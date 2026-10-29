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दीपावली पर स्वरोजगार की रोशनी बिखेर रही बीना, स्थानीय उत्पादों को दे रही बढ़ावा

बीना स्थानीय उत्पादों को दे रही बढ़ावा ( Photo-ETV Bharat )

रुद्रप्रयाग: दीपावली के पर्व पर रुद्रप्रयाग जनपद की स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं अपने हुनर और मेहनत से आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रही हैं. महिलाएं पारंपरिक मिट्टी के दीये और आकर्षक कैंडल तैयार कर स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ अपनी आय बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं. उनकी यह पहल महिला सशक्तिकरण के साथ स्थानीय उत्पादों और पारंपरिक कला को प्रोत्साहित करने का माध्यम बन रही है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने के प्रयासों के बीच जनपद की महिलाएं अपने कौशल को आजीविका का आधार बना रही हैं. इसी क्रम में ग्राम दानकोट की बीना देवी समेत साईं बाबा स्वयं सहायता समूह, जय अगस्त्यऋषि स्वयं सहायता समूह, स्यूर से जुड़ी महिलाएं मिट्टी के दीये और आकर्षक कैंडल बनाने में जुटी हैं. दीपावली के मद्देनजर तैयार किए जा रहे इन उत्पादों के माध्यम से महिलाएं अपनी रचनात्मकता और मेहनत को रोजगार के अवसरों में बदल रही हैं.