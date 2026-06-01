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नड्डा के जिले में कांग्रेस का सूपड़ा साफ, खाता भी नहीं खोल पाई पार्टी, भाजपा का 9 सीटों पर कब्जा

जिला परिषद चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत भी चर्चा का विषय बनी रही. 5 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है.

BILASPUR ZILA PARISHAD ELECTION
बिलासपुर के स्वहाण वार्ड से जीते आजाद उम्मीदवार एडवोकेट रतन चंद (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 8:06 PM IST

3 Min Read
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बिलासपुर: बिलासपुर जिला परिषद चुनाव के नतीजों ने जिले की राजनीति की तस्वीर साफ कर दी है. 14 जिला परिषद वार्डों के लिए हुए चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 सीटों पर जीत दर्ज की है. वहीं कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हो पाए और पार्टी का खाता तक नहीं खुल सका. इसके अलावा 5 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल कर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करवाई है. चुनाव परिणाम सामने आने के बाद भाजपा खेमे में उत्साह का माहौल है, जबकि कांग्रेस के लिए यह नतीजे बड़े राजनीतिक झटके के रूप में देखे जा रहे हैं.

भाजपा ने जनता के भरोसे को बताया जीत की वजह

परिणाम घोषित होने के बाद भाजपा जिला अध्यक्ष स्वतंत्र सांख्यान ने सभी विजयी उम्मीदवारों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि यह जीत भाजपा की नीतियों, संगठन की मेहनत और जनता के विश्वास का परिणाम है. उन्होंने कहा कि 14 में से 9 सीटों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की जीत यह साबित करती है कि लोगों ने विकास और सुशासन के पक्ष में मतदान किया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी विजयी उम्मीदवार अपने-अपने क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देंगे.

BILASPUR ZILA PARISHAD ELECTION
नतीजों की घोषणा के बाद जीत का जश्न मनाते भाजपा प्रत्याशी (ETV BHARAT)

निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी दिखाई ताकत

जिला परिषद चुनाव में 5 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत भी चर्चा का विषय बनी रही. कई वार्डों में स्थानीय मुद्दों और उम्मीदवारों की व्यक्तिगत छवि का असर साफ दिखाई दिया. हालांकि सीटों के लिहाज से भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरकर सामने आई और जिला परिषद में मजबूत स्थिति हासिल करने में सफल रही. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस का एक भी सीट न जीत पाना पार्टी के लिए गंभीर चिंता का विषय है. सत्ता में होने के बावजूद जिला परिषद चुनाव में पार्टी का खाता नहीं खुलना संगठन और रणनीति दोनों पर सवाल खड़े करता है. दूसरी ओर भाजपा इस जीत को जनता के भरोसे और सरकार के खिलाफ बढ़ रहे असंतोष का संकेत बता रही है.

BILASPUR ZILA PARISHAD ELECTION
नतीजों की घोषणा के बाद जीत का जश्न मनाते भाजपा प्रत्याशी (ETV BHARAT)

किस वार्ड में कौन जीती?

  • वार्ड 1 कुठेड़ा – निशु देवी (भाजपा)
  • वार्ड 2 ननावां – प्रमिला चंदेल (भाजपा)
  • वार्ड 3 गाहड़ – रक्षा कुमारी (भाजपा)
  • वार्ड 4 जेजवी – आशा देवी (निर्दलीय)
  • वार्ड 5 स्वाहन – रतन चंद (निर्दलीय)
  • वार्ड 6 घंडालवीं – जमना देवी (भाजपा)
  • वार्ड 7 रोहल – जरनेल सिंह (भाजपा)
  • वार्ड 8 नम्होल – सुरभि ठाकुर (निर्दलीय)
  • वार्ड 9 जांगला – देवांश चंदेल (निर्दलीय)
  • वार्ड 10 बड़गांव – नरेंद्र ठाकुर (निर्दलीय)
  • वार्ड 11 बरसंडा – अशोक कुमार (भाजपा)
  • वार्ड 12 बामटा – सपना कुमारी (भाजपा)
  • वार्ड 13 जुखाला – लेख राम ठाकुर (भाजपा)
  • वार्ड 14 कोठखास – तरसेम (भाजपा)

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