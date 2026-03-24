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बिलियरी एट्रेसिया बना नवजातों के लिए बड़ा खतरा, PGI में हर दिन पहुंच रहे 6–7 बीमार बच्चे, जानें लक्षण और उपचार का सही समय

चंडीगढ़ पीजीआई ( Etv Bharat )

चंडीगढ़: चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में नवजात शिशुओं में एक गंभीर लीवर बीमारी, बिलियरी एट्रेसिया, तेजी से सामने आ रही है. डॉक्टरों की मानें तो हर दिन 6 से 7 बच्चे इस बीमारी के साथ अस्पताल पहुंच रहे हैं. यह आंकड़ा न केवल चौंकाने वाला है बल्कि यह बच्चों में बढ़ती लीवर संबंधी समस्याओं की ओर भी संकेत करता है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते कदम न उठाए जाएं, तो यह स्थिति जानलेवा साबित हो सकती है. समय पर पहचान बचा सकता है जान: पीजीआई की पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी और हेपेटोलॉजी विभाग की प्रमुख डॉ साधना लाल से ईटीवी भारत ने बातचीत की. उन्होंने कहा कि, "इस बीमारी में समय पर पहचान सबसे अहम होती है. अगर शुरुआती दौर में सही डायग्नोसिस हो जाए और कसाई सर्जरी समय पर कर दी जाए, तो बच्चों की जिंदगी बचाई जा सकती है. शुरुआती 60–90 दिनों के भीतर उपचार सबसे प्रभावी होता है, जिससे लीवर को गंभीर नुकसान से बचाया जा सकता है." बिलियरी एट्रेसिया बना नवजातों के लिए बड़ा खतरा (Etv Bharat) अस्पताल पर बढ़ता दबाव: डॉ. साधना लाल ने विभाग के बढ़ते कामकाज का जिक्र करते हुए बताया कि, "हर साल हमारे विभाग में 15 हजार से ज्यादा ओपीडी मरीज आते हैं, 3 हजार से अधिक एंडोस्कोपिक प्रक्रियाएं होती हैं और 1000 से ज्यादा बच्चों को भर्ती करना पड़ता है.बिलियरी एट्रेसिया से पीड़ित रोजाना 6 से 7 बच्चे हमारे पास पहुंचते हैं, लेकिन डॉक्टरों की कमी और बढ़ते दबाव के कारण समय पर सभी का इलाज करना चुनौती बन जाता है." देरी बनी सबसे बड़ी समस्या: विशेषज्ञों की मानें तो इस बीमारी में सबसे बड़ी समस्या इलाज में देरी है. कई बार माता-पिता शुरुआती लक्षणों जैसे लंबे समय तक पीलिया रहना या मल का रंग हल्का होना, को नजरअंदाज कर देते हैं. डॉ. साधना लाल ने कहा कि, "देरी के कारण कई मामलों में स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि बाद में लिवर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र विकल्प बचता है. इसलिए शुरुआती संकेतों को पहचानना बेहद जरूरी है."