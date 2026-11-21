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तकनीकी विश्वविद्यालय में अब होगा प्रो-वाइस चांसलर का पद, नाम बदलकर राजीव गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय करने का विधेयक पारित

हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय ( @Himachal-Technical-University )

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान शुक्रवार को सदन में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित कर दिया गया. इस संशोधन के तहत अब विश्वविद्यालय में प्रो-वाइस चांसलर (प्रो-वीसी) का पद सृजित किया जाएगा. राज्य सरकार की सिफारिश पर कुलाधिपति यानी राज्यपाल प्रो-वीसी की नियुक्ति करेंगे. यह पूर्णकालिक पद होगा और नियुक्त अधिकारी का कार्यकाल तीन साल रहेगा. इसके अलावा तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजीव गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर करने का प्रावधान भी विधेयक में किया गया है. सदन में विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली.

क्या होंगे प्रो-वीसी के अधिकार और नियम?