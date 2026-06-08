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बीना रिफाइनरी को कनेक्ट करने 80KM का फोरलेन, झांसी-भोपाल का सफर होगा आसान

दूसरी तरफ बीना रिफाइनरी के टैंकर और अन्य वाहनों के संचालन में भी काफी दिक्कतें आती है. पिछले दिनों कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जब उद्योग विभाग की बैठक ली, तब ये मुद्दा जोरशोर से उठा और इस मांग को लेकर कलेक्टर ने प्रक्रिया तेज करने को कहा है. साथ ही इसी फोरलेन से कनेक्टर बीना के लिए बायपास बनाए जाने की तैयारी चल रही है.

सागर: वैसे तो भोपाल बीना स्टेट हाइवे मेहलुआ चौराहे से एनएच 44 पर मालथौन तक फोरलेन की मांग लंबे समय से चली आ रही है. कई सालों से आश्वासन मिलते नजर आ रहे हैं. लेकिन बीना रिफाइनरी की जरूरतों के मद्देनजर अब सागर में एक और फोरलेन बनने जा रहा है, जो यूपी के ललितपुर और विदिशा के मेहलुआ चौराहे से जोड़ा जाएगा. फिलहाल ये रोड टू-लेन है और इस पर काफी यातायात दबाव है. क्योंकि यूपी के ललितपुर तरफ के लोग और सागर, बीना, विदिशा के लोग इस सड़क का बड़े पैमाने पर प्रयोग करते हैं.

लंबे समय से हो रही है फोरलेन की मांग

विदिशा जिले के कुरवाई के मेहलुआ चौराहे से सागर के मालथौन तक करीब 80 किमी की सड़क खराब हालत में है. इस सड़क पर भारी यातायात दबाव है, लेकिन सड़क टू-लेन और जर्जर स्थिति में है. इस सड़क से यूपी के ललितपुर, झांसी जिलों की भोपाल से आसान कनेक्टिवटी होती है, वहीं सागर से बीना होते हुई भोपाल जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में बड़े पैमाने पर लोग उपयोग करते हैं. इसके अलावा सबसे ज्यादा परेशानी बीना रिफाइनरी के टैंकर और अन्य वाहनों के लिए होती है. रिफाइनरी से ललितपुर और झांसी होते हुए यूपी और दिल्ली तक जाने वाले टैंकर और विदिशा से होते हुए भोपाल इंदौर तरफ जाने वाले टैंकर को वक्त ज्यादा लगता है.

झांसी-भोपाल का सफर होगा आसान (Credit: NHAI/PWD)

एमपीआरडीसी तैयार कर रहा है डीपीआर

एमपीआरडीसी (Madhya Pradesh Road Development Corporation Limited), भोपाल बीना स्टेट हाइवे के मेहलुआ चौराहा से बीना, खिमलासा होते हुए मालथौन तक फोरलेन रोड बनाने की डीपीआर पर काम कर रहा है. इसके साथ ही बीना में बायपास के लिए भी डीपीआर बन रहा है. हालांकि बाॅयपास निर्माण का काम एनएचएआई करेगा. इस रोड के लिए सागर सांसद लता वानखेड़े ने भी केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी से मुलाकात की है. मिली जानकारी के अनुसार, एमपीआरडीसी ने सर्वे करा लिया है और डीपीआर तैयार किया जा रहा है. डीपीआर तैयार होते ही स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा.

सागर में एक और फोरलेन का रास्ता हुआ साफ (Credit: NHAI/PWD)

प्रक्रिया अंतिम चरण में

पिछले दिनों उद्योग विभाग के साथ जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल की बैठक में ये मुद्दा जोर शोर से उठा था. जिसमें कलेक्टर ने एमपीआरडीसी के अधिकारियों से जानकारी ली थी. उन्होंने औपचारिकताएं जल्द पूरी कर स्वीकृति के लिए भेजने के निर्देश दिए हैं. जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल का कहना है कि, ''मेहलुआ चौराहे से मालथौन तक फोरलेन रोड बनने से भोपाल से झांसी आने-जाने वाले वाहन बीना के बाहर से होते हुए जाएंगे और शहर के अंदर से भारी वाहनों का दबाव कम होगा. इसके साथ ही रिफाइनरी से निकलने वाले गैस टैंकर झांसी तरफ ही जाते हैं, जिन्हें सुविधा होगी.''