्रीनशॉट लेते ही आपकी याददाश्त पर 'ब्रेक' लग जाता है. आपका दिमाग मान लेता है कि काम तो मशीन ने कर दिया, इसलिए वो उस जानकारी को याद रखना ही बंद कर देता है. यानी नतीजा गैलरी फुल, लेकिन जरूरत के वक्त दिमाग बिल्कुल खाली. मतलब आप डिजिटल एम्नेशिया (Digital Amnesia) का शिकार हो रहे हैं.

प्रयागराज: क्या आपके फोन की गैलरी भी हजारों स्क्रीनशॉट्स से पटी पड़ी है? किसी का फोन नंबर, कोई जरूरी एड्रेस, किसी किताब का पन्ना या फिर सोशल मीडिया की कोई रील. कुछ भी पसंद आया, तो हमारी उंगलियां तुरंत चलती हैं और 'क्लिक' स्क्रीनशॉट ले लिया. हम सोचते हैं कि चलो, इसे दिमाग में रखने की क्या जरूरत, फोन में तो सेव हो ही गया है. लेकिन सावधान हो जाइए. जिसे आप अपनी सहूलियत समझ रहे हैं, वो असल में आपके दिमाग को 'गजनी' बना रहा है.

आपकी याददाश्त 'डिलीट' कर रहा स्मार्टफोन? (Photo Credit: ETV Bharat)

क्या है ये बीमारी!: आसान शब्दों में कहें तो यह 'डिजिटल भूलने की बीमारी' है. आज हमारा स्मार्टफोन हमारा 'एक्सटर्नल ब्रेन' यानी बाहरी दिमाग बन चुका है. रास्ता ढूंढना हो तो जीपीएस, कुछ याद रखना हो तो स्क्रीनशॉट या गूगल. नतीजा यह हो रहा है कि जैसे ही हम कोई जानकारी इंटरनेट या फोन पर देखते हैं, हमारा असली दिमाग उसे लॉन्ग-टर्म मेमोरी में डालना बंद कर देता है. दिमाग सोचता है कि जब सब कुछ गूगल और फोन की गैलरी में सेव है, तो मेहनत क्यों करना? लेकिन यही सहूलियत हमारी याद रखने की नेचुरल क्षमता को धीरे-धीरे खत्म कर रही है.

प्रतियोगी छात्र हों या सामान्य युवा, वे किसी भी क्लास या सेमिनार में विषय को समझने के बजाय तुरंत उसका स्क्रीनशॉट या फोटो लेने लगते हैं. बाद में उसे याद करने की कोई कोशिश नहीं होती. यह स्थिति 'डिजिटल डिमेंशिया' को जन्म दे रही है, जिससे डिसीजन मेकिंग और मेमोरी दोनों का लॉस हो रहा है. तकनीक का संतुलित उपयोग जरूरी है. 8 से 10 घंटे के अत्यधिक स्क्रीन टाइम को सीमित किए बिना स्मृति संवर्धन संभव नहीं है.- अमन सिंह, पीएचडी शोधार्थी, मनोविज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय

सावधान! तकनीक के जाल में उलझा दिमाग (Photo Credit: ETV Bharat)

'स्क्रीनशॉट का शॉट, याददाश्त को चोट!': पहले जब लोग हाथ से लिखते थे तो मस्तिष्क में एक विशेष 'न्यूरल एक्टिवेशन' होता था, जिससे याददाश्त स्थायी बनती थी. आज स्क्रीन पर लगातार आने वाले नोटिफिकेशंस और मल्टीटास्किंग ने मस्तिष्क को 'कंटीन्यूअस पार्शियल अटेंशन' (Continuous Partial Attention) में डाल दिया है. दिमाग एक साथ कई दिशाओं में भटकता है, जिससे एकाग्रता छिन्न-भिन्न हो जाती है. इससे बचने के लिए जरूरी है कि हम माइंडफुलनेस अपनाएं, हाथ से लिखने की रिवायत को दोबारा जिंदा करें और एक समय में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करें.

फोन की वजह से भूलने की बीमारी? (Photo Credit: ETV Bharat)

स्मार्टफोन आज हमें सहूलियत नहीं दे रहा, बल्कि कहीं न कहीं हमें चला रहा है. स्क्रीनशॉट का वो एक 'क्लिक' हमारे दिमाग को एक क्षणिक संतुष्टि (Instant Relief) और डोपामाइन तो दे देता है कि डेटा सुरक्षित है, लेकिन परीक्षा के हॉल में या जिंदगी की जरूरत के वक्त वो डेटा स्क्रीन पर ही रह जाता है, दिमाग में नहीं. सच तो ये है कि जब तक किसी चीज को हाथ से कागज पर न लिखा जाए, जब तक उसे समय देकर गहराई से न समझा जाए, तब तक वो ज्ञान हमारे जेहन में स्थायी हो ही नहीं सकता. तकनीक ने हमें सब कुछ तुरंत पाने की आदत डाल दी है, लेकिन याददाश्त और ज्ञान का कोई शॉर्टकट नहीं होता.

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