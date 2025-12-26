ETV Bharat / state

रेलवे के गर्डर और पत्थरों से बना चर्च, 121 साल में नहीं आई दरार, भूकंप भी नहीं हिला सकता

संभवत यह चर्च ब्रिटिश रेलवे अधिकारियों के लिए उनकी धार्मिक सेवाओं के संचालन के लिए बनाया गया था. यह चर्च भवन बड़े पत्थरों से बनाया गया है. इन पत्थरों को चर्च भवन के अंदर लंबी लोहे की छड़ों और बाहर चौड़े लोहे के रेलवे गर्डर से मजबूती से जोड़ा गया है, जो इमारत के मुख्य कोनों पर बड़े बोल्टों के साथ बांधे गए हैं. यह बुंदेलखंड और मालवा क्षेत्र का एकमात्र चर्च भवन है जो बड़े पत्थरों से बनाया गया है.

चर्च में 121 साल बाद भी नहीं आई कोई दरार चर्च पर पीएचडी कर चुकी डॉ. शिरीन कम्फर्ट ने बताया कि, ''वैसे तो चर्च के भवन का निर्माण वर्ष 1896 में शुरू हो गया था. जो 1904 में बनकर तैयार हो गया था. इसे इंडो-गोथिक शैली में निर्मित किया गया है. यह बुंदेलखंड क्षेत्र की सबसे पुरानी अभिलेखीय इमारतों में से एक है. बीना ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे का एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन था. साल 1885 में बीना रेलवे जंक्शन से सागर जिले तक भारतीय मिडलैंड रेलवे की पहली रेल लाइनें शुरू की गई थी.

बीना: सागर के बीना रेलवे जंक्शन के पास स्थित ब्रिटिश शासन काल में बनाया गया सेंट जॉन्स चर्च कारीगरी का बेजोड़ नमूना है. निर्माण के 121 साल बाद भी चर्च में कोई दरार नहीं आई है. चर्च निर्माण में पत्थर, लोहा और लड़की का प्रयोग किया गया है. इसमें दूर-दूर तक सीमेंट का उपयोग नहीं हुआ. यह चर्च अपने आप में देखने योग्य है. दूर-दूर से लोग इसे देखने आते हैं.

छत की टाइलें भी वर्षों पुरानी

डॉ. शिरीन कम्फर्ट ने बताया कि, ''चर्च के भवन की छत की टाइलें सन 1865 की है. टाइलों पर इसका वर्ष भी अंकित है. 1 फुट 4 इंच लंबी और 10 इंच चौड़ी ये टाइलें बेसल मिशन टाइल्स फैक्ट्री से संबंधित हैं. यह भारत की पहली टाइल्स फैक्ट्री थी, जिसे 1860 में मंगलूरू में स्थापित किया गया था.''

आज भी 121 साल पुरानी ईगल डाइस मौजूद

डॉ. शिरीन कम्फर्ट ने बताया कि, ''चर्च में एक 121 साल पुरानी ईगल डाइस है, जो ब्रास से निर्मित है. इस डाइस पर पवित्र बाइबल को रखकर पढ़ा जाता है. बताया जाता है यह डाइस उस समय 250 रुपए में खरीदी गई थी. जो आज भी वैसी ही रखी हुई है.'' माना जाता है यह इमारत इतनी मजबूत है की भूकंप भी इसका बाल भी बांका नहीं कर सकता.

121 साल में नहीं आई चर्च में दरार (ETV Bharat)

पहले नागपुर अब इंदौर से होता है संचालित

यह चर्च एनडीटीए नागपुर के द्वारा संचालित किया जाता था. जो करीब 1972 में डायोसिस ऑफ भोपाल, चर्च ऑफ नार्थ इंडिया के अंडर में आया. जो प्रदेश के इंदौर से राइट रेव्ह, विशप मनोज चरण के द्वारा संचालित किया जाता है.

चर्च परिसर में लगा घंटा आकर्षण का केंद्र

डॉ. शिरीन कम्फर्ट ने बताया कि, ''चर्च की घंटी का वजन करीब 100 किलोग्राम है. घंटी की लंबाई 1 फुट 10 इंच, चौड़ाई 1 फुट 11 इंच और पेंडुलम की लंबाई करीब 1 फुट 9 इंच है. घंटी एक पहिए से लोहे की चैन के साथ जुड़ी हुई है. जब चैन को पहिए से खींचा जाता है तो घंटी बजती है. घंटी एक धुरी पर टिकी हुई है, जिससे हर बार बजने पर यह पूरे चक्र में घूम सकती है. इसकी गति को बजाने वाले द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो लोहे की जंजीर के माध्यम से होती है. यह रस्सी घंटी से जुड़े एक पहिए के चारों और घूमती है, जो आकर्षण का केंद्र है.''