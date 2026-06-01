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'शिमला से फोन आया तो दोबारा गिने गए वोट, घंटों बाद जीते हुए उम्मीदवार को बुलाकर हुई रीकाउंटिंग'

री-काउंटिंग कराए जाने के लेकर प्रदर्शन करते भापजा विधायक त्रिलोक जाम्वाल व कार्यकर्ता ( ETV BHARAT )