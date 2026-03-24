बिलियरी एट्रेसिया बना नवजातों के लिए बड़ा खतरा, PGI में हर दिन पहुंच रहे 6–7 बीमार बच्चे, जानें लक्षण और उपचार का सही समय
चंडीगढ़ पीजीआई में बिलियरी एट्रेसिया के इलाज के लिए रोजाना 6-7 नवजात पहुंच रहे हैं. जानें लक्षण और सही उपचार...
Published : March 24, 2026 at 3:29 PM IST
चंडीगढ़: चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में नवजात शिशुओं में एक गंभीर लीवर बीमारी, बिलियरी एट्रेसिया, तेजी से सामने आ रही है. डॉक्टरों की मानें तो हर दिन 6 से 7 बच्चे इस बीमारी के साथ अस्पताल पहुंच रहे हैं. यह आंकड़ा न केवल चौंकाने वाला है बल्कि यह बच्चों में बढ़ती लीवर संबंधी समस्याओं की ओर भी संकेत करता है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते कदम न उठाए जाएं, तो यह स्थिति जानलेवा साबित हो सकती है.
समय पर पहचान बचा सकता है जान: पीजीआई की पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी और हेपेटोलॉजी विभाग की प्रमुख डॉ साधना लाल से ईटीवी भारत ने बातचीत की. उन्होंने कहा कि, "इस बीमारी में समय पर पहचान सबसे अहम होती है. अगर शुरुआती दौर में सही डायग्नोसिस हो जाए और कसाई सर्जरी समय पर कर दी जाए, तो बच्चों की जिंदगी बचाई जा सकती है. शुरुआती 60–90 दिनों के भीतर उपचार सबसे प्रभावी होता है, जिससे लीवर को गंभीर नुकसान से बचाया जा सकता है."
अस्पताल पर बढ़ता दबाव: डॉ. साधना लाल ने विभाग के बढ़ते कामकाज का जिक्र करते हुए बताया कि, "हर साल हमारे विभाग में 15 हजार से ज्यादा ओपीडी मरीज आते हैं, 3 हजार से अधिक एंडोस्कोपिक प्रक्रियाएं होती हैं और 1000 से ज्यादा बच्चों को भर्ती करना पड़ता है.बिलियरी एट्रेसिया से पीड़ित रोजाना 6 से 7 बच्चे हमारे पास पहुंचते हैं, लेकिन डॉक्टरों की कमी और बढ़ते दबाव के कारण समय पर सभी का इलाज करना चुनौती बन जाता है."
देरी बनी सबसे बड़ी समस्या: विशेषज्ञों की मानें तो इस बीमारी में सबसे बड़ी समस्या इलाज में देरी है. कई बार माता-पिता शुरुआती लक्षणों जैसे लंबे समय तक पीलिया रहना या मल का रंग हल्का होना, को नजरअंदाज कर देते हैं. डॉ. साधना लाल ने कहा कि, "देरी के कारण कई मामलों में स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि बाद में लिवर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र विकल्प बचता है. इसलिए शुरुआती संकेतों को पहचानना बेहद जरूरी है."
सतर्कता से बच सकती है जिंदगी: वहीं, दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल के पीडियाट्रिक लिवर ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ डॉ निशांत वधवा ने ईटीवी भारत को बताया कि, "थोड़ी सी सतर्कता और समय पर उठाया गया कदम बच्चे की पूरी जिंदगी बदल सकता है. कई बच्चे सिर्फ देरी के कारण अपनी जान गंवा देते हैं. यदि नवजात में असामान्य लक्षण दिखें, तो तुरंत जांच कराएं, क्योंकि सही समय पर इलाज ही इस गंभीर बीमारी से लड़ने का सबसे प्रभावी तरीका है."
जानें क्या है बिलियरी एट्रेसिया: बिलियरी एट्रेसिया एक गंभीर स्थिति है, जो नवजात शिशुओं में जन्म के कुछ हफ्तों बाद दिखाई देती है.
बिलियरी एट्रेसिया के लक्षण: इसके प्रमुख लक्षणों में 2–6 सप्ताह के बाद भी बना रहने वाला पीलिया (त्वचा और आंखों का पीला होना), बहुत हल्का या मिट्टी के रंग का मल (क्योंकि पित्त आंतों तक नहीं पहुंच पाता), और गहरे रंग का मूत्र शामिल हैं. इसके अलावा, शिशु का वजन ठीक से नहीं बढ़ना, पेट का फूलना और यकृत का बढ़ना भी देखे जा सकते हैं. यदि समय पर ध्यान न दिया जाए, तो यह स्थिति धीरे-धीरे लीवर को नुकसान पहुंचाकर सिरोसिस जैसी गंभीर समस्या पैदा कर सकती है.
बिलियरी एट्रेसिया के उपचार: बिलियरी एट्रेसिया का मुख्य और प्रभावी उपचार सर्जरी है, जिसे "कसाई प्रक्रिया" कहा जाता है. इस ऑपरेशन में अवरुद्ध पित्त नलिकाओं को हटाकर आंत के एक हिस्से को सीधे लीवर से जोड़ा जाता है, ताकि पित्त का प्रवाह बहाल हो सके. यह सर्जरी जितनी जल्दी (आमतौर पर जीवन के पहले 60–90 दिनों के भीतर) की जाए, उतना बेहतर परिणाम मिलता है. हालांकि, कुछ मामलों में सर्जरी के बाद भी लीवर को नुकसान होता रहता है. अंत में लिवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ सकती है. इसलिए समय पर उपचार जरूरी है.
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