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वेटरन क्रिकेट उपाध्यक्ष बोले- सूर्यवंशी जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी छत्तीसगढ़ में भी, हमारा अनुभव नई पीढ़ी तक पहुंचाएंगे

आज 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं. उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं. वेटरन खिलाड़ियों का अनुभव नई पीढ़ी तक पहुंचे, उन्हें बेहतर सुविधाएं मिलें और वे अपने गांव से निकलकर छत्तीसगढ़ तथा भारतीय टीम के लिए खेलें, यही हमारा सपना है.

उपाध्यक्ष के रूप में मैं इसे एक बड़ी जिम्मेदारी मानता हूं. मेरा प्रयास रहेगा कि यहां के उन खिलाड़ियों के लिए भी कुछ किया जाए, जो खेल भावना से क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पातीं. मैं वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रोबिन कुमार और सचिव परिहार जी का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे इस जिम्मेदारी के योग्य समझा. हम सभी मिलकर क्रिकेट को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि क्रिकेट केवल एक खेल नहीं, बल्कि भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है.

जवाब: देखिए, वेटरन क्रिकेट 40 वर्ष या उससे अधिक आयु के खिलाड़ियों के लिए होता है. जो खिलाड़ी लंबे समय तक क्रिकेट खेल चुके हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन मंच है. बीसीसीआई ने भी 40 प्लस खिलाड़ियों के लिए एक अलग स्वरूप दिया है, जिससे उन्हें दोबारा प्रतिस्पर्धात्मक क्रिकेट खेलने का अवसर मिलता है. इससे खिलाड़ियों का आपस में जुड़ाव भी बना रहता है. आमतौर पर 40 वर्ष की उम्र के बाद खिलाड़ी सक्रिय क्रिकेट से संन्यास ले लेते हैं, क्योंकि शारीरिक क्षमता की भी एक सीमा होती है. ऐसे में वेटरन क्रिकेट उन्हें खेल से जुड़े रहने का अवसर देता है.

सरगुजा: छत्तीसगढ़ वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन में सरगुजा के विन्धेश्वर शरण सिंह देव को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है. अब वेटरन क्रिकेट में सरगुजा की भी सक्रिय भागीदारी होगी. आखिर वेटरन क्रिकेट क्या होता है और इसका उद्देश्य क्या है? इस विषय पर नव नियुक्त उपाध्यक्ष विन्धेश्वर शरण सिंह देव से विशेष बातचीत.

सवाल: एसोसिएशन के पदों पर अक्सर प्रोफेशनल लोग नहीं होते. आप खुद क्रिकेटर रहे हैं और आज भी खेलते हैं. इसका कितना फायदा मिलेगा और आप एसोसिएशन को किस दिशा में आगे बढ़ाएंगे?

जवाब: कोई भी पद मिले, उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है. अगर खेल की जानकारी नहीं होगी तो खिलाड़ियों की समस्याओं और जरूरतों को प्रभावी ढंग से कैसे रखा जा सकेगा? हम खुद लंबे समय से क्रिकेट खेलते आए हैं. मुझे याद है, जब मैं पुणे से पढ़ाई करके वापस आया था, तब यहां कोई बेहतर क्रिकेट ग्राउंड नहीं था. फॉरेस्ट ग्राउंड के पीछे, जहां लकड़ी के टाल हैं, वहां आनंद तलवार जी नेट प्रैक्टिस कराते थे और बच्चों को प्रशिक्षण देते थे. आज भी वे रायपुर में यही काम कर रहे हैं. हम वहां खेलते थे, एक-दूसरे से सीखते थे और सुख-दुख भी साझा करते थे. अब हमारा उद्देश्य खेल प्रेमियों का उत्साहवर्धन करना, उन्हें सहयोग देना और उनकी छिपी प्रतिभा को सामने लाना है.

सवाल: सरगुजा कनेक्टिविटी और खेल सुविधाओं के लिहाज से अभी भी पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है. एसोसिएशन के माध्यम से यहां के खिलाड़ियों को क्या लाभ मिल सकता है?

जवाब: सबसे पहले सरगुजा में क्रिकेट के लिए एक अच्छा और समर्पित ग्राउंड होना चाहिए. हाल ही में इस विषय पर चर्चा भी हुई थी. हमारे पास मैनपाट जैसी खूबसूरत जगह है. जिस तरह धर्मशाला में अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बना है, उसी तर्ज पर मैनपाट में भी क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा सकता है.

सरकार के पास जमीन की कमी नहीं है. मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि खेल सुविधाओं का विस्तार किया जाए, ताकि यहां के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखा सकें. हम वेटरन खिलाड़ियों की जिम्मेदारी है कि जो हम अपने समय में नहीं कर पाए, वह आज की पीढ़ी कर दिखाए और छत्तीसगढ़ व देश का नाम रोशन करे.

रणजी ट्रॉफी जैसे बड़े स्तर पर खिलाड़ियों का चयन सिलेक्टर्स के माध्यम से होता है. यहां के कई बच्चे अवसरों से वंचित रह जाते हैं. मेरी कोशिश रहेगी कि आदित्यश्वर शरण सिंह देव, जो सरगुजा क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनके साथ मिलकर ऐसा माहौल बनाया जाए, जिससे यहां के खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिल सकें.

सवाल: यह संगठन प्रदेश स्तर पर है. राष्ट्रीय स्तर पर इससे कौन-कौन जुड़े हैं?

जवाब: यह वेटरन क्रिकेट बीसीसीआई से संबद्ध है. इसमें 40 वर्ष से अधिक आयु के वे खिलाड़ी शामिल होते हैं, जिन्होंने पहले उच्च स्तर पर क्रिकेट खेला है. जैसे सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, सुरेश रैना सहित कई वरिष्ठ खिलाड़ी वेटरन क्रिकेट से जुड़े रहे हैं. कुछ समय पहले रायपुर में भी वरिष्ठ खिलाड़ियों का मैच आयोजित हुआ था.

मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि सरगुजा में क्रिकेट के लिए एक समर्पित मैदान बनाया जाए. गांधी स्टेडियम है, लेकिन वहां कई खेल एक साथ होने से क्रिकेट की पिच प्रभावित होती है और दूसरे खेल भी बाधित होते हैं. कोरोना के बाद लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है. लोग खेलना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं. यदि बेहतर मैदान, प्रशिक्षक और कोच उपलब्ध होंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी बड़ा लाभ मिलेगा.

आज क्रिकेट किट काफी महंगी हो गई है. ड्यूस बॉल क्रिकेट खेलने के लिए पैड, ग्लव्स और अन्य उपकरणों की जरूरत होती है, जो हर खिलाड़ी के लिए खरीदना आसान नहीं होता. हमारा प्रयास रहेगा कि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिलें और सरगुजा से अच्छे क्रिकेटर निकलें. वेटरन खिलाड़ी अपने अनुभव से युवाओं का मार्गदर्शन भी करेंगे.

सवाल: सरगुजा के 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोग यदि वेटरन क्रिकेट खेलना चाहते हैं या किसी टीम से जुड़ना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना होगा?

जवाब: वेटरन क्रिकेट के नियमित टूर्नामेंट आयोजित होते हैं. दो वर्ष पहले नवंबर में गांधी स्टेडियम में भी ऐसा टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें दुर्ग, भिलाई सहित कई शहरों की टीमें शामिल हुई थीं. जो खिलाड़ी 40 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, उन्हें सबसे पहले खुद को फिट रखना चाहिए और नियमित अभ्यास करना चाहिए. अभ्यास के लिए उचित मैदान भी जरूरी है. अब जब मुझे यह जिम्मेदारी मिली है, तो एसोसिएशन के मार्गदर्शन में सभी साथियों के साथ मिलकर वेटरन क्रिकेट को मजबूत बनाने और अधिक से अधिक खिलाड़ियों को जोड़ने का प्रयास करेंगे.