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नड्डा के जिले में कांग्रेस का सूपड़ा साफ, खाता भी नहीं खोल पाई पार्टी, भाजपा का 9 सीटों पर कब्जा

बिलासपुर: बिलासपुर जिला परिषद चुनाव के नतीजों ने जिले की राजनीति की तस्वीर साफ कर दी है. 14 जिला परिषद वार्डों के लिए हुए चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 सीटों पर जीत दर्ज की है. वहीं कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हो पाए और पार्टी का खाता तक नहीं खुल सका. इसके अलावा 5 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल कर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करवाई है. चुनाव परिणाम सामने आने के बाद भाजपा खेमे में उत्साह का माहौल है, जबकि कांग्रेस के लिए यह नतीजे बड़े राजनीतिक झटके के रूप में देखे जा रहे हैं.

भाजपा ने जनता के भरोसे को बताया जीत की वजह

परिणाम घोषित होने के बाद भाजपा जिला अध्यक्ष स्वतंत्र सांख्यान ने सभी विजयी उम्मीदवारों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि यह जीत भाजपा की नीतियों, संगठन की मेहनत और जनता के विश्वास का परिणाम है. उन्होंने कहा कि 14 में से 9 सीटों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की जीत यह साबित करती है कि लोगों ने विकास और सुशासन के पक्ष में मतदान किया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी विजयी उम्मीदवार अपने-अपने क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देंगे.