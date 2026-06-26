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एमपी में सिंधिया देंगे बड़ी रेल सौगात, 27 जून से बीना-रुठियाई के बीच दौड़ेगी नई मेमू ट्रेन

27 जून से बीना-रुठियाई-बीना मेमू नियमित रूप से बीना और रुठियाई के बीच संचालित होगी. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इसे हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना.

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27 जून से बीना-रुठियाई के बीच दौड़ेगी नई मेमू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 6:26 PM IST

2 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश के बीना, अशोक नगर, गुना और रुठियाई के बीच रोजाना सफर करने वाले हजारों यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. केंद्रीय संचार एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 27 जून को गुना स्टेशन से नई बीना-रुठियाई-बीना मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. इस नई ट्रेन के चलने से क्षेत्र के यात्रियों को तेज, सुगम और बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी, वहीं यात्रियों का आवागमन भी पहले से अधिक आसान हो जाएगा.

27 जून से नियमित चलेगी मेमू सेवा

भोपाल रेल मंडल के अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन संख्या 61625/61626 बीना-रुठियाई-बीना मेमू सेवा का शुभारंभ 27 जून को गुना स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान किया जाएगा. इसी दिन से यह ट्रेन नियमित रूप से बीना और रुठियाई के बीच संचालित होगी. ट्रेन के गुना स्टेशन पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे.

कई प्रमुख स्टेशनों को मिलेगा लाभ

ट्रेन संख्या 61625 बीना से शाम 4:20 बजे रवाना होकर महादेवखेड़ी, सेमरखेड़ी, कंजिया, मुंगावली, गुनेरू बमोरी, पिपरईगांव, रहटवास, ओर, हिनोतिया पीपलखेड़ा, अशोक नगर, रातीखेड़ा, शाढोरागांव, पीलीघटा, पगारा, माबन, गुना और महुगढ़ा होते हुए शाम 7:40 बजे रुठियाई पहुंचेगी. वहीं वापसी में ट्रेन संख्या 61626 रुठियाई से रात 8:00 बजे रवाना होकर सभी प्रमुख स्टेशनों पर ठहरते हुए रात 11.20 बजे बीना पहुंचेगी. इससे अशोक नगर, मुंगावली, गुना और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा.

यात्रियों को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया "नई मेमू सेवा शुरू होने से क्षेत्रीय यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और किफायती यात्रा का विकल्प मिलेगा. साथ ही बीना, गुना और रुठियाई के बीच रेल संपर्क और मजबूत होगा. रेलवे का मानना है कि यह सेवा दैनिक यात्रियों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों और व्यापारिक गतिविधियों के लिए भी काफी उपयोगी साबित होगी."

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