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बीना आगासौद यार्ड रीमॉडलिंग से 16 ट्रेनों का बदला रूट, यात्रा से पहले चेक करें शेड्यूल

बीना आगासौद यार्ड रीमॉडलिंग से 16 ट्रेनों का बदला रूट ( ETV Bharat )

नर्मदापुरम: पश्चिम मध्य रेलवे के बीना और उत्तर मध्य रेलवे के आगासौद स्टेशनों के बीच तीसरी रेल लाइन जोड़ने के लिए यार्ड रीमॉडलिंग का काम किया जा रहा है. इसके चलते अक्टूबर में बीना होकर गुजरने वाली 16 ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है. इनमें कई ट्रेनें इटारसी-जबलपुर होकर संचालित होंगी.

रेलवे के मुताबिक बीना और आगासौद स्टेशनों पर प्री-नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग का काम 1 सितंबर से 15 अक्टूबर 2026 तक चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है. यात्रियों की सुविधा और ट्रेनों के सुरक्षित संचालन को देखते हुए निर्धारित तारीखों पर ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाने का निर्णय लिया गया है.

रीवांचल एक्सप्रेस का बदलेगा रूट

गाड़ी संख्या 12185 रीवा-रानी कमलापति रीवांचल एक्सप्रेस और 12186 रानी कमलापति-रीवा रीवांचल एक्सप्रेस 8 से 14 अक्टूबर तक क्रमश: इटारसी-जबलपुर-कटनी और कटनी-जबलपुर-इटारसी होकर चलेगी. दोनों ट्रेनों की सात-सात सेवाएं परिवर्तित मार्ग से संचालित होंगी. इसके अलावा 11465 वेरावल-जबलपुर और 11466 जबलपुर-वेरावल एक्सप्रेस भी निर्धारित तिथियों पर भोपाल-इटारसी होकर चलेगी.

इन ट्रेनों का भी बदला मार्ग

हावड़ा-भोपाल और भोपाल-हावड़ा एक्सप्रेस के अलावा भोपाल-धनबाद, धनबाद-भोपाल, भोपाल-चोपन, चोपन-भोपाल, भोपाल-सिंगरौली और सिंगरौली-भोपाल एक्सप्रेस को भी परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा. इन ट्रेनों के लिए मुख्य रूप से इटारसी-जबलपुर-कटनी साउथ-न्यू कटनी जंक्शन का वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किया गया है.