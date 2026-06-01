'शिमला से फोन आया तो दोबारा गिने गए वोट, घंटों बाद जीते हुए उम्मीदवार को बुलाकर हुई रीकाउंटिंग'
भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि शिमला से फोन आने के बाद दोबारा मतगणना कराने का फैसला लिया गया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 1, 2026 at 5:30 PM IST
बिलासपुर: बिलासपुर जिला परिषद के बरमाणा वार्ड में सोमवार को परिणाम घोषित होने के बाद दोबारा री-काउंटिंग कराए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया. भाजपा ने आरोप लगाया है कि विजेता घोषित किए जाने के बाद मतगणना एजेंटों और अधिकारियों को दोबारा बुलाकर मतगणना करवाई गई. हालांकि री-काउंटिंग के बाद भी परिणाम नहीं बदला और भाजपा प्रत्याशी अशोक कुमार की जीत बरकरार रही. मामले को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किसान भवन के बाहर प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
रातभर चली मतगणना, सुबह घोषित हुआ परिणाम
बरमाणा वार्ड की मतगणना रविवार को शुरू हुई थी, जो पूरी रात चलती रही. सोमवार सुबह करीब 9 बजे भाजपा प्रत्याशी अशोक कुमार को विजेता घोषित किया गया. इस वार्ड में मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी अशोक कुमार और भाजपा के बागी व निष्कासित नेता रोहित ठाकुर के बीच था, जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था. वहीं कांग्रेस ने राजेश कुमार को चुनाव मैदान में उतारा था. भाजपा का आरोप है कि परिणाम घोषित होने और एजेंटों के मतगणना केंद्र से बाहर निकलने के बाद करीब 10 बजे दोबारा उन्हें री-काउंटिंग के लिए बुलाया गया.
विधायक त्रिलोक जामवाल ने उठाए सवाल
सदर विधायक त्रिलोक जाम्वाल ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली कि शिमला से फोन आने के बाद दोबारा मतगणना कराने का फैसला लिया गया. उन्होंने कहा कि जब मतगणना पूरी हो चुकी थी और विजेता घोषित किया जा चुका था, तो उसके बाद दोबारा मतगणना कराना कई सवाल खड़े करता है. उन्होंने आरोप लगाया कि बिलासपुर प्रशासन प्रदेश सरकार के दबाव में काम कर रहा है.
जाम्वाल ने दावा किया कि उपायुक्त राहुल कुमार भी मौके पर पहुंचे और कुछ ही मिनटों में री-काउंटिंग करवाई गई, जिसकी पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस हार के डर से दोबारा मतगणना करवाना चाहती थी, लेकिन री-काउंटिंग के बाद भी जनता का फैसला नहीं बदला और भाजपा प्रत्याशी की जीत बरकरार रही. भाजपा ने पूरे मामले में पारदर्शिता की मांग करते हुए प्रशासन से स्पष्ट जवाब देने को कहा है. हालांकि इस संबंध में प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.
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