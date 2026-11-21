तकनीकी विश्वविद्यालय में अब होगा प्रो-वाइस चांसलर का पद, नाम बदलकर राजीव गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय करने का विधेयक पारित
प्रो-वाइस चांसलर कुलपति के नियंत्रण और निगरानी में काम करेगा. कुलाधिपति को प्रो-वाइस चांसलर को पद से हटाने का अधिकार भी होगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 7:49 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान शुक्रवार को सदन में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित कर दिया गया. इस संशोधन के तहत अब विश्वविद्यालय में प्रो-वाइस चांसलर (प्रो-वीसी) का पद सृजित किया जाएगा. राज्य सरकार की सिफारिश पर कुलाधिपति यानी राज्यपाल प्रो-वीसी की नियुक्ति करेंगे. यह पूर्णकालिक पद होगा और नियुक्त अधिकारी का कार्यकाल तीन साल रहेगा. इसके अलावा तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजीव गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर करने का प्रावधान भी विधेयक में किया गया है. सदन में विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली.
क्या होंगे प्रो-वीसी के अधिकार और नियम?
संशोधन के अनुसार, प्रो-वाइस चांसलर की नियुक्ति की शर्तें और सेवा संबंधी नियम राज्य सरकार तय करेगी. तीन साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद इस पद पर दोबारा नियुक्ति का प्रावधान भी रहेगा, लेकिन 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर अधिकारी को पद छोड़ना होगा. कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद वह तब तक पद पर बना रह सकेगा, जब तक उसका उत्तराधिकारी कार्यभार नहीं संभाल लेता.
प्रो-वाइस चांसलर कुलपति के नियंत्रण और निगरानी में काम करेगा. उसे विश्वविद्यालय के गवर्नर बोर्ड, अकादमिक काउंसिल और वित्त समिति का पदेन उपाध्यक्ष बनाया जाएगा. इन निकायों की बैठकों में वह हिस्सा लेकर अपनी बात रख सकेगा, लेकिन सदस्य नहीं होने की स्थिति में उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा.
कुलाधिपति को प्रो-वाइस चांसलर को पद से हटाने का अधिकार भी होगा. हालांकि, इसके लिए गवर्नर बोर्ड और राज्य सरकार से विचार-विमर्श करना होगा. साथ ही संबंधित अधिकारी को अपना पक्ष रखने का अवसर देना अनिवार्य होगा.
कुलपति चयन समिति के नियमों में भी बदलाव
संशोधन में कुलपति चयन समिति की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है. अब चयन समिति अधिकतम तीन नामों का पैनल कुलाधिपति को भेज सकेगी. इसके अलावा राज्य सरकार को अधिनियम लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया है. इन नियमों को विधानसभा के समक्ष कुल 10 दिनों की अवधि के लिए रखना होगा.
विपक्ष ने चयन प्रक्रिया पर उठाए सवाल
विधेयक पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक रणधीर शर्मा और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कई सवाल उठाए. रणधीर शर्मा ने कुलपति चयन प्रक्रिया में बदलाव पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सर्च कमेटी की ओर से तीन नामों का पैनल भेजने की व्यवस्था होनी चाहिए. नए प्रावधान में 'नॉट मोर दैन थ्री' का मतलब है कि समिति एक या दो नाम भी भेज सकती है. इससे चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता और मेरिट प्रभावित होने की आशंका है. उन्होंने सेवानिवृत्ति की आयु 65 से बढ़ाकर 70 वर्ष करने के प्रस्ताव पर भी सवाल उठाए और दोनों संशोधनों को वापस लेने की मांग की. वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस संशोधन के पीछे अपने लोगों को लाभ पहुंचाने की मंशा होने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सरकार विश्वविद्यालयों को भी सरकारी विभागों की तरह चलाना चाहती है.
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