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BJP से निष्कासन के बाद देवांश चंदेल ने रचा इतिहास, 10,018 वोटों के रिकॉर्ड अंतर से जीता चुनाव

बिलासपुर जिला परिषद चुनाव में झंडूता विकासखंड के वार्ड नंबर 8 जांगला से निर्दलीय प्रत्याशी देवांश चंदेल ने रिकॉर्ड वोटो से जीत दर्ज की

BJP से निष्कासन के बाद देवांश चंदेल ने रचा इतिहास
BJP से निष्कासन के बाद देवांश चंदेल ने रचा इतिहास (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 2:13 PM IST

2 Min Read
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बिलासपुर: भाजपा से निष्कासित किए जाने के बाद जिला परिषद चुनाव के मैदान में उतरे देवांश चंदेल ने न केवल जीत हासिल की, बल्कि भारी मतों के अंतर से विजय प्राप्त कर नया रिकॉर्ड भी कायम कर दिया. झंडूता विकासखंड के जिला परिषद वार्ड नंबर 8 जांगला से निर्दलीय प्रत्याशी देवांश चंदेल ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर प्रदेशभर में अपनी अलग पहचान बनाई है.

जिला परिषद चुनाव परिणामों के अनुसार देवांश चंदेल को 11,882 वोट प्राप्त हुए. जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी सुरेश कुमार को मात्र 1,864 वोट मिले. इसके अलावा अनुप महाजन को 1,376 और जगदेश कुमार नड्डा को 477 वोट प्राप्त हुए. देवांश चंदेल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 10,018 वोटों के विशाल अंतर से पराजित किया, जो इस चुनाव के सबसे बड़े जीत के अंतर में से एक माना जा रहा है.

चुनाव परिणामों ने सभी राजनीतिक समीकरणों को बदल दिया. भाजपा और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को जनता ने पूरी तरह नकार दिया. स्थिति यह रही कि दोनों प्रमुख दलों के उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा सके. राजनीतिक जानकार इसे जनता के सीधे जनादेश और देवांश चंदेल की व्यक्तिगत लोकप्रियता का परिणाम मान रहे हैं. परिणाम घोषित होते ही जांगला वार्ड में जश्न का माहौल बन गया. समर्थकों ने ढोल-नगाड़ों के साथ जीत का उत्सव मनाया और एक-दूसरे को मिठाइयां बांटीं. बड़ी संख्या में लोगों ने देवांश चंदेल को बधाई दी.

जीत के बाद देवांश चंदेल ने कहा कि यह जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि जांगला वार्ड की जनता की जीत है. उन्होंने कहा कि जनता ने उन पर जो भरोसा जताया है, उस पर खरा उतरने के लिए वह पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करेंगे. उन्होंने भरोसा दिलाया कि क्षेत्र के विकास, सड़क, पेयजल, शिक्षा और अन्य जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर उठाया जाएगा और हर वर्ग की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे. यह जीत जिला परिषद चुनावों की सबसे चर्चित और ऐतिहासिक जीतों में शामिल हो गई है.

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